Wemade présente l'événement Truths or Lies pour la journée du poisson d'avril dans MIR M !





MMORPG à succès MIR M de Wemade : Vanguard and Vagabond (ci-après "MIR M") organise l'événement "Truths or Lies" à partir du 3 avril pour la journée du poisson d'avril.

L'événement principal consiste en quatre types d'événements. Premièrement, les utilisateurs peuvent obtenir de nombreux articles en ouvrant des récompenses spéciales comme "Truth Chest" et "Lie Chest" via le "Truths and Lies 14 Days Check-in Event", qui se terminera le lundi 17.

Et de belles récompenses peuvent également être obtenues à partir de l'événement "Operation Defeat Giant Scarecrow", qui sera organisé jusqu'à la mise à jour du mardi 18. Les utilisateurs peuvent terrasser le Giant Scarecrow qui apparaît dans le Ginkgo Valley Village pour obtenir des cadeaux comme "Summoning Ticket Selection Chest (10 Avatar or Companion Summoning Tickets)", "Skill Tome Piece" et "Dragonsoul Mystic Steel".

Et, à partir d'aujourd'hui, les récompenses pour une participation et une victoire dans Rumble Battle sont doublées jusqu'au mardi 11. Par ailleurs, le nombre de certains matériaux pour fabriquer un équipement de qualité Treasure est réduit et les chances de réussite de la création sont augmentées. La possibilité de destruction lors de l'amélioration de tout l'équipement est également réduite, permettant aux utilisateurs de plus facilement s'assurer un équipement puissant.

De plus amples informations sur MIR M sont disponibles sur le site Internet officiel.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

