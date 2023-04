Deloitte Canada prévoit que les prix du gaz naturel continueront de baisser cette année





/NE PAS DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS NI TRANSMETTRE AUX SERVICES DE FIL DE PRESSE AMÉRICAINS/

Mais la demande de pétrole brut canadien devrait assurer la stabilité des prix du pétrole ce printemps

CALGARY, AB, le 5 avril 2023 /CNW/ - Selon les prévisions les plus récentes du groupe Évaluation des ressources et services-conseils de Deloitte Canada intitulées Pleins feux sur les F&A dans le secteur de l'énergie; acheter stratégiquement, vendre à dessein, les prix du gaz naturel nord-américain, qui ont diminué considérablement au premier trimestre de cette année, devraient demeurer bas pendant la plus grande partie de 2023.

« De nombreux pays européens ont considérablement augmenté le niveau de leurs réserves de gaz naturel en prévision d'un hiver rude; or les températures plus douces que d'habitude font en sorte que les stocks sont plus élevés que la normale », explique Andrew Botterill, leader national du secteur Pétrole, gaz et produits chimiques chez Deloitte Canada. « Le marché nord-américain est aussi en situation d'offre excessive en ce moment. Tant que cette situation persistera, il serait étonnant que les prix remontent au niveau élevé où ils se situaient en 2022. »

Contrairement à ceux du gaz naturel, les prix du pétrole se sont stabilisés au premier trimestre de cette année et devraient demeurer stables tout au long du printemps, selon Deloitte. Toutefois, l'annonce récente de l'OPEP+ faite le 2 avril, pourrait exercer une pression à la hausse que nous continuerons à surveiller. Ce phénomène s'explique en partie par l'augmentation de la demande de la Chine, celle-ci ayant rouvert son économie après plusieurs épisodes de confinement imputables à la COVID-19, et à la production des pays de l'OPEP qui est demeurée stable. Dans ses prévisions, Deloitte souligne que le prix du pétrole WCS (Western Canada Select) a fortement augmenté et s'est rapproché de celui du pétrole WTI (West Texas Intermediate). L'écart entre les deux prix est passé de plus de 30 $ US le baril en novembre 2022 à environ 15 $ US le baril en mars 2023.

« La demande de pétrole canadien a augmenté, en partie parce que les autorités américaines ont cessé de puiser dans leurs réserves stratégiques et en partie parce que la baisse des prix du gaz naturel accroît la rentabilité des opérations de raffinage de pétrole brut plus lourd », affirme M. Botterill.

Dans un rapport distinct sur les activités mondiales de fusion et acquisition (F&A) dans le secteur pétrolier et gazier, Deloitte signale que les dépenses de F&A au dernier trimestre de 2022 n'ont été que de 20 milliards de dollars, soit environ 40 % de moins que la moyenne quinquennale pour ce trimestre. Ayant réduit leur niveau d'endettement et encaissé des flux de trésorerie record, les vendeurs éventuels étaient en meilleure position pour résister à une acquisition aux prix inférieurs offerts par les éventuels acheteurs.

Selon le rapport, l'offre de gaz naturel et les installations de gaz naturel liquéfié seront au coeur des transactions dans l'industrie cette année, au moment où différents pays s'efforcent d'atténuer les inquiétudes liées à la sécurité énergétique ainsi que les effets de la hausse des prix de l'énergie causée par les tensions géopolitiques, y compris la guerre en Ukraine, et sont en quête d'investissements stratégiques dans un espace énergétique plus propre. Deloitte estime que les entreprises seront incitées à la consolidation au cours des prochaines années afin d'atteindre l'excellence opérationnelle en matière de décarbonation, d'accroître l'automatisation de leurs activités et d'améliorer leur efficacité opérationnelle.

Pour prendre connaissance des prévisions complètes de Deloitte sur les prix du pétrole et du gaz, et de son plus récent rapport sur les fusions et acquisitions dans le secteur pétrolier et gazier, visitez notre site web.

À propos de Deloitte

Deloitte offre des services dans les domaines de l'audit et de la certification, de la consultation, des conseils financiers, des conseils en gestion des risques, de la fiscalité et d'autres services connexes à de nombreuses sociétés ouvertes et fermées dans différents secteurs. Deloitte sert quatre entreprises sur cinq du palmarès Fortune Global 500MD par l'intermédiaire de son réseau mondial de cabinets membres dans plus de 150 pays et territoires, qui offre les compétences de renommée mondiale, le savoir et les services dont les clients ont besoin pour surmonter les défis d'entreprise les plus complexes. Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l., société à responsabilité limitée constituée en vertu des lois de l'Ontario, est le cabinet membre canadien de Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Deloitte désigne une ou plusieurs entités parmi Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société fermée à responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, ainsi que son réseau de cabinets membres dont chacun constitue une entité juridique distincte et indépendante. Pour une description détaillée de la structure juridique de Deloitte Touche Tohmatsu Limited et de ses sociétés membres, voir www.deloitte.com/ca/apropos.

Notre raison d'être mondiale est d'avoir une influence marquante. Chez Deloitte Canada, cela se traduit par la création d'un avenir meilleur en accélérant et en élargissant l'accès au savoir. Nous croyons que nous pouvons concrétiser cette raison d'être en incarnant nos valeurs communes qui sont d'ouvrir la voie, de servir avec intégrité, de prendre soin les uns des autres, de favoriser l'inclusion et de collaborer pour avoir une influence mesurable.

Pour en apprendre davantage sur les quelque 330 000 professionnels de Deloitte, dont plus de 11 000 font partie du cabinet canadien, veuillez nous suivre sur LinkedIn, Twitter, Instagram ou Facebook.

SOURCE Deloitte & Touche

Communiqué envoyé le 5 avril 2023 à 05:00 et diffusé par :