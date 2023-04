Grande Consultation Jeunesse 2023 : Plus de 150 jeunes formulent des recommandations au gouvernement du Québec





QUÉBEC, le 5 avril 2023 /CNW/ - Les 3 et 4 avril, plus de 150 jeunes de 12 à 30 ans fréquentant le milieu communautaire autonome jeunesse se sont rassemblés à Québec dans le cadre de la Grande Consultation Jeunesse 2023, un important événement annuel organisé par la Coalition Interjeunes et financé par le Secrétariat à la jeunesse. Pour une 7e édition, les participantes et les participants ont réfléchi à des pistes de solutions face aux enjeux de la jeunesse québécoise et ont formulé des recommandations destinées au gouvernement du Québec.

Par le biais de divers ateliers, les jeunes se sont exprimés sur trois thèmes principaux, soit le système de santé et des services sociaux, l'inclusion et la diversité ainsi que le coût de la vie.

Voici les principales recommandations identifiées :

Recommandation 1 : Santé et services sociaux

Dans le domaine de la santé et des services sociaux, les participantes et les participants ont exprimé leur mécontentement face à un système qui manque d'écoute, de respect, de suivi et qui est souvent lent à fournir des soins. Ils ont exprimé la nécessité d'une redistribution plus équitable de la richesse pour répondre aux besoins de base de tous et de bonifier le financement des organismes communautaires pour mieux servir les jeunes en besoin.

Recommandation 2 : Inclusion et diversité

En termes d'inclusion et de diversité, les jeunes ont appelé à une sensibilisation accrue aux réalités LGBTQ2A+ dans les écoles et dans la société ainsi qu'à un recrutement de professeurs issus de la diversité pour offrir des modèles aux jeunes. Ils ont également recommandé de déployer une campagne de sensibilisation pour promouvoir la diversité de genres, d'augmenter le nombre de toilettes non genrées dans les lieux publics et les écoles, ainsi que de réviser le système de vestiaires dans les écoles.

Recommandation 3 : Coût de la vie

Enfin, concernant le coût de la vie, les participantes et les participants ont proposé une meilleure réglementation entourant le marché locatif pour limiter les hausses de loyers abusives, l'intégration de cours obligatoires de gestion des finances personnelles dans le cursus scolaire et l'augmentation des montants des prestations d'aide sociale pour pallier la hausse du coût de la vie. Ils ont également suggéré des améliorations dans les services de banques alimentaires pour en faciliter l'accès et ont appelé à la mise en place d'un revenu de base ou d'une aide financière pour répondre aux besoins essentiels de la population.

Un rapport détaillé sur les enjeux jeunesse et les recommandations émises par ces jeunes lors de l'événement sera d'ailleurs publié sous peu et rendu disponible sur le site web d'Interjeunes .

À PROPOS DE LA COALITION INTERJEUNES

La Coalition Interjeunes a été créée dans le but de rassembler les regroupements d'organismes communautaires autonomes jeunesse qui oeuvrent auprès des jeunes dans une perspective de transformation sociale et d'amélioration de leurs conditions de vie. Elle représente plus de 410 organismes fréquentés par plus de 280?000 jeunes de partout au Québec.

Les organismes membres d'Interjeunes sont le Regroupement des maisons des jeunes du Québec (RMJQ), le Regroupement des Auberges du coeur du Québec (RACQ), le Regroupement des organismes communautaires autonomes jeunesse du Québec (ROCAJQ), le Regroupement des organismes communautaires de lutte au décrochage (ROCLD), le Regroupement des Organismes Communautaires Québécois pour le Travail de Rue (ROCQTR) et le Regroupement des écoles de la rue accréditées du Québec (RÉRAQ).

SOURCE : Coalition Interjeunes

SOURCE Coalition Interjeunes

Communiqué envoyé le 5 avril 2023 à 13:16 et diffusé par :