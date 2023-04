Huddle01 lève 2,8 millions de dollars sous l'égide de Hivemind afin de mettre en place le premier réseau de communication décentralisé





NEW YORK, 7 avril 2023 /PRNewswire/ -- Huddle01, société basée aux États-Unis et en Inde qui met en place le premier réseau décentralisé de communication en temps réel (dRTC), a annoncé aujourd'hui avoir levé 2,8 millions de dollars dans le cadre d'un cycle de lancement mené par la principale société d'investissement dans les actifs numériques, Hivemind, ce qui porte le total des fonds levés par la société à 4,5 millions de dollars à ce jour. Ce cycle de lancement a reçu le soutien de fonds tels que Superscrypt, M31 Capital, Protocol Labs, East Ventures, Longhash Ventures, Good News Ventures, et d'investisseurs providentiels de renom tels que Balaji Srinivasan, Stani Kulechov, Dan Romero et Juan Benet, entre autres.

« Huddle01 est à l'avant-garde de l'industrie de la communication vidéo et audio, et exploite la technologie blockchain pour rendre la communication plus rapide, moins chère et plus accessible que jamais. Nous sommes ravis de participer à un projet qui peut révolutionner la façon dont les gens communiquent et nous sommes impatients de travailler avec Huddle01 à mesure que cette vision se concrétise », a déclaré Lee Smallwood, associé directeur chez Hivemind.

Huddle01 a adopté une approche à trois volets pour rendre la communication audio/vidéo plus efficace, plus fiable et plus sûre : une plateforme de réunion vidéo, une infrastructure audio/vidéo et un réseau dRTC. La plateforme a déjà enregistré plus d'un million de minutes de réunions. Plus de 100 projets ont été élaborés à partir de cette infrastructure (SDK pour les développeurs). Enfin, le réseau dRTC éliminera le besoin de serveurs centralisés pour la communication en temps réel.

« La décentralisation doit être un curseur et non un interrupteur. Avec son approche axée sur la demande, Huddle01 prévoit de créer une demande suffisante sur son infrastructure pour s'assurer que lorsqu'elle mettra en place le réseau avec des incitations, celui-ci deviendra autonome et s'alimentera de lui-même avec de meilleures performances, une plus grande confidentialité et de meilleurs coûts que les opérateurs traditionnels centralisés », a commenté Ayush Ranjan, cofondateur et PDG de Huddle01.

Cette nouvelle levée de fonds permettra à Huddle01 de faire évoluer son écosystème pour prendre en charge des milliers d'applications et de lancer son réseau de noeuds pour faciliter la communication à grande échelle et les récompenser avec des jetons Huddle01. Par ailleurs, la société va déployer des programmes de subvention pour permettre aux développeurs de créer des applications de rupture sur l'infrastructure de Huddle01 et d'accroître son réseau mondial. Huddle01 s'appuiera également sur le secteur social, les jeux, les métavers et le commerce vidéo, afin de favoriser son adoption.

« Nous avons besoin d'un réseau de communication en temps réel décentralisé et autonome, doté d'un mécanisme d'incitation. Pour y parvenir, nous devons abandonner l'architecture client-serveur au profit d'une architecture noeud à noeud basée sur la cryptoéconomie », a expliqué Susmit Lavania, cofondateur et directeur technique de Huddle01.

Les développements technologiques en cours dans le domaine de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle, associés aux habitudes numériques de la génération actuelle, ont donné lieu à des modes de communication nouveaux et avancés. Huddle01 pense que la communication décentralisée en temps réel peut non seulement augmenter de manière significative les performances, réduire les coûts et accroître la sécurité des interactions, mais aussi perturber l'infrastructure de communication centralisée dans des secteurs clés tels que le commerce vidéo en direct, le social, les jeux, l'éducation et le métavers.

Fruit de l'imagination d'Ayush Ranjan et de Susmit Lavania, Huddle01 a été cofondé lors du hackathon ETHGlobal 2020 avec pour objectif de rendre la communication en temps réel ouverte, sécurisée et sans frontières en s'appuyant sur la blockchain et la cryptoéconomie. Huddle01 possède sa propre plateforme de réunion vidéo similaire à Zoom qui utilise des principes cryptographiques et a enregistré plus d'un million de minutes de réunions. Plus de 100 projets ont été construits sur l'infrastructure (SDK pour les développeurs) dans des catégories telles que le social, l'outillage DAO, l'éducation et le métavers. De nombreuses applications web3 ont intégré les SDK composables de Huddle01 comme couche de communication vidéo. Le réseau dRTC sera lancé d'ici le quatrième trimestre 2023 et éliminera la dépendance à l'égard des serveurs centralisés pour la communication vidéo en temps réel. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.huddle01.com

Hivemind Capital Partners (« Hivemind ») est une société d'investissement axée sur les cryptomonnaies et dédiée aux technologies blockchain, aux sociétés de cryptomonnaies et à l'écosystème des actifs numériques. Hivemind adopte une approche multistratégique convergente pour créer des solutions de capital de bout en bout pour les entrepreneurs et fournit une infrastructure de premier plan pour institutionnaliser l'investissement dans les cryptomonnaies.

