Un nouveau programme pour stimuler l'innovation au sein de la filière des minéraux critiques et stratégiques

QUÉBEC, le 4 avril 2023 /CNW/ - La ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie?Îles-de-la-Madeleine, Mme Maïté Blanchette Vézina, annonce aujourd'hui le lancement d'un nouveau programme au sein de la filière des minéraux critiques et stratégiques. En plus d'encourager l'innovation par la création de nouveaux procédés ou l'amélioration de ceux existants, cette initiative permettra d'accélérer la réalisation de la transformation de minéraux au Québec et contribuera au développement des filières nécessaires à la transition énergétique, dont celles des énergies renouvelables et de la fabrication de batteries.

Ce programme, découlant du Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques (PQVMCS) 2020-2025 et déjà annoncé dans le cadre du Plan budgétaire 2022-2023, est assorti d'une enveloppe de 15 M$ d'ici 2025.

Les entreprises désireuses d'en savoir plus sur les modalités de ce nouveau programme et de soumettre une demande sont invitées à consulter dès maintenant la page Web du Ministère à ce sujet. Les demandes doivent être reçues avant le 31 octobre 2024.

Citation :

« Dans un contexte mondial où le Québec doit sécuriser ses approvisionnements en minéraux critiques et stratégiques pour décarboner notre économie, il faut soutenir nos entreprises innovantes et leurs projets structurants pour valoriser et transformer plus efficacement les minéraux d'avenir. Ce programme démontre à nouveau la détermination du gouvernement du Québec à demeurer à l'avant-garde dans ce domaine, en alliant le développement responsable de nos ressources au respect des principes incontournables de protection de l'environnement et d'acceptabilité sociale. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie?Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

Le Programme de soutien dédié à la mise à l'échelle des procédés minéralurgiques ou de première transformation pour les minéraux critiques et stratégiques (MCS), qui offrira de l'aide financière, s'adresse aux entreprises du secteur d'activité minéralurgique ou de la première transformation des MCS dans le but de faire progresser les projets situés au niveau de pilotage en semi-continu ou à celui d'usine de démonstration vers un niveau supérieur ou vers la commercialisation.

Il s'agit du premier programme gouvernemental offrant une aide qui répond aux besoins précis du secteur minier pour les étapes de la mise à l'échelle de procédés minéralurgiques et de première transformation pour la valorisation de minerai, du concentré de minerai ou des résidus miniers du Québec.

Ce programme répond plus précisément à l'action 3.2.1 du PQVMCS, qui vise à « Mettre en valeur les sous-produits miniers et recycler plus de MCS ».

Liens connexes :

