Board International toujours leader du marché dans le rapport BARC Score de cette année pour la planification intégrée et l'analyse de données





Board International, leader mondial de solutions de planification intelligente qui permet aux entreprises une meilleure prise de décision et planification en exploitant des données plus efficacement, est classé leader du marché pour la quatrième année consécutive dans le rapport BARC Score de cette année pour la planification intégrée et l'analyse de données et obtient le score le plus élevé dans la catégorie " Portfolio Capabilities" qui reflète les critères fonctionnels et architecturaux.

Le rapport BARC définit les leaders du marché comme "des fournisseurs bien établis qui engendrent une forte adoption du marché, soutenue par l'innovation technologique et des acquisitions stratégiques, et qui tirent parti d'une bonne gestion de leurs clients et d'un solide track record".

Les fournisseurs sont évalués sur deux critères : « Portfolio Capabilities » et « Market Execution ». Ces deux critères sont représentés sur un axe établi selon le BARC Score. Les classements sont déterminés en utilisant une combinaison de scores combinant des compétences telles que la planification et la prévision, la facilité d'utilisation pour les utilisateurs métier, l'évaluation de portefeuille, la stratégie de produit et la satisfaction client.

Le rapport a mis en évidence les forces suivantes à propos de Board :

"? Flexible, fully web-based CPM and analytics product with tightly integrated system architecture of proprietary multidimensional in-memory database and front ends.

? Graphical and coding-free development environment for business power users to create tailored CPM and analytics applications.

? Comprehensive planning, budgeting, and forecasting functionality for all kinds of planning approaches (top-down, bottom-up, or combinations of both). Customers can address various workflow-based planning topics on one common platform with different aggregation levels for an integrated corporate planning approach.

? Comprehensive BI and analytics functionality for dashboards, reporting and analysis. Integrated predictive and advanced analytics capabilities (Board BEAM) as well as a native R connector to exchange Board data with an R server to execute AI/ML algorithms and to run R scripts from Board procedures."

"Nous sommes ravis d'obtenir cette nouvelle reconnaissance de la part de BARC, surtout avec une note aussi élevée dans le BARC Score pour la planification intégrée et l'analyse de données qui reflète les capacités de la plateforme Board", a déclaré Marco Limena, PDG de Board International. "Les entreprises qui ont amélioré leurs capacités de planification sont capables de s'adapter très rapidement aux perturbations du marché, ce qui leur permet d'avoir un avantage concurrentiel en pilotant plus efficacement leurs activités et prospérer. La plateforme Board intègre la planification financière qui couvre aussi les autres aspects de la planification opérationnelle au sein de l'entreprise, offrant des informations exploitables et fournissant de meilleurs résultats commerciaux.

À propos de BARC

BARC (Business Application Research Center) est l'une des principales sociétés d'analyse européennes pour les logiciels d'entreprise, se concentrant sur les domaines des données, de la business intelligence (BI) et de l'analytique, de la gestion de la performance d'entreprise (CPM), de la gestion de contenu d'entreprise (ECM) et de la gestion de la relation client (CRM). La société a été fondée en 1999 en tant que spin-off de la chaire d'administration des affaires et des systèmes d'information de l'université Julius-Maximilians de Würzburg. Aujourd'hui, BARC combine recherche empirique et théorique, expertise technique et expérience pratique, notamment un échange constant avec tous les acteurs du marché.

À propos de Board

Board est la plateforme de solutions décisionnelles qui offre une planification intelligente, des informations exploitables et de meilleurs résultats à plus de 2 000 entreprises dans le monde. Board permet aux grandes entreprises de découvrir des données cruciales pour la prise de décisions et d'unifier la stratégie, les finances et les opérations pour une planification plus intelligente et un contrôle total des performances de toute l'entreprise. En s'associant à Board, des entreprises internationales telles que H&M, BASF, Burberry, Toyota, Coca-Cola, KPMG et HSBC ont transformé numériquement leurs processus de planification.

Fondée en 1994 et comptant aujourd'hui 25 bureaux dans le monde, Board International est reconnue depuis longtemps par les principaux analystes et experts en la matière, notamment Gartner, Nucleus et Dresner.

