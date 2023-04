Verimatrix présente lors du salon NAB 2023, sa vision de la protection vidéo et de la lutte contre le piratage et souligne la nécessité croissante d'une approche globale





Verimatrix, (Euronext Paris : VMX) (Paris:VMX), fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, annonce ce jour qu'elle présentera, lors du salon NAB de Las Vegas qui se tiendra du 16 au 19 avril, l'ensemble de ses solutions - maintes fois récompensées et conçues pour les studios - comprenant Streamkeeper et son offre complète de gestion des droits numériques (Multi-DRM), Counterspy, Watermarking et ses autres solutions de protection des contenus.

Verimatrix Streamkeeper, ainsi que la technologie innovante Counterspy et l'ensemble des autres technologies de la société, présentées sur le stand W2421 de Verimatrix, sont à la pointe du progrès en matière de prévention, de détection et de veille intelligente des menaces de piratage sur le marché de la sécurité des contenus vidéos et positionnent Verimatrix comme un leader reconnu dans la dynamique de l'industrie visant à tirer pleinement parti des capacités d'une approche combinée de protection du contenu, de cybersécurité et de gestion des droits numériques (DRM).

La technologie DRM offre toujours une protection vidéo en l'état, mais elle se révèle désormais insuffisante pour se prémunir totalement contre les pirates d'aujourd'hui, dont les attaques ont évolué vers des vols de contenu à grande échelle et depuis de multiples points d'entrée - ce qui implique une transformation de la sécurité vers une offre de services plus complète qu'il y a quelques années ", déclare Sofia Regojo, Chief Revenue Officer de Verimatrix. "Notre excellente compréhension des enjeux auxquels sont confrontés les studios et les opérateurs nous positionne idéalement afin de répondre efficacement aux besoins de sécurité vidéo d'aujourd'hui et de demain - c'est précisément ce que nous présenterons au salon NAB 2023. Nous dévoilerons à cette occasion un guide des meilleures pratiques qui aborde des questions d'actualité sur la sécurité des contenus."

Intitulé "DRM Ecosystem and Security Best Practices", ce nouveau guide de Verimatrix peut être téléchargé à l'adresse suivante : www.verimatrix.com/nab.

Pour solliciter et convenir d'un rendez-vous au NAB Show avec l'un de nos spécialistes de la sécurité vidéo et découvrir comment Verimatrix contribue à la protection du contenu vidéo et de son écosystème connecté, cliquez ici.

Pour plus d'informations sur le NAB Show 2023, visitez le site www.nabshow.com.

La semaine dernière, Verimatrix Streamkeeper s'est vu décerner un prix de bronze lors de la cérémonie inaugurale des Merit Awards for Telecom & Wireless. Les Merit Awards, qui récompensent les entreprises et leurs représentants, ont pour but de reconnaître les efforts déployés par les industries mondiales et les marchés qu'elles desservent. Jugés par des journalistes, des cadres, des consultants, des entrepreneurs, des instructeurs et le personnel des Merit Awards, ces prix récompensent les entreprises qui ont contribué à la croissance continue du marché à l'échelle mondiale.

A propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris : VMX) contribue à rendre plus sûr le monde connecté d'aujourd'hui en offrant des solutions de sécurité pensées pour l'utilisateur. Verimatrix protège les contenus, les applications et les objets connectés en offrant une sécurité intuitive, sans contraintes et entièrement tournée vers l'utilisateur. Les plus grands acteurs du marché font confiance à Verimatrix pour assurer la protection de leurs contenus, tels que les films premium, le sport en streaming, les données financières et médicales sensibles ou encore les applications mobiles indispensables à leur activité. Verimatrix rend possible les relations de confiance dont dépendent ses clients pour offrir un contenu et un service de qualité à des millions de consommateurs dans le monde entier. Verimatrix accompagne ses partenaires pour leur permettre un accès plus rapide au marché, faciliter leur développement, protéger leurs revenus et conquérir de nouveaux clients. Pour en savoir plus, visitez le site www.verimatrix.com.

