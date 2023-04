LambdaTest nomme Naveen Gupta au poste de directeur financier





LambdaTest, une plateforme cloud intelligente omnicanale de test d'expérience numérique, annonce la nomination de Naveen Gupta au poste de directeur financier. Fort de plus de 35 ans d'expérience dans différents secteurs et après avoir occupé plusieurs postes de direction au sein d'entreprises de premier plan, Naveen apporte à LambdaTest une vaste expérience financière et stratégique.

Dans le cadre de son nouveau rôle chez LambdaTest, Naveen pilotera les fonctions financières et comptables et contribuera à stimuler la croissance et la rentabilité de l'entreprise. Ses responsabilités incluront la planification financière, les prévisions de revenus, les bénéfices, les objectifs de croissance de l'entreprise ainsi que la gestion des risques, entre autres.

Naveen occupait jusqu'à tout récemment la fonction de directeur financier chez Innovaccer, une entreprise du domaine de la santé numérique basée dans la Silicon Valley. Il a également travaillé auparavant chez Thomson Reuters, Pangea3 (société reprise par Thomson Reuters), GlobalLogic India et Xansa, entre autres.

« L'expertise vaste et stratégique de Naveen dans la mise à l'échelle de fonctions financières au sein d'entreprises technologiques sera un atout précieux pour nous. Son parcours de plus de 35 ans est significatif. Naveen guidera LambdaTest en matière de croissance et de rentabilité. Nous sommes particulièrement enthousiastes à l'idée de l'accueillir dans notre entreprise en forte progression », déclare Asad Khan, PDG de LambdaTest.

« J'ai été séduit par l'innovation de LambdaTest et sa façon de perturber le paysage des tests d'expérience numérique. Le potentiel d'une telle innovation fondamentale est considérable. De plus, l'accent mis par LambdaTest sur les partenariats afin de permettre un environnement d'exécution d'entreprise intégré bouleversera l'approche cloisonnée des tests et offrira aux sociétés une expérience unifiée et rationalisée », déclare Naveen Gupta, directeur financier de LambdaTest. « La vision de l'équipe de direction en matière de productivité et d'efficacité est profondément enracinée, ma mission est de poursuivre cet engagement et de faire stratégiquement évoluer l'entreprise vers la croissance et la rentabilité. Je me réjouis à la perspective de ce parcours. »

LambdaTest a également annoncé le lancement de son cloud de test d'expérience numérique pour les entreprises. L'offre permettra aux entreprises d'accélérer leur transformation numérique en fournissant une plateforme d'exécution et d'orchestration des tests à 360 degrés, couplée à des analyses de test pertinentes et à des options de déploiement personnalisables comme celles de cloud public, à locataire unique ou sur site.

À propos de LambdaTest

LambdaTest est un cloud de test d'expérience numérique unifié et intelligent qui aide les entreprises à réduire considérablement le délai de mise sur le marché grâce à une exécution plus rapide des tests, garantissant des versions de qualité et une transformation numérique accélérée. Plus de 10 000 entreprises clientes et plus de 2 millions d'utilisateurs dans plus de 130 pays font confiance à LambdaTest pour répondre à leurs besoins en matière de tests.

Continuous Testing Cloud (Tests continus en nuage)

Le système de test continu en nuage de LambdaTest permet aux entreprises de tester et de déployer rapidement les modifications apportées à leurs applications web et mobiles, et ce jusqu'à 70 % plus rapidement, permettant ainsi d'accélérer le processus de développement et de réduire les délais de mise sur le marché.

Cross-browser Testing Cloud (Test multi-navigateurs en nuage)

Notre système de test multi-navigateurs en nuage permet aux utilisateurs de vérifier leurs sites et applications web sur de nombreux navigateurs, systèmes d'exploitation et équipements. Avec des fonctionnalités telles que les tests en temps réel, les tests de conception réactive et les outils de débogage, il permet aux développeurs de garantir que leurs sites et applications web sont compatibles avec différents navigateurs, assurant ainsi une expérience utilisateur sans faille.

Real Device Cloud (Appareils réels en nuage)

Grâce à Real Device Cloud, les testeurs/développeurs sont en mesure de déceler les erreurs avant que leurs applications mobiles ne soient mises en production. Le Real Devices Testing Cloud de LambdaTest permet aux équipes de tester les anomalies non gérées, l'interface et l'expérience utilisateur, les performances et les fonctionnalités de leurs applications avant de les mettre en production. Les équipes peuvent également effectuer des tests sur le plus grand nombre d'appareils mobiles et OTT (iOS, Android, iPad, Amazon Fire TV, Roku TV et Apple TV).

AI-powered Visual Regression Cloud (Régression visuelle en nuage alimentée par l'IA)

La cohérence de la mise en page, du graphisme et des fonctionnalités des applications est fondamentale pour garantir des expériences numériques visuellement parfaites. La régression visuelle de LambdaTest garantit la cohérence et l'absence d'erreurs dans l'apparence visuelle et les fonctionnalités des applications web des entreprises, améliorant ainsi l'expérience numérique et les performances. Les équipes disposent rapidement d'informations sur les erreurs visuelles de l'interface utilisateur avant même de diffuser leurs applications auprès des clients. Les testeurs/développeurs peuvent exécuter des tests de régression visuelle automatisés sur plus de 3000 combinaisons de navigateurs et d'appareils concrets afin d'identifier les divergences visuelles.

Intelligence de test intégrée alimentée par l'IA

Les données issues de l'exécution des tests sont essentielles à la transformation numérique, car elles fournissent aux entreprises une vision plus précise de la qualité des versions et des tendances. Par l'analyse des données d'exécution des tests, l'intelligence de test intégrée de LambdaTest offre aux entreprises un aperçu des modèles et des tendances permettant de prendre des décisions éclairées sur le développement futur et d'améliorer la qualité des applications. Les équipes de développement disposent dès lors de données détaillées et exploitables sur l'exécution des tests et sont en mesure de réduire l'écart entre les données, la compréhension et l'action afin d'améliorer et d'accélérer la prise de décision.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 6 avril 2023 à 14:30 et diffusé par :