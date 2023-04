Le gouvernement du Canada souligne l'octroi de 144 millions de dollars dans le budget de 2023 pour contrer les risques liés à la consommation de substances au Canada





Améliorer les résultats en matière de santé pour les personnes qui sont plus susceptibles de subir les risques liés aux substances ou de faire une surdose au Canada et au Yukon

WHITEHORSE, YT, le 4 avril 2023 /CNW/ - Chaque jour, des familles et des communautés de partout au pays perdent des êtres chers à la suite de surdoses causées par un approvisionnement en drogues illégales de plus en plus toxiques. Collectivement, grâce à la réduction des risques, au traitement, aux services et aux efforts de prévention déployés de concert avec tous les ordres de gouvernement, le gouvernement du Canada s'efforce de réduire la stigmatisation, de sauver des vies et de veiller à ce que toutes les personnes qui consomment des drogues reçoivent les services et le soutien dont elles ont besoin pour sauver leur vie.

Aujourd'hui, l'honorable Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, a fait une annonce sur la façon dont le budget de 2023 propose de fournir plus de 144 millions de dollars pour soutenir les projets du Programme sur l'usage et les dépendances aux substances (PUDS) de Santé Canada, qui finance des organismes communautaires et sans but lucratif partout au pays.

Elle a également souligné que plus de 300?000 dollars ont déjà été investis en financement fédéral au gouvernement du Yukon par l'entremise du PUDS. Ce financement permettra au gouvernement du Yukon de fournir aux personnes qui consomment un meilleur accès aux travailleurs sociaux qui les aideront dans la réalisation de leurs objectifs en matière de santé et dans l'accès aux services sociaux et de santé. Ce financement permettra également d'améliorer les résultats en matière de santé pour les résidents du Yukon susceptibles d'être victimes de méfaits liés à la consommation de substances et de surdoses. Il s'agit notamment des personnes qui doivent surmonter des obstacles pour accéder aux services, comme les jeunes, les personnes méritant l'équité et les personnes 2ELGBTQIA+.

Nous continuerons de travailler avec tous les ordres de gouvernement, les partenaires, les communautés Autochtones, les intervenants, les personnes ayant une expérience vécue et vivante, et les organismes de partout au pays afin d'améliorer les résultats en matière de santé pour toute les Canadiens, de sauver des vies et de mettre fin à cette crise nationale de santé publique.

«?Chaque jour au Canada, notamment ici au Yukon, des proches, des amis, des collègues et des voisins de tous les horizons perdent des êtres chers à cause de la crise des drogues toxiques et des surdoses. Dans le cadre de notre approche audacieuse à l'égard de cette crise, qui a été renforcée par de nouveaux investissements dans le budget de 2023, notre gouvernement appuie les communautés dans leur lutte contre les risques liés à la consommation de substances. Je remercie le gouvernement du Yukon, ainsi que les personnes en première ligne de la crise au Yukon pour leur dévouement à sauver des vies et à réduire la stigmatisation.?»

L'honorable Carolyn Bennett

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

«?Le Canada fait toujours face aux tragédies attribuables à un approvisionnement en drogues toxiques, une crise fortement ressentie au Yukon. Ce financement permettra de poursuivre la collaboration avec les organisations communautaires à but non lucratif et les partenaires gouvernementaux afin d'intensifier les efforts de prévention, de réduction des méfaits et de traitement. La perte d'êtres chers causée par les opioïdes a frappé de plein fouet beaucoup trop de Yukonnais, et je continuerai à soutenir les mesures qui accélèrent notre intervention face à cette crise de santé publique.?»

Brendan Hanley

Député du Yukon

«?L'investissement du gouvernement du Canada permettra aux résidents du Yukon qui consomment de s'orienter vers les services qui les aideront à atteindre leurs objectifs en matière de santé. C'est grâce à nos efforts collectifs, à nos partenariats et à notre collaboration que nous pouvons créer une approche plus compatissante, plus solidaire et plus efficace pour répondre à l'urgence sanitaire liée à la consommation de substances. Nous poursuivrons notre étroite collaboration avec nos partenaires, les intervenants et toute la population du Yukon dans le but de protéger des vies, de favoriser des communautés plus saines et d'apporter des changements durables et positifs.?»

Tracy-Anne McPhee

Ministre de la Santé et des Services sociaux

Faits en bref

Le gouvernement du Canada continue de travailler en étroite collaboration avec des partenaires pour fournir une réponse empreinte de compassion et fondée sur des preuves à la crise des surdoses, à l'approvisionnement en drogues illégales toxiques et aux risques généraux liés à la consommation de substances.

continue de travailler en étroite collaboration avec des partenaires pour fournir une réponse empreinte de compassion et fondée sur des preuves à la crise des surdoses, à l'approvisionnement en drogues illégales toxiques et aux risques généraux liés à la consommation de substances. Les projets annoncés aujourd'hui sont financés dans le cadre du Programme sur l'usage et les dépendances aux substances (PUDS) de Santé Canada . Par l'intermédiaire du PUDS, le gouvernement du Canada accorde du financement sous forme de subventions et contributions à d'autres ordres de gouvernement, ainsi qu'à des organismes communautaires et sans but lucratif, pour lutter contre les problèmes actuels de consommation de drogues et d'autres substances au Canada .

. Par l'intermédiaire du PUDS, le gouvernement du accorde du financement sous forme de subventions et contributions à d'autres ordres de gouvernement, ainsi qu'à des organismes communautaires et sans but lucratif, pour lutter contre les problèmes actuels de consommation de drogues et d'autres substances au . Depuis 2017, Santé Canada a investi plus de 400 millions de dollars dans plus de 380 projets. Cet investissement comprend plus de 100 millions de dollars pour des projets d'approvisionnement plus sécuritaire au Canada dans le cadre du Programme sur l'usage et les dépendances aux substances. Il s'agit notamment de soutenir un éventail de projets de prestation de services en Colombie-Britannique, au Manitoba , en Ontario , au Québec et au Nouveau-Brunswick, ainsi que des projets de transfert et d'échange de connaissances et des projets de recherche.

a investi plus de 400 millions de dollars dans plus de 380 projets. Cet investissement comprend plus de 100 millions de dollars pour des projets d'approvisionnement plus sécuritaire au dans le cadre du Programme sur l'usage et les dépendances aux substances. Il s'agit notamment de soutenir un éventail de projets de prestation de services en Colombie-Britannique, au , en , au Québec et au Nouveau-Brunswick, ainsi que des projets de transfert et d'échange de connaissances et des projets de recherche. Au cours du dernier mois, la ministre Bennett a annoncé un financement de plus de 24 millions de dollars dans le cadre du PUDS pour 22 projets en Colombie-Britannique, en Ontario , dans les Prairies, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest. Ces projets contribueront à améliorer les résultats en matière de santé pour les personnes qui vivent avec une dépendance et les personnes qui sont plus susceptibles de subir les risques liés aux substances ou de faire une surdose

, dans les Prairies, au et dans les Territoires du Nord-Ouest. Ces projets contribueront à améliorer les résultats en matière de santé pour les personnes qui vivent avec une dépendance et les personnes qui sont plus susceptibles de subir les risques liés aux substances ou de faire une surdose Les initiatives annoncées aujourd'hui s'étendent sur tout le continuum de soins (prévention, réduction des risques, traitement) et varient des projets de prestation de services communautaires (comme la vérification des drogues) aux initiatives nationales, comme le programme Travailleur social, navigation dans le système et réduction des risques du gouvernement du Yukon .

. Le gouvernement fédéral a investi dans le PUDS de Santé Canada dans chaque budget depuis 2017.

dans chaque budget depuis 2017. Dans le budget de 2022, le gouvernement a annoncé 100 millions de dollars pour le PUDS. De cette somme, 75,8 millions de dollars seront consacrés à des communautés de partout au Canada et 21,8 millions de dollars seront affectés à des projets réalisés au Québec. Ces investissements soutiendront plus de 75 projets communautaires supplémentaires.

et 21,8 millions de dollars seront affectés à des projets réalisés au Québec. Ces investissements soutiendront plus de 75 projets communautaires supplémentaires.

Le budget de 2023 propose de fournir un total de 359,2 millions de dollars sur 5 ans, à compter de 2023-2024, pour appuyer une stratégie canadienne renouvelée sur les drogues et autres substances, qui guiderait le travail du gouvernement visant à sauver des vies et à protéger la santé et la sécurité de la population canadienne. Cette somme comprend 144 millions de dollars sur 5 ans pour le PUDS afin de financer des mesures de soutien communautaires.

Le gouvernement tient à réduire la stigmatisation associée à la consommation de substances afin que les Canadiennes et les Canadiens ne craignent pas de demander de l'aide. Les données les plus récentes montrent qu'entre janvier et septembre 2022, les décès et les risques liés aux opioïdes sont demeurés élevés, avec 20 décès par jour et 14 hospitalisations par jour.

Depuis 2017, le gouvernement du Canada a pris des mesures fondées sur des preuves pour lutter contre la crise des surdoses et annoncé plus de 800 millions de dollars, pour soutenir des activités communautaires de traitement, de réduction des risques, de prévention et de réduction de la stigmatisation, ainsi que des mesures législatives et réglementaires.

a pris des mesures fondées sur des preuves pour lutter contre la crise des surdoses et annoncé plus de 800 millions de dollars, pour soutenir des activités communautaires de traitement, de réduction des risques, de prévention et de réduction de la stigmatisation, ainsi que des mesures législatives et réglementaires. La dépendance est un problème de santé traitable, et non un choix. Pourtant, de nombreuses personnes touchées par la dépendance font face à de la stigmatisation et éprouvent de la honte. Les mots que nous utilisons ont un impact direct et profond sur les gens qui nous entourent. Les Canadiennes et les Canadiens, y compris les médias et les professionnels de la santé, peuvent réduire la stigmatisation en changeant les mots qu'ils utilisent pour parler de la consommation de substances et des personnes qui consomment des drogues.

