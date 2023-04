DentalMonitoring annonce des innovations en matière du contrôle des appareils orthodontiques





DentalMonitoring continue à donner le ton dans le domaine des solutions orthodontiques basées sur l'IA grâce à deux fonctionnalités novatrices qui permettent aux médecins de mieux constater les progrès et les obstacles au cours d'un traitement. Une mise à jour de la plateforme intégrant le nouvel historique des patients et la barre de progression est désormais disponible dans le tableau de bord utilisé par les médecins à travers le monde.

Grâce au nouvel historique et à la barre de progression, les médecins pourront, dorénavant, mieux suivre les patients porteurs d'appareils orthodontiques à l'aide de deux nouvelles fonctionnalités qui fournissent des aperçus instantanés du progrès du patient.

La carte patient affiche un historique qui suit de façon automatique le traitement, l'hygiène, la conformité de scanographie pour les patients grâce aux données recueillies à partir de tous les scans de DentalMonitoring durant tout le traitement. Les orthodontistes peuvent désormais identifier avec aisance les tendances et suivre les problèmes récurrents sans avoir à passer plus de temps dans le fauteuil médical ou au bureau. L'automatisation personnalisée par le médecin et la puissance de l'IA contribuent à une meilleure visibilité clinique et à un contrôle optimal lors du traitement des patients utilisant les appareils orthodontiques. Ces facteurs améliorent le progrès et les résultats du traitement.

« DentalMonitoring est conçu pour apporter une certaine visibilité et une efficacité clinique à tous les patients traités avec des appareils orthodontiques ou des aligneurs durant leur traitement », déclare Philippe Salah, PDG de DentalMonitoring. « Le nouvel historique et la nouvelle barre de progression permettent aux médecins d'observer à distance l'évolution du traitement dans un bref délai et de déterminer le plan d'action idéal pour optimiser le résultat dans chaque cas. »

Les solutions de DentalMonitoring pilotées par l'IA tirent profit de l'automatisation pour créer des soins plus connectés pour tous les patients à toutes les phases, en minimisant les surprises cliniques entre les visites physiques et en optimisant le temps passé dans le fauteuil. L'entreprise est la première à avoir utilisé l'IA dans les soins orthodontiques ; son but était d'améliorer la qualité des soins et d'impacter positivement le profit en augmentant la valeur par visite des médecins grâce à des décisions de traitement plus proactives et basées sur des observations cliniques analysées à distance. En utilisant l'IA la plus aboutie du marché, le logiciel permet aux médecins de suivre leurs patients mieux qu'auparavant et en peu de temps. Dans cette perspective, il leur offre un avantage concurrentiel dans leur expérience avec les patients.

Les cabinets dentaires qui souhaitent en savoir plus peuvent visiter le site www.dental-monitoring.com ou faire un tour au stand DentalMonitoring lors du prochain AAO qui aura lieu du 21 au 24 avril à Chicago.

À propos de DentalMonitoring - www.dental-monitoring.com

DentalMonitoring est né de l'ídée de rendre les soins orthodontiques plus intelligents. Piloté par l'IA la plus avancée du secteur, DentalMonitoring a développé des solutions plus complètes axées sur les médecins, afin d'aider les orthodontistes à croitre et optimiser leur travail ; fournir des soins de qualité supérieure et une meilleure expérience aux patients. Qu'il s'agisse de l'engagement et de la conversion de patients potentiels, ou de la surveillance à distance de tous les types de traitements, les plateformes uniques de DentalMonitoring offrent aux professionnels dentaires connectés des soins plus intelligents et plus durables. DentalMonitoring compte plus de 400 employés dans 18 pays et 10 bureaux notamment à Paris, Austin, Londres, Sydney, Hong Kong et Tokyo.

