ALTRA | SANEXEN REMPORTE LE PREMIER CONTRAT DANS SON GENRE AUPRÈS DE WASTE CONNECTIONS POUR LUTTER CONTRE LES PFAS





MONTRÉAL, le 6 avril 2023 /CNW/ - ALTRA | SANEXEN, chef de file en matière de solutions pour l'environnement et l'eau, a annoncé aujourd'hui qu'elle a obtenu un contrat de Waste Connections pour fournir la première solution continue de réhabilitation des PFAS à grande échelle dans l'industrie de la gestion des sites d'enfouissement et des déchets industriels. Ce contrat, le premier dans son genre, vise à atteindre un niveau garanti d'élimination des PFAS dans les lixiviats contaminés.

Les PFAS, ou substances per- et polyfluoroalkylées, sont un groupe de produits chimiques de synthèse, aussi connus sous le nom de « produits chimiques éternels », qui ont été fabriqués pour une utilisation dans une vaste gamme de produits industriels et de biens de consommation. Lorsque ces produits arrivent en fin de vie et sont mis au rebut, ils finissent par se retrouver dans les sites d'enfouissement. Les recherches ont démontré que les PFAS sont devenus omniprésents dans l'environnement et présentent un risque pour la santé lorsqu'ils s'accumulent dans l'organisme, d'où la nécessité de détruire ou de séquestrer ces contaminants en toute sécurité, tout en limitant les sous-produits nocifs.

ALTRA Solution PFAS offre aux exploitants de sites d'enfouissement l'approche la plus complète et la plus économique pour réduire la contamination des PFAS dans les lixiviats et les eaux usées. La solution d'ALTRA conjugue la puissance de sa technologie exclusive de fractionnement par moussage à des unités modulaires très performantes qui fonctionnent en mode continu pour traiter de grands volumes de contaminants dans l'eau. Dans le cadre de ce projet novateur, ALTRA | SANEXEN fournira et exploitera ses unités modulaires dans les sites d'enfouissement de Waste Connections à Rosemount et Rich Valley, dans le Minnesota, pendant les dix prochaines années.

« Waste Connections est heureuse de s'associer à ALTRA | SANEXEN pour réduire la concentration des PFAS dans le lixiviat généré dans nos sites d'enfouissement », a déclaré Kurt Shaner, vice-président, ingénierie et développement durable. « Les PFAS sont couramment utilisés dans de nombreux produits ménagers et commerciaux qui se transforment ensuite en déchets déposés dans nos sites d'enfouissement. En tant que destinataire de ces déchets contenant des PFAS, nous nous efforçons de séquestrer correctement autant de PFAS présents dans ces déchets que possible, et pour tous les sous-produits de sites d'enfouissement contenant des PFAS que nous ne sommes pas en mesure de séquestrer, nous nous engageons à les traiter de manière à réduire leur présence ».

« ALTRA Solution PFAS est l'aboutissement d'années de développement, d'essais pilotes approfondis dans les conditions les plus complexes et il s'agit de la meilleure façon d'éliminer une quantité importante de PFAS des lixiviats avec la confiance que seules des années d'expérience sur le terrain permettent d'acquérir », a déclaré Martin Bureau, vice-président, innovation, ALTRA | SANEXEN et responsable des PFAS. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de fournir notre technologie éprouvée pour aider dans le traitement des lixiviats de sites d'enfouissement ».

« Waste Connections est à l'avant-garde en matière de durabilité dans la gestion des déchets et nous sommes honorés de prendre part au prochain chapitre, alors qu'elle continue à faire preuve de leadership environnemental dans l'industrie de l'enfouissement », a renforcé Jean-François Bolduc, président d'ALTRA | SANEXEN. « L'équipe d'experts d'ALTRA partage l'engagement de Waste Connections à résoudre les défis environnementaux auxquels font face les marchés de l'enfouissement et de la gestion des déchets industriels. Nous sommes ravis de nous associer à des clients tels que Waste Connections afin d'avoir un impact durable sur les générations futures ».

À propos de Waste Connections

Waste Connections est une société intégrée de services de gestion des déchets solides qui fournit des services de collecte, de transfert et d'élimination des déchets non dangereux, ainsi que la récupération des ressources, principalement par le biais du recyclage et de la production de carburants renouvelables. La société dessert plus de huit millions de clients résidentiels, commerciaux et industriels sur des marchés essentiellement exclusifs et secondaires dans 43 États américains et six provinces canadiennes. Waste Connections fournit également des services de traitement, de récupération et d'élimination des déchets pétroliers non dangereux dans plusieurs bassins aux États-Unis, ainsi que des services intermodaux pour le transport de marchandises et de conteneurs de déchets solides dans le nord-ouest du Pacifique. Pour plus d'information, visitez wasteconnections.com/fr.

À propos d'ALTRA | SANEXEN

ALTRA | SANEXEN, membre de la famille LOGISTEC, est un fournisseur de premier plan de solutions environnementales depuis plus de 38 ans. Grâce à ses principaux secteurs d'activité - services environnementaux spécialisés et solutions pour l'eau - ALTRA | SANEXEN continue de proposer des solutions créatives et personnalisées à ses clients et partenaires industriels, municipaux et gouvernementaux. Les ingénieurs et scientifiques en environnement d'ALTRA | SANEXEN, combinés à leurs équipes internes de recherche et de développement, continuent d'explorer et de mettre en oeuvre de nouvelles technologies pour répondre aux problèmes environnementaux en constante évolution auxquels le monde est confronté aujourd'hui. Pour plus d'information, visitez altragroup.com/fr.

