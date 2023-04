Gestion de placements Manuvie annonce des changements concernant sa gamme de fonds axés sur une date cible





En dollars canadiens, sauf indication contraire TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945

TORONTO , le 6 avril 2023 /CNW/ - Gestion de placements Manuvie a annoncé des changements concernant sa gamme vedette de fonds axés sur une date cible au Canada, qui est offerte aux participants aux régimes d'épargne-retraite collectifs de Manuvie. Le changement le plus notable est le nouveau nom donné à la gamme de fonds axés sur une date cible Manuvie, soit Fonds de retraite indiciels plus Manuvie.

Aucun changement n'est apporté à l'objectif des fonds, qui consiste à aider les épargnants à préparer leur retraite; cependant, le nouveau nom indique plus clairement que la gamme de fonds est axée sur l'épargne-retraite. De plus, il reflète mieux l'approche des fonds consistant à combiner des stratégies sous-jacentes actives et passives qui permettent de réduire les frais par rapport à des fonds purement gérés activement, tout en conservant les avantages de la diversification. Les fonds ont également été ajoutés à la plateforme Surveillance des placementsMD de Manuvie et sont offerts comme options de placement à tous les participants aux régimes d'épargne-retraite collective. La stratégie de placement et les frais des fonds restent les mêmes.

Les Fonds de retraite indiciels plus Manuvie sont fondés sur un ajustement progressif de la répartition de l'actif avant et pendant la retraite dans le but d'offrir une protection contre le risque de longévité, c'est-à-dire le risque qu'une personne épuise son épargne-retraite de son vivant. Pour ce faire, ils conservent certains placements dans des catégories d'actif qui ont le potentiel de faire fructifier l'épargne après la retraite.

« La répartition de l'actif demeure l'une des décisions de placement qui influent le plus sur le rendement des portefeuilles. Elle est particulièrement importante dans les périodes plus volatiles où la gestion des risques et le positionnement à long terme sont essentiels. Nous croyons que les promoteurs de régime et les participants aux régimes doivent avoir accès à un vaste éventail de placements, y compris à des placements alternatifs et à des actifs privés, pour obtenir des rendements stables à long terme. Les Fonds de retraite indiciels plus Manuvie présentent une solution attrayante à faible coût aux promoteurs et aux participants en combinant des stratégies sous-jacentes actives et passives qui offrent un excellent rendement depuis 2014. », a déclaré James Robertson, gestionnaire de portefeuille principal, chef, Répartition de l'actif, Canada et chef mondial, Répartition tactique, Gestion de placements Manuvie.

« Nos fonds axés sur une date cible ont suscité une réaction extraordinaire depuis leur lancement il y a près de 10 ans, car les promoteurs, les conseillers et les participants reconnaissent la valeur de la gamme, surtout à long terme », a ajouté Brett Marchand, chef, Produits et services d'épargne-retraite, Canada, Manuvie. « L'accessibilité des fonds sur la plateforme Surveillance des placementsMD permet un meilleur accès au savoir-faire de l'équipe de placement, tandis que nous collaborons avec nos clients pour aider les gens à épargner et à investir en toute confiance en vue d'atteindre leurs objectifs de retraite. »

Les Fonds de retraite indiciels plus sont offerts par La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers.

À propos de Gestion de placements Manuvie

Gestion de placements Manuvie est la marque mondiale du Secteur Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde de la Société Financière Manuvie. Nous mettons à profit plus de cent ans d'expérience en gestion financière ainsi que les ressources exhaustives de notre société mère pour offrir des services aux particuliers, aux institutions et aux participants aux régimes d'épargne-retraite de partout dans le monde. Notre siège social est situé à Toronto et nos spécialistes des marchés publics et privés tirent profit de notre présence dans 19 régions. Nous nous appuyons également sur un réseau de gestionnaires d'actifs spécialisés non affiliés du monde entier. Nous sommes déterminés à mener l'ensemble de nos activités d'investissement de façon responsable. Pour y arriver, nous établissons des cadres novateurs pour l'investissement durable applicables à l'échelle mondiale, nous collaborons avec des sociétés présentes dans nos portefeuilles de titres et nous maintenons des normes élevées en matière de gérance là où nous possédons et exploitons des actifs. Nous croyons que nous avons un rôle à jouer pour contribuer au bien-être financier, grâce à nos régimes d'épargne-retraite collectifs. Aujourd'hui, des promoteurs de régime du monde entier comptent sur notre expertise en matière d'administration de régimes de retraite et de placement pour aider leurs employés à planifier une meilleure retraite, à épargner pour la financer et à en profiter. Tous les produits ne sont pas offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, consultez le site https://www.manulifeim.com/us/fr.html.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie, fournisseur mondial et chef de file des services financiers, vise à simplifier les décisions des gens et à les aider à vivre mieux. Notre siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Nous proposons des conseils financiers et des solutions d'assurance, et exerçons nos activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Par l'intermédiaire de Gestion de placements Manuvie, la marque mondiale de notre Secteur Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde, nous servons des particuliers, des institutions et des participants aux régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2022, nous comptions plus de 40 000 employés, plus de 116 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 34 millions de clients. Nous sommes inscrits aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ».

Tous les produits ne sont pas offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, visitez le site manulife.com/fr/html.

SOURCE Gestion de placements Manuvie

Communiqué envoyé le 6 avril 2023 à 09:27 et diffusé par :