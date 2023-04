Seegene annonce son intention de partager des technologies de PCR syndromiques pour prévenir de futures pandémies





Localisation des technologies de PCR syndromiques de Seegene avec des partenaires mondiaux pour une réponse polyvalente et proactive aux demandes locales émergentes en matière de soins de santé.

Création d'un réseau mondial de collaboration pour développer de façon dynamique des tests PCR syndromiques novateurs, qui repoussent les limites de l'application de la PCR.

Des tests PCR syndromiques abordables et accessibles au public par l'entremise de la plateforme unique de Seegene.

Annonce du premier accord de partenariat mondial de la plateforme unique avec Hylabs, une société de diagnostic israélienne de premier plan, le 22 mars - un pas en avant dans la démocratisation des tests PCR syndromiques.

SÉOUL, Corée du Sud, le 5 avril 2023 /CNW/ - Seegene Inc. (KQ096530), une entreprise sud-coréenne de premier plan qui offre une solution totale pour le diagnostic moléculaire par PCR, a annoncé le partage mondial de ses technologies de PCR syndromiques. Seegene vise à établir des partenariats avec des entreprises de réputation nationale dans chaque pays afin de développer et de fabriquer localement des tests PCR syndromiques personnalisés grâce à l'accès aux technologies et au savoir-faire exclusifs de Seegene. Cet effort permettra aux entreprises partenaires de lutter efficacement contre les éclosions potentielles de maladies et de prévenir ensemble de futures pandémies.

Le réseau de collaboration de Seegene vise à repousser les limites de ce qui est possible avec la PCR et à démocratiser simultanément l'accès aux tests PCR syndromiques. En général, seuls quelques tests syndromiques sont effectués chaque année. En adoptant un modèle d'innovation ouvert, Seegene invite les entreprises de premier plan de chaque pays à se joindre à ce réseau et à élaborer collectivement des centaines, voire des milliers, de tests PCR syndromiques chaque année pour servir les marchés locaux et mondiaux. La création d'une communauté mondiale durable catalysera le développement d'applications innovantes pour les technologies de PCR dans le monde entier.

Seegene a mis en lumière son système de test automatisé révolutionnaire, « plateforme unique », qui permettra de réaliser l'objectif de décentraliser les tests en laboratoire à un prix abordable. « Le plus grand défi en matière de diagnostic moléculaire par PCR est le nombre d'instruments de laboratoire différents requis pour effectuer les essais de différents fabricants, a déclaré le Dr Jong-Yoon Chun, chef de la direction de Seegene. « Nous croyons que le regroupement de tous les tests PCR sur une plateforme unique révolutionnera l'expérience des développeurs de tests et des utilisateurs dans les tests PCR syndromiques. »

Le 22 mars 2023, Seegene a signé le premier accord de partenariat mondial de la plateforme unique avec la principale entreprise de diagnostic en Israël, Hy Laboratories Ltd (Hylabs). Seegene s'est engagée à partager ses technologies de PCR syndromiques avec Hylabs pour répondre aux besoins locaux et espère que la communauté scientifique israélienne participera à ce partenariat mondial. « Cet accord mettra à profit les cinq décennies de leadership de Hylab dans le diagnostic moléculaire et microbiologique, a déclaré Doron Cohen, président de Hylabs. Ce projet maximise aussi la vaste collaboration de 15 ans des deux entreprises en tant que facilitateurs de la technologie médicale de pointe en santé publique. »

La signature de cet accord marque le début de la recherche proactive de partenaires supplémentaires par Seegene pour joindre ce réseau mondial qui tirera profit des technologies de PCR syndromiques de Seegene, y compris la plateforme unique, pour faire progresser la qualité de vie et le bien-être des populations dans le monde entier.

Seegene possède 20 années d'expérience de recherche consacrée aux technologies de PCR syndromiques, qui ont été mises en évidence lors de la pandémie de COVID-19 lorsqu'elle a fourni plus de 340 millions de tests de COVID-19 dans plus de 100 pays dans le monde. La principale caractéristique des technologies de PCR syndromiques de Seegene est la capacité de tester simultanément 14 agents pathogènes qui causent des symptômes similaires dans un seul tube et de fournir des renseignements quantitatifs sur le profil infectieux afin d'établir une corrélation avec la gravité de la maladie.

Les pays ou les entreprises qui souhaitent accéder aux technologies et au savoir-faire en matière de technologies de PCR syndromiques de Seegene sont priés de s'adresser à [email protected] .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1357790/Seegene_logo_Logo.jpg

SOURCE Seegene Inc.

Communiqué envoyé le 5 avril 2023 à 04:20 et diffusé par :