Grâce à un don important, The Lang Family Foundation soutient le mouvement Libère tes émotions de Jeunesse, J'écoute





En tant que principal donateur visionnaire du mouvement innovateur Libère tes émotions, The Lang Family Foundation contribuera à transformer le paysage des services virtuels de soutien en santé mentale pour les jeunes au Canada.

TORONTO, le 6 avril 2023 /CNW/ - En versant un don important au mouvement Libère tes émotions, The Lang Family Foundation s'est associée à Jeunesse, J'écoute afin d'exploiter la puissance des technologies de pointe dans le but d'améliorer et d'élargir, aujourd'hui et pour les générations à venir, les services en ligne de soutien en santé mentale de Jeunesse, J'écoute.

The Lang Family Foundation appuie la création de l'Institut de recherche et d'innovation de Jeunesse, J'écoute dans le but d'offrir des plateformes qui favorisent la collaboration en matière d'innovation des services et des produits auprès des partenaires et des pairs. Par l'entremise de l'Institut, The Lang Family Foundation épaulera Jeunesse, J'écoute dans le développement d'une technologie rassemblant l'ensemble de ses services sur une seule plateforme, donnant aux jeunes un accès plus rapide aux services dont ils ont besoin. Ce changement permettra aux équipes de première ligne de répondre plus rapidement aux demandes d'aide des jeunes. Le don permettra également la création du Centre de données de Jeunesse, J'écoute, soutenant ainsi la consolidation des données et des renseignements sur la santé mentale à un seul endroit. Grâce à la recherche appliquée, à l'intelligence artificielle et à l'apprentissage automatique, cette infrastructure de données de pointe offrira de nouvelles occasions d'améliorer la prestation de services et les résultats.

En raison de sa générosité, nous avons créé la chaire de l'innovation de The Lang Family Foundation de Jeunesse, J'écoute. Grâce à elle, nous continuerons d'alimenter le développement de la prestation des services numériques de soutien en santé mentale au moyen d'une technologie unique, des données, des partenariats et des activités de sensibilisation.

En renforçant, élargissant et transformant l'accès à des ressources plus équitables par l'entremise de l'innovation, Jeunesse, J'écoute se positionne en tête de file en matière de services numériques de soutien en santé mentale qui rejoint les jeunes partout au Canada. Jeunesse, J'écoute a pour mission de créer un paysage de la santé mentale axé davantage sur l'utilisateur?trice et fondé sur les statistiques, en utilisant les données, l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique pour améliorer la conception des services, façonner les politiques et les programmes, et plus encore.

QUELQUES FAITS

Jeunesse, J'écoute a tendu la main aux jeunes à plus de 14 millions de reprises depuis le début de la pandémie de COVID-19, et ce chiffre ne cesse d'augmenter.

En fait, un jeune sur deux se débat seul avec sa santé mentale.

75 % des jeunes disent avoir partagé quelque chose avec Jeunesse, J'écoute dont ils n'avaient jamais parlé auparavant.

86 % des jeunes disent se sentir mieux après avoir échangé avec Jeunesse, J'écoute.

CITATIONS

« En tant que chef de file en matière de services virtuels de soutien en santé mentale fondés sur la technologie, Jeunesse, J'écoute rejoint les jeunes du Canada d'un océan à l'autre et comprend leurs besoins. Le don important de The Lang Family Foundation nous aidera à faire évoluer le système virtuel de soutien en santé mentale des jeunes du Canada grâce au pouvoir de la technologie, des données et de l'innovation afin de donner l'espoir aux jeunes de s'épanouir dans leur monde », a dit Katherine Hay, Présidente et directrice générale, Jeunesse, J'écoute.

« Le don important de The Lang Family Foundation nous aidera à faire évoluer le système virtuel de soutien en santé mentale des jeunes du Canada grâce au pouvoir de l'innovation pour que nous puissions donner aux jeunes l'espoir dont ils ont besoin pour s'épanouir dans leur monde », a déclaré le vice-président, Innovation et données, Chaire de l'innovation de The Lang Family Foundation de Jeunesse, J'écoute.

« Les jeunes du Canada sont en crise et nous voulons être présents pour eux. The Lang Family Foundation est profondément inspirée par le mouvement Libère tes émotions de Jeunesse, J'écoute, seul organisme en son genre au pays, qui poursuit des approches hautement novatrices en matière de services virtuels en santé mentale » a dit The Lang Family Foundation.

À propos de Libère tes émotions

Libère tes émotions, un mouvement de Jeunesse, J'écoute dont la mission est de recueillir 300 M$ d'ici la fin 2024, est le plus important mouvement pour la santé mentale des jeunes de l'histoire du Canada. La campagne vise à fournir aux jeunes un soutien sans obstacles et une aide en cas de difficultés. Car aucun défi n'est trop grand et aucun sentiment n'est trop petit.

À propos de Jeunesse, J'écoute

Jeunesse, J'écoute est le seul service national de santé mentale numérique qui offre aux jeunes un soutien gratuit et confidentiel, accessible en plusieurs langues, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. En tant que spécialistes nationaux des soins virtuels, nous offrons un espace sûr et fiable à des millions de jeunes, où ils peuvent appeler, texter ou bénéficier de soutiens autogérés en cas de crise ou de besoin. Notre transformation numérique nous permet d'envisager un avenir où tous les gens au Canada pourront libérer leurs émotions et obtenir le soutien dont ils ont besoin, lorsqu'ils en ont le plus besoin. Jeunesse, J'écoute s'appuie avec gratitude sur la générosité de ses donateur·rice·s, bénévoles, parties prenantes, partenaires du secteur privé, ainsi que sur celle des gouvernements, qui alimentent et financent ses programmes. Apprenez-en davantage à JeunesseJecoute.ca.

