SoSafe nomme Gonçalo Gaiolas, ancien chef de produit d'OutSystems, au poste de directeur des produits





SoSafe, le principal fournisseur européen de sensibilisation et de formation à la sécurité, a annoncé aujourd'hui la nomination de Gonçalo Gaiolas, ancien cadre supérieur et responsable de l'organisation produit chez OutSystems, au poste de directeur des produits. Il dirigera l'ensemble de l'organisation des produits de SoSafe et aidera à stimuler l'innovation des produits et à renforcer le leadership mondial des produits de l'entreprise.

Niklas Hellemann, co-fondateur et PDG de SoSafe : « Chez SoSafe, nous avons pour mission d'aider les organisations à tirer parti de leurs employés en tant que ressources actives de la cyberdéfense. La cybercriminalité se professionnalise depuis des années, mais avec l'essor des grands modèles de langage alimentés par IA, elle prend de nouvelles dimensions en raison de l'augmentation massive de son ampleur et de son potentiel de menace. Cette évolution confirme notre stratégie de produit qui consiste à intégrer en permanence de nouveaux développements et de nouvelles technologies, telles que l'IA générative, dans les innovations de produits. Avec Gonçalo, nous avons trouvé le directeur des produits idéal pour mettre en oeuvre cette stratégie et nous sommes très heureux de l'accueillir. Gonçalo apporte une vaste expérience en tant que leader d'un secteur à croissance rapide, en particulier dans le développement de produits orientés vers le client. Nous lui faisons confiance pour développer, encadrer et faire progresser l'ensemble de l'équipe et des opérations produit afin de renforcer le coeur de notre création de valeur, à savoir notre solution de sensibilisation à la sécurité. »

Gonçalo Gaiolas, qui est diplômé en informatique avec plus de 15 ans d'expérience professionnelle en gestion de SaaS B2B, a travaillé chez OutSystems pendant plus de 10 ans. Il a été responsable de la réussite et de l'expérience client ainsi que des produits, plus récemment en tant que chef de produit. À ce poste, Gonçalo Gaiolas a supervisé la stratégie et l'exécution des produits et des plateformes, a mené la stratégie transversale de l'entreprise axée sur les produits et a dirigé les relations avec les développeurs et la communauté.

Gonçalo Gaiolas, directeur des produits de SoSafe : « SoSafe propose une valeur de premier plan sur le marché. Je suis impressionné par l'orientation client profondément ancrée non seulement du produit, mais aussi de l'ensemble de l'organisation. L'intégration de la science du comportement et de la connaissance des données est un élément qui distingue clairement SoSafe de ses concurrents. La cybersécurité étant la menace la plus pressante pour les entreprises aujourd'hui, je suis impatient de travailler sur une solution ciblée et de faire passer l'innovation produit chez SoSafe au niveau suivant. »

Depuis sa fondation en 2018, SoSafe a révolutionné la façon dont les organisations abordent la formation et la sensibilisation à la cybersécurité. Poussé par une équipe de produits aux expériences diverses en sciences sociales et en psychologie de l'apprentissage, SoSafe est particulièrement bien placé pour créer des programmes de sensibilisation continus qui entraînent un véritable changement de comportement. Engagé dans l'innovation et l'adaptation rapide, SoSafe fait constamment évoluer ses offres de produits pour répondre aux exigences de l'industrie et aux demandes des clients. La société est à l'avant-garde du développement de capacités émergentes pour les plateformes de nouvelle génération, intégrant des rapports multifacteurs sur les risques humains, des parcours d'apprentissage personnalisés et des outils automatisés de sensibilisation rapide multicanal. Gonçalo Gaiolas jouera un rôle clé dans ces avancées, en exploitant le potentiel de l'IA générative pour l'innovation de produits et en améliorant l'efficacité de son programme global de formation et de sensibilisation à la cybersécurité.

À propos de SoSafe

SoSafe permet aux organisations de créer une culture de sécurité et d'atténuer les risques grâce à ses programmes de sensibilisation conformes au RGPD. La société a été fondée en 2018 à Cologne, en Allemagne, par Niklas Hellemann, Lukas Schaefer et Felix Schuerholz. Aujourd'hui, il sert plus de 3000 clients dans le monde et est le leader du marché de la sensibilisation et de la formation à la sécurité dans la région DACH. En tant que l'une des principales plateformes de sensibilisation de deuxième génération, elle exploite la science comportementale et des algorithmes intelligents et se concentre sur l'engagement des utilisateurs et les besoins du client. Ce faisant, SoSafe offre des expériences d'apprentissage engageantes et personnalisées et des simulations d'attaques intelligentes qui transforment les employés en ressources actives contre les menaces en ligne. L'équipe SoSafe se compose de plus de 370 employés répartis sur cinq sites : Cologne (siège), Amsterdam, Berlin, Londres et Paris.

Site Web : www.sosafe-awareness.com/

LinkedIn : www.linkedin.com/company/sosafe-cyber-security/mycompany/

