BrainTale a présenté lors d'une communication orale l'intérêt de sa plateforme de biomarqueurs numériques pour améliorer la prise en charge de la maladie d'Alzheimer lors de la conférence AD/PD





BrainTale, medtech décryptant la substance blanche pour permettre une meilleure prise en charge du cerveau, spin off de l'Assistance Publique ? Hôpitaux de Paris, a participé à la conférence AD/PD ? International Conference on Alzheimer's and Parkinson's Disease and related neurological disorders - se déroulant à Göteborg (Suède) du 28 mars au 1er avril 2023. Vincent Perlbarg, cofondateur, directeur scientifique et président de BrainTale, a présenté lors d'une communication orale les données obtenues par Braintale dans le diagnostic précoce de la maladie d'Alzheimer appuyant l'intérêt de la plateforme de biomarqueurs numériques brainTale-care pour la prise en charge des patients atteints de la maladie et le développement de nouvelles thérapies.

Longtemps sous-estimée en neurosciences, la substance blanche, qui représente 80% du cerveau humain, joue un rôle clé dans son bon fonctionnement, son développement et son vieillissement, qu'il soit normal ou pathologique. Ainsi, BrainTale développe depuis sa création en 2018, des outils de mesure et de prédiction non invasifs, accessibles, efficaces et validés cliniquement pour les patients souffrant de maladies cérébrales.

Touchant environ 10 millions de personnes par an dans le monde, l'incidence de la maladie d'Alzheimer continue d'augmenter. La maladie est souvent diagnostiquée trop tard pour ralentir efficacement sa progression, bien que des lésions de la substance blanche soient identifiables à un stade précoce, notamment sur la gaine de myéline, les axones et les oligodendrocytes.

La communication orale intitulée « Evaluation of digital biomarkers from diffusion MRI to monitor Alzheimer's disease in the daily clinic » a mis en avant l'étude menée sur 113 sujets (66 sujets sains, 34 patients souffrant de troubles cognitifs légers, 13 patients atteints de démence) provenant de 5 établissements différents. Cette analyse multicentrique a fait ressortir une stratification des patients basée sur les évaluations de la substance blanche statistiquement différentes (p<0,05) pour les trois catégories de sujets : diminution de la fraction d'anisotropie (FA) et augmentation de la diffusivité moyenne (MD).

Ces données préliminaires mettent en lumière la sensibilité des marqueurs de la substance blanche développés par BrainTale à la maladie d'Alzheimer, y compris dans des formes précoces. Cela permet d'envisager l'usage de ces biomarqueurs cérébraux en complément de marqueurs biologiques non seulement pour le diagnostic précoce mais aussi, et surtout, pour le suivi de l'évolution de la maladie afin d'accélérer le développement de nouvelles thérapies. Avec la nouvelle version de la plateforme de biomarqueurs brainTale-care disponible depuis quelques semaines, les centres et partenaires équipés de la technologie BrainTale peuvent dès à présent améliorer la prise en charge de ces patients.

« L'invitation pour une communication lors de ce congrès AD/PD est pour BrainTale un signe fort de l'intérêt porté à nos solutions pour améliorer la prise en charge des patients en vie réelle et accompagner le développement de nouvelles thérapies contre ces maladies neurodégénératives » commente 0 Vincent Perlbarg. « Nos travaux permettent une approche non-invasive, reproductible, sensib7le et fiable des altérations de la substance blanche pour mieux diagnostiquer et mieux traiter les patients atteints de la maladie d'Alzheimer ; toute l'équipe est très engagée pour améliorer la prise en charge des malades » ajoute-t-il.

À propos de BrainTale

BrainTale est une medtech spécialiste du décryptage de la substance blanche permettant une meilleure prise en charge en neurologie et en réanimation avec des solutions pronostiques cliniquement validées. Grâce à des mesures non invasives, sensibles et fiables des altérations de la microstructure de la substance blanche, BrainTale offre une plateforme de biomarqueurs numériques pour soutenir la prise de décision en clinique. BrainTale permet l'identification des patients à risque, le diagnostic précoce et le suivi de la progression de la maladie et de l'efficacité des traitements en neurologie, notamment pour les maladies démyélinisantes, la sclérose latérale amyotrophique et les maladies neurodégénératives. S'appuyant sur plus de 15 années de recherche et développement, les produits de BrainTale sont développés pour répondre aux besoins médicaux et aux attentes des professionnels de santé au bénéfice des patients.

Depuis sa création en 2018, l'entreprise a mis en place un système complet de management de la qualité et est désormais certifiée ISO 13485 2016, avec une suite de produits disponibles sur le marché européen sous le règlement européen des dispositifs médicaux (MDR).

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.braintale.eu.

