ViaBTC améliore la technologie de pool de minage et introduit des produits et services innovants





HONG KONG, 5 avril 2023 /PRNewswire/ -- L'équipe de R&D de ViaBTC a récemment mis à niveau l'architecture sous-jacente du pool de minage, optimisé la transmission de blocs et introduit des produits et services innovants tels que la « conversion automatique/retrait » et les « crypto prêts ». ViaBTC fournit des statistiques minières transparentes et une « alerte sur le taux de hachage » pour assurer une expérience minière transparente à ses utilisateurs.

Discret et pragmatique, ViaBTC jette des bases solides et réalise des progrès constants

Moins d'un an après sa fondation, le taux de hachage BTC de ViaBTC était déjà dans le top 5 mondial, gagnant la confiance et les faveurs d'innombrables mineurs. Toutefois, ViaBTC ne s'est pas reposé sur ses lauriers, préférant se concentrer sur l'amélioration continue de l'expérience utilisateur et le perfectionnement de ses produits. Ce dévouement envers l'excellence a porté ses fruits puisque de multiples pools miniers soutenant les cryptomonnaies classiques telles que LTC, DASH et ZEC qui ont successivement été mis en service. Aujourd'hui, ViaBTC fournit des services miniers pour 15 cryptomonnaies différentes, avec une production minière cumulée de dizaines de milliards de dollars.

Rigoureux et professionnel, ViaBTC assure des bénéfices miniers plus stables avec une forte force technique

Seule une excellente équipe peut faire avancer l'entreprise. Estimant que « l'équipe est le premier produit de l'entreprise », ViaBTC considère son équipe comme son meilleur avantage concurrentiel et son produit principal. En n'ayant de cesse de recruter des talents, ViaBTC a bâti une solide équipe professionnelle mondiale. Les membres de l'équipe travaillaient auparavant dans des sociétés Internet et financières bien connues dans le monde entier, et plus de 60 % d'entre eux sont des personnels de R&D. On peut dire que ViaBTC est une entreprise axée sur la technologie.

Haipo Yang, la force motrice de ViaBTC, met l'accent sur les aspects techniques des pools de minage. En tant que dirigeant avec une formation technique, il comprend l'importance d'une équipe de R&D forte et impose des exigences élevées à ses membres. Haipo Yang insiste sur des révisions de code strictes et s'assure que chaque détail, y compris les espaces, le nommage des variables et la conception de l'architecture, est soigneusement pris en compte. C'est ce qui permet à ViaBTC de jouir d'un bilan technique irréprochable depuis 7 ans, avec le taux d'orphelins le plus bas du réseau, fournissant ainsi aux mineurs des bénéfices stables et fiables. Cette excellence technique a permis à ViaBTC de surpasser ses pairs en termes de bénéfices miniers.

Avec son engagement, ViaBTC « contribue à un monde meilleur grâce à la blockchain »

ViaBTC, un acteur stable et fiable de l'industrie concurrentielle de la cryptographie, a connu une croissance constante depuis sa création en 2016. L'entreprise accorde la priorité à la stabilité et comprend l'importance de permettre aux utilisateurs de miner des blocs.

Aujourd'hui, grâce à ses technologies professionnelles et à ses produits de haute qualité, ViaBTC est passé d'un pool de minage composé d'une seule entreprise à un écosystème global, au service de plus de 4 millions d'utilisateurs de plus de 200 pays et régions du monde. Ses opérations, y compris ViaBTC Pool, CoinEx Exchange, CSC, ViaWallet, et ViaBTC Capital, sont toutes des infrastructures indispensables de blockchain. À l'avenir, ViaBTC maintiendra son engagement à devenir « une passerelle crypto » pour davantage d'utilisateurs et, grâce à la blockchain, à rendre le monde meilleur. Ce n'est pas seulement l'engagement de ViaBTC, c'est aussi sa mission.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2046431/image_5019524_49493690.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2046432/image_5019524_49494045.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2046433/1.jpg

