RYBREVANT® (amivantamab) fait l'objet d'une recommandation de remboursement positive de l'ACMTS pour le traitement des patients adultes atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules porteurs de mutations activatrices d'insertion de l'exon 20 de l'EGFR





Cette recommandation de l'ACMTS est un pas de plus vers une meilleure accessibilité à RYBREVANT® en tant que traitement ciblé pour une population de patients mal desservie.

TORONTO, le 6 avril 2023 /CNW/ - Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson a annoncé aujourd'hui que l'Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé (ACMTS) a recommandé que RYBREVANT® (amivantamab) soit remboursé par les régimes publics pour le traitement des patients adultes atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) localement avancé ou métastatique, porteurs de mutations activatrices d'insertion de l'exon 20 du récepteur du facteur de croissance épidermique (EGFR pour epidermal growth factor receptor), et dont la maladie a progressé pendant ou après une chimiothérapie à base de platine1.

La recommandation positive de l'ACMTS reflète l'important besoin non comblé dans cette rare population de patients, les données fournies par des experts cliniques et des organisations de patients, et les résultats de la phase 1 de l'étude CHRYSALIS, une étude ouverte, multinationale et multicentrique menée pour évaluer l'innocuité et l'efficacité de RYBREVANT® chez des patients dont la maladie a progressé pendant ou après une chimiothérapie à base de platine2,3. Durant cette phase de l'étude à un seul groupe, il a été démontré, en se basant sur le taux de réponse global (TRG) et la durée de la réponse (DR), que RYBREVANT® pouvait entraîner des bienfaits cliniquement significatifs2.

« Depuis longtemps, il y a un manque important d'options thérapeutiques pour les patients atteints d'un CPNPC porteurs de mutations activatrices d'insertion de l'exon 20 de l'EGFR. L'accès à des options thérapeutiques efficaces et ciblées est essentiel pour réduire le fardeau symptomatique de ces patients et pour améliorer leurs résultats », explique Dre Barbara Melosky*, M.D., FRCPC, oncologue médicale et professeure clinique à l'Université de la Colombie-Britannique. « Cette recommandation positive met en évidence l'efficacité et la tolérabilité de l'amivantamab et offre aux patients la possibilité d'accéder à un traitement adapté à leurs besoins. »

On estime que 15 % des Canadiens atteints d'un CPNPC non épidermoïde présentent une mutation activatrice de l'EGFR4. Les mutations activatrices d'insertion de l'exon 20 de l'EGFR se classent troisième parmi les mutations de l'EGFR les plus courantes. Les personnes qui en sont porteuses ont tendance à présenter un pronostic plus défavorable et des taux de survie plus courts comparativement aux porteurs de mutations plus fréquentes de l'EGFR5,6,7. Étant donné le mauvais pronostic de cette altération génétique, le Comité d'experts en examen (CEEP) du Programme pancanadien d'évaluation des anticancéreux (PPEA) de l'ACMTS a conclu que RYBREVANT® maîtrise les symptômes, possède un profil de toxicité gérable, et répond à un besoin non comblé de cette rare population de patients qui n'a actuellement accès à aucun traitement ciblé financé1.

« Les personnes atteintes d'un cancer du poumon méritent d'avoir accès à des options thérapeutiques qui ciblent leur maladie et qui peuvent contribuer à améliorer leur qualité de vie », déclare Dre Stephanie Snow*, présidente de Cancer pulmonaire Canada. « La recommandation positive de l'ACMTS pourrait permettre aux patients atteints de cette altération génétique unique de bénéficier de plus de temps avec leurs proches, de continuer à faire les choses qui leur tiennent à coeur et de vivre pleinement. »

« Cette recommandation positive de l'ACMTS cadre avec l'engagement de Janssen d'accroître l'accès à des traitements avancés qui pourraient modifier la trajectoire de cette maladie », explique Berkeley Vincent, président de Janssen Inc. « Cette étape est synonyme d'espoir pour de nombreux patients, leur famille et tous ceux qui sont touchés de près ou de loin par le cancer du poumon. »

À propos de RYBREVANT®

RYBREVANT® est un anticorps bispécifique et entièrement humain, qui est dirigé contre l'EGFR et les récepteurs du facteur de transition épithélio-mésenchymateuse2. Il se lie de façon extracellulaire (à l'extérieur de la cellule), ce qui ralentit ou inhibe la croissance de la tumeur et entraîne la mort des cellules tumorales2. Le 30 mars 2022, Santé Canada a émis un avis de conformité avec conditions (AC-C) pour RYBREVANT®, qui est indiqué pour le traitement des patients adultes atteints d'un CPNPC localement avancé ou métastatique, porteurs de mutations activatrices d'insertion de l'exon 20 de l'EGFR, et dont la maladie a progressé pendant ou après une chimiothérapie à base de platine2. Un test validé est requis pour déterminer le statut mutationnel positif d'insertion de l'exon 20 de l'EGFR avant le traitement2. Les produits autorisés en vertu de la politique de Santé Canada sur les AC-C sont destinés au traitement d'une maladie grave, potentiellement mortelle ou gravement invalidante, sur la base de preuves prometteuses d'efficacité clinique à la suite d'un examen de la présentation par Santé Canada. Santé Canada autorise l'accès au produit, à condition que le fabricant procède à des essais cliniques supplémentaires pour vérifier le bienfait escompté dans un délai convenu2.

* La Dre Barbara Melosky et la Dre Stephanie Snow n'ont pas été rémunérées pour un travail de presse. Elles ont été rémunérées à titre de consultantes.

