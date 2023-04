Chantier Davie : les manufacturiers saluent cette excellente nouvelle pour le Québec!





MONTRÉAL, le 4 avril 2023 /CNW/ - Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) salue l'excellente nouvelle d'intégrer le chantier maritime Davie à la Stratégie nationale de construction navale, qui a été annoncée aujourd'hui par Chantier Davie Canada, le gouvernement du Canada et celui du Québec.

« Nous saluons cette excellente nouvelle pour Chantier Davie Canada, qui aura des retombées positives, non seulement dans la région de Québec et de Chaudière-Appalaches, mais également pour l'ensemble du Québec. En permettant à cette entreprise de Lévis d'avoir accès à des contrats de plusieurs milliards de dollars afin de construire des brise-glaces dans le cadre de cette stratégie nationale, c'est toute l'économie du Québec qui y gagnera! En effet, ce sont 1 000 fournisseurs au Québec qui font partie de la chaîne d'approvisionnement de la Davie, dont plusieurs manufacturiers », affirme Véronique Proulx, présidente-directrice générale de MEQ.

Rappelons que selon une étude de Deloitte, la contribution économique de Davie est importante. Ainsi, entre 2012 et 2019, il a été estimé que, par les effets directs, indirects et induis, les contributions de Davie au Québec ont inclus 2,6 G$ au produit économique brut du Québec, 1,3 G$ au produit intérieur brut du Québec, 0,2G$ aux recettes publiques du Québec et 1900 emplois créés ou maintenus en moyenne par année au Québec.

« Nous félicitons Chantier Davie Canada pour son leadership et son rôle considérable dans l'écosystème économique québécois. Il s'agit d'une annonce historique dont il faut souligner l'importance pour notre économie. Le Québec se positionne de manière avantageuse et cela contribuera à nous faire rayonner sur la scène internationale tout en assurant la compétitivité de Chantier Davie Canada », a conclu Mme Proulx.

