Tecnotree Sensa décroche le premier contrat d'expérience client pilotée par l'AIML avec un opérateur de niveau 1 de la région LATAM

Tecnotree, le leader mondial des plateformes et services numériques pour la 5G et la technologie native du cloud, a annoncé l'obtention de son premier contrat pour la plateforme MDM Customer 360 RFP avec la plateforme Tecnotree Sensa Intelligence, lancée il y a tout juste deux mois. Tecnotree a été choisie pour ce projet par un opérateur de niveau 1 en Amérique latine, pour le système de consolidation des données clients de l'entreprise basé sur la plateforme Tecnotree Sensa Intelligence.

Tecnotree Sensa est une nouvelle technologie basée sur l'IA qui s'étend à l'ensemble du portefeuille de Tecnotree pour permettre la création de solutions configurables d'IA qui humaniseront les expériences numériques grâce à l'intelligence, dans les entreprises de télécommunications ainsi que dans d'autres secteurs verticaux tels que la santé, l'éducation, le sport, les services financiers, le divertissement, les jeux et la réalité. Les expériences numériques basées sur l'IA de Tecnotree Sensa offrent la 5G et l'IA en approfondissant l'engagement des clients et en améliorant l'efficacité opérationnelle, aidant ainsi à exploiter la monétisation basée sur la 5G.

Ce contrat conclu avec un client de longue date prouve les capacités de vente croisée et de vente incitative de Sensa à travers le portefeuille numérique de Tecnotree. Tecnotree s'apprête à fournir une solution complète pour répondre aux besoins de l'opérateur en matière de centralisation des informations sur les clients dans leurs plateformes BSS (Business Support Systems). Cette solution consolidera et mettra à jour les données provenant de diverses bases de CRM (gestion de la relation client) et de facturation, tout en s'intégrant de manière transparente dans les canaux d'interaction avec les clients et les plateformes principales. La solution Intelligent Customer 360 proposée par Tecnotree et optimisée par Sensa fournira une vue unique à travers de multiples applications de CRM, de facturation et d'applications existantes, consolidant les informations de plusieurs plateformes en temps réel et apportant automatiquement des solutions aux entités commerciales clés afin de créer une vue temporelle et longitudinale du client. Cette vue agrégée et hautement dynamique du client permettra à l'entreprise de résoudre non seulement les problèmes liés à la fourniture d'une vue unique du client, mais aussi d'obtenir une visibilité sur les indicateurs clés de performance de l'expérience client.

La mise en oeuvre de la solution proposée apportera les avantages suivants :

La consolidation des informations sur les clients dans une application unique, améliorant la qualité et la fiabilité des données présentées sur les différents canaux ;

Des connaissances approfondies sur le client regroupées à partir de divers systèmes de base, y compris la gestion de la relation client, la facturation et les applications existantes ;

La numérisation et l'exposition des informations sur les clients, tant pour les systèmes frontaux que pour les systèmes existants, ce qui accélère la vitesse à laquelle les utilisateurs peuvent valider les données sur les clients ;

La réduction des erreurs de gestion des ventes et de l'après-vente en veillant à ce que les données correctes sur les clients soient présentées grâce à une vue globale à 360 degrés ;

L'amélioration de la satisfaction des clients grâce à une meilleure identification et à la consolidation des informations les concernant ;

L'accélération de l'agrégation des informations grâce à la plateforme d'IA Low Code/No Code de Sensa qui permet l'orchestration entre des applications hétérogènes ;

L'intégration simplifiée avec une plateforme numérique ouverte basée sur les normes Open Digital Architecture du TMForum et les API Open.

« Nous sommes ravis d'avoir été choisi pour mettre en oeuvre notre dernier logiciel d'intelligence artificielle, la plateforme Sensa Intelligence. Cette plateforme innovante fonctionnera de manière transparente dans le portefeuille numérique et les technologies de Tecnotree, couvrant ainsi une large gamme de suites BSS numériques pour les opérateurs de télécommunications », a déclaré Padma Ravichander, PDG de Tecnotree. « Ce partenariat constitue une étape importante pour Tecnotree et démontre notre engagement à fournir des solutions innovantes qui aident nos clients à rester compétitifs dans un paysage numérique en évolution rapide. La technologie de pointe permettra aux clients de tirer parti de notre portefeuille de produits et de services tout en maintenant les opinions des clients au premier plan de leurs expériences numériques. »

À propos de Tecnotree

Tecnotree est un fournisseur de systèmes numériques de soutien aux entreprises (BSS) prêts pour la 5G, dotés de capacités AIML et d'une extensibilité multi-cloud. Tecnotree est l'une des premières entreprises au monde à être certifiée Platine par les normes Open API du TM Forum. Notre pile de logiciels de numérisation BSS agiles et open-source comprend la gamme complète ("order-to-cash") des processus commerciaux et de gestion des abonnements pour les télécommunications et d'autres domaines de services numériques et crée des opportunités au-delà de la connectivité. Tecnotree fournit également à sa base d'abonnés, via sa plateforme Tecnotree Moments, le marché numérique multi-expérience Fintech et B2B2X pour autonomiser les communautés connectées numériquement dans les domaines du jeu, de la santé, de l'éducation, de l'OTT ("over-the-top") et d'autres écosystèmes verticaux. Tecnotree est cotée au Nasdaq Helsinki (TEM1V).

