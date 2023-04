La Lineage Foundation for Good lance un nouveau programme de demande de subvention





Lineage Foundation for Good (la « Fondation »), la branche philanthropique indépendante de Lineage Logistics (« Lineage »), a lancé aujourd'hui son premier programme de demande de subvention pour les organisations qualifiées qui recevront des subventions en 2023.

Le programme soutiendra les organisations et les initiatives en faveur de la lutte contre la faim, de la réduction des déchets alimentaires et du développement communautaire, notamment le développement de la main-d'oeuvre, la réussite scolaire, l'alphabétisation financière et les programmes de stabilisation du marché immobilier, ainsi que d'autres efforts axés sur les déterminants sociaux de la santé liés à la faim et à la pauvreté.

« À l'approche de la deuxième année de la Fondation, nous sommes particulièrement enthousiastes à l'idée d'intensifier notre impact sur la communauté en soutenant des organisations qui soient alignées avec notre mission de réduction du gaspillage alimentaire et de lutte contre l'insécurité alimentaire », a déclaré Christine Rees-Zecha, présidente du conseil d'administration de la Lineage Foundation for Good. « Ce programme de subvention nous permettra d'élargir notre action et de diversifier nos partenariats afin de nouer davantage de relations avec des organisations du monde entier qui souhaitent réduire le gaspillage alimentaire et lutter contre l'insécurité alimentaire ».

Du 4 avril au 25 mai, toutes les demandes seront examinées au fur et à mesure et les notifications d'attribution seront effectuées au plus tard le 19 juin. Le montant des subventions variera en fonction des besoins des organisations candidates, des types de programmes et des fonds disponibles. La fourchette de financement va de 2 500 à 200 000 dollars.

Pour obtenir une subvention de la Fondation, les candidats doivent

Soumettre une demande via le portail en ligne

Être une organisation à but non lucratif 501(c)(3) basée aux États-Unis en règle avec l'IRS, ou une organisation non gouvernementale (ONG) internationale

Faire preuve d'une stratégie pour accomplir sa mission, mener à bien des programmes et évaluer et/ou tirer les leçons des résultats du programme

Pour plus d'informations et pour déposer une demande de subvention, veuillez consulter le site Web de la Fondation.

La Fondation crée un lien sûr entre les aliments de qualité livrés par les producteurs aux personnes dans le besoin. Lors de sa création, la Fondation s'est fixé pour objectif de fournir l'équivalent de 500 millions de repas à des personnes dans le besoin d'ici à 2025. À ce jour, elle est en passe de dépasser largement cet objectif et a réduit le poids des déchets alimentaires à 10 millions de livres. En outre, la Fondation a investi plus de 3 millions de dollars dans des subventions destinées aux banques alimentaires locales, à d'autres organisations communautaires et au soutien de programmes. Le réseau de partenariats de la Fondation continue de se développer avec 50 partenaires stratégiques, dont le Global FoodBanking Network, Feeding America, Empowerment Plan, Move for Hunger et la Darden Foundation.

À propos de la Lineage Foundation for Good

La Lineage Foundation for Good (la « Fondation ») est la branche philanthropique indépendante de Lineage Logistics (« Lineage »). La Fondation profite de l'accès, de l'influence, de l'expérience et de l'expertise uniques de Lineage, l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de solutions logistiques à température contrôlée, et de ses clients et partenaires pour réduire le gaspillage alimentaire et lutter contre l'insécurité alimentaire : un besoin qui s'est accéléré en raison des défis pratiques posés par la fourniture d'aliments de qualité aux personnes dans le besoin pendant la pandémie de COVID-19. La mission de la Fondation consiste essentiellement à créer un lien dynamique mondial, en temps réel, entre ceux qui produisent nos aliments commercialement et les personnes, les familles et les communautés qui en ont le plus besoin. La Fondation crée un système dans lequel les produits alimentaires, notamment ceux qui auraient pu être gaspillés, peuvent être rapidement et facilement acheminés vers les centres d'alimentation et autres organisations à but non lucratif qui luttent contre l'insécurité alimentaire dans le monde entier. La Fondation soutient diverses initiatives philanthropiques qui ont un impact sur les communautés dans lesquelles nous vivons et travaillons, et est fière de s'associer à Feeding America, au Global FoodBanking Network et à d'autres organisations afin d'élargir son action, maximiser son impact et aider à nourrir le monde.

À propos de Lineage Logistics

Lineage Logistics est l'un des principaux fournisseurs de solutions logistiques et FPI industriels à température contrôlée dans le monde. Il dispose d'un réseau mondial de plus de 400 installations situées de manière stratégique, d'une capacité totale de plus de 2 milliards de pieds cubes, réparties dans 20 pays d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie-Pacifique. Lineage dispose d'une expertise à la fine pointe de l'industrie en matière de solutions logistiques de bout en bout, d'un réseau immobilier inégalé et réalise le développement et le déploiement de technologies innovantes. Cela permet d'accroître l'efficacité de la distribution, de faire progresser le développement durable, de minimiser les déchets de la chaîne d'approvisionnement et, surtout, en tant que partenaire visionnaire de Feeding America, de contribuer à nourrir le monde. En reconnaissance des innovations de pointe et des initiatives de développement durable de l'entreprise, Lineage a été classée n° 3 dans la liste 2022 CNBC Disruptor 50, nommée entreprise américaine la mieux gérée par Deloitte en 2022, entreprise n° 1 en science des données, et 23e au total sur la liste des entreprises les plus innovantes du monde de Fast Company en 2019, en plus de figurer sur la liste Change the World de Fortune en 2020. (www.lineagelogistics.com)

