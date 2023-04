Un pont Acrow installé à l'appui d'un grand projet de reconstruction d'autoroute au Québec





TORONTO, 05 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Acrow, une entreprise internationale leader dans la conception et la fabrication de ponts, a annoncé aujourd'hui qu'un de ses ponts modulaires en acier, installé à l'intersection des autoroutes 520 et 13 à Montréal, donne accès aux services publics déplacés pendant le projet de reconstruction du pont d'étagement de l'autoroute 520.

L'autoroute 13 est une autoroute nord-sud importante dans la région métropolitaine de Montréal et le principal lien vers la ville de Laval, la troisième plus grande ville de la province. À l'échangeur avec l'autoroute 520, la route à six voies est fortement fréquentée, ce qui rendait prioritaire l'installation rapide de la structure temporaire. La structure modulaire en acier d'Acrow s'avérait une solution idéale.

Le pont Acrow, acquis par le Ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD), mesure 57,91 mètres (190 pieds) de long et a une largeur intérieure de 3,96 mètres (13 pieds) ainsi qu'un tablier de bois permettant l'accès des équipes d'entretien. Mis en place en une seule fin de semaine avec une perturbation minimale de la circulation, le pont accueillera les services publics pendant toute la reconstruction du pont d'étagement, qui devrait durer deux ans. Le pont sera ensuite désassemblé et entreposé pour être utilisé dans de futurs projets du MTMD.

Le maître d'oeuvre du projet est Construction Génix et le bureau d'étude, un consortium entre EXP et WSP.

« Nous sommes ravis d'avoir été choisis pour participer à ce projet majeur de mise à niveau des infrastructures de transport du Québec », déclare Benoit Forget, ing., directeur du développement des affaires Québec/Nouveau-Brunswick chez Acrow Canada. « Nos ponts en acier modulaires sont des solutions fiables et rentables qui peuvent contribuer à l'accélération des travaux de construction, que le projet soit planifié ou réalisé dans l'urgence. »

« Les éléments composant notre système de pontage à panneaux Acrow 700XS sont extrêmement polyvalents », explique Gordon Scott, vice-président du développement commercial et des opérations chez Acrow Canada. « Alors que nos ponts sont le plus souvent utilisés pour des applications de véhicules ou de loisirs, ce projet est un nouvel exemple qui montre que les ponts Acrow ont la capacité de s'adapter à de nombreuses fonctions différentes. »

