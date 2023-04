Sopra Steria et SkyReal annoncent le lancement d'un partenariat pour le déploiement de la réalité virtuelle au service de l'industrie





PARIS, 5 avril 2023 /PRNewswire/ -- Sopra Steria, l'un des leaders européens de la Tech reconnu pour ses activités de conseil, de services numériques et d'édition de logiciels, annonce le lancement d'un partenariat avec SkyReal, entreprise française spécialisée dans la conception de solutions de réalité virtuelle. Ce partenariat stratégique s'inscrit dans le cadre du déploiement de solutions innovantes de réalité virtuelle au service de la transformation des secteurs industriels.

En tant qu'acteur majeur de la transformation digitale des entreprises, Sopra Steria s'engage pour accompagner les mutations du secteur industriel en proposant des solutions sécurisées, optimisées et novatrices. Le recours à la réalité virtuelle dans les secteurs stratégiques de l'aéronautique, l'aérospatial, la défense ou encore les énergies contribue à accélérer et optimiser la conception de nouveaux projets, grâce à une approche « right the first time ».

Dans le cadre du développement de son offre de solutions de réalité virtuelle à usage industriel, Sopra Steria annonce son entrée au capital de SkyReal, entreprise spécialisée dans la conception d'outils de réalité virtuelle clés en main. Acteur expert de la réalité virtuelle, SkyReal s'appuie sur l'innovation technologique - notamment la 3D - pour concevoir des outils immersifs d'exploitation industrielle. Dans le cadre du déploiement de ce partenariat, les solutions développées permettront d'accompagner les ingénieurs dans la conception de leurs projets grâce à la digitalisation du processus de conception et la visualisation des données.

Le panel de solutions proposé par SkyReal contribue à la création d'un véritable métavers industriel. A partir des technologies 3D temps réel et des approches d'ingénierie système MBSE (Model Based Systems Engineering, SkyReal) développe des solutions de visualisation de données complexes pour l'ingénierie moderne. SkyReal permet le déploiement et l'intégration des outils 3D / VR (Virtual Reality) dans les industries tout au long du cycle de conception et en s'appuyant sur le logiciel leader, Unreal Engine, dont la 5ème version révolutionne les performances de calcul.

La solution SkyReal VR est maintenant une offre de référence qui établit les nouveaux standards de réalité virtuelle dans les industries. Elle est construite de façon modulaire et permet d'adapter ses fonctionnalités aux besoins métier grâce à un système de plugins.

« Cette collaboration avec SkyReal a pour objectif d'offrir aux entreprises des solutions immersives de réalité virtuelle inédites et sécurisées. Ces solutions dédiées à la conception de projets visent à accompagner la transformation stratégique des acteurs industriels dans l'évolution de leurs métiers. », explique Josselin Demessine, Head of Engineering Business Line chez Sopra Steria.

« Ce partenariat avec Sopra Steria marque une nouvelle étape dans la croissance de SkyReal. Cette collaboration va permettre d'offrir une gamme complète de services autour des technologies SkyReal et de favoriser l'accompagnement au changement et la transformation digitale de nos clients. », explique Hugo Falgarone, Directeur général de SkyReal.

A propos de Sopra Steria

Sopra Steria, l'un des leaders européens de la Tech reconnu pour ses activités de conseil, de services numériques et d'édition de logiciels, aide ses clients à mener leur transformation digitale et à obtenir des bénéfices concrets et durables. Il apporte une réponse globale aux enjeux de compétitivité des grandes entreprises et organisations, combinant une connaissance approfondie des secteurs d'activité et des technologies innovantes à une approche résolument collaborative. Sopra Steria place l'humain au centre de son action et s'engage auprès de ses clients à tirer le meilleur parti du digital pour construire un avenir positif. Fort de 50 000 collaborateurs dans près de 30 pays, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 5,1 milliards d'euros en 2022.

The world is how we shape it

Sopra Steria (SOP) est coté sur Euronext Paris (Compartiment A) - Code ISIN: FR0000050809

Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur www.soprasteria.com/fr

Contacts presse

Sopra Steria : Alexandra Paléologue, +33 (0)6 79 75 48 83 ? [email protected]

Sopra Steria : Elsa Estager, +33 (0)1 40 67 30 99 ? [email protected]

À propos de SkyReal

SkyReal édite des logiciels 3D immersifs destinés aux industries qui conçoivent des produits innovants. Ces nouveaux outils de travail font entrer les technologies immersives issues du monde du Jeu Vidéo dans un contexte professionnel et offrent de nouvelles perspectives de collaboration et de visualisation ; en d'autres termes c'est un métavers pour ingénieurs que SkyReal met à disposition des plus grands industriels français (Airbus, ArianeGroup, Naval Group, Safran...).

Découvrez nos offres sur http://www.sky-real.com

Contact presse

SkyReal : Nicolas Vernet, +33 (0)6 66 57 93 03 - [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1861938/Sopra_Steria_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 5 avril 2023 à 04:06 et diffusé par :