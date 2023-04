Déballer et découvrir : Dévoilant le Facteur Wow avec la gamme de produits Samsung 2023









MISSISSAUGA, Ontario, 04 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Samsung Electronics Canada a dévoilé sa gamme d'appareils QLED Neo 8K, Samsung OLED, et appareils et écrans pour le son 2023 dans le cadre de son événement mondial Déballer et découvrir. La marque a présenté leurs récentes innovations en matière de connectivité intelligente, d'initiatives durables, de visionnement haut de gamme et d'expériences de jeux. La gamme offerte cette année met l'accent sur l'amélioration de l'expérience utilisateur en rendant les technologies complexes plus intuitives et en les intégrant harmonieusement dans la vie des gens, tout en produisant une image impeccable et une qualité sonore d'écrans Samsung auxquels s'attendent les consommateurs.



« Chez Samsung, nous comprenons que la technologie devrait habiliter et améliorer la vie des gens, et non pas la compliquer, » déclare Jong-Hee (JH) Han, vice-président, PDG et chef de la division DX (Device eXperience) chez Samsung Electronics. « En optant pour un produit Samsung, les consommateurs sont en mesure de s'attendre à un niveau inégalé de facteurs impressionnants, tout en intégrant des pratiques écologiques pour un avenir durable. »

Sous le slogan « Plus Wow que jamais, », la gamme de produits 2023 de Samsung saura impressionner les consommateurs. Samsung Canada propose un résumé des principales annonces pour ceux et celles qui ont manqué la diffusion en direct ou qui veulent tout simplement revoir les annonces.

1 ? Solutions pour votre vie sur mesure : Cinq fondements de SmartThings

Lors de son allocution d'ouverture, JH Han a souligné l'engagement de la société envers la technologie calme et l'innovation, permettant d'offrir aux consommateurs les récentes technologies qui améliorent la qualité de la vie. Il a entre autres introduit cinq fondements principaux de SmartThings, visant à fournir un aspect pratique rehaussé lorsqu'on configure une maison intelligente.

Connexion instantanée : SmartThings permet aux utilisateurs de connecter facilement leurs appareils en une seule étape, leur permettant de profiter de la synergie lorsque seuls les appareils Samsung sont utilisés.

SmartThings permet aux utilisateurs de connecter facilement leurs appareils en une seule étape, leur permettant de profiter de la synergie lorsque seuls les appareils Samsung sont utilisés. Connexion robotisée : SmartThings connecte automatiquement les appareils Samsung 1 , notamment les téléviseurs ou les téléphones intelligents, à d'autres appareils Samsung, comme les laveuses, sécheuses et réfrigérateurs, éliminant le besoin d'un réglage manuel.

SmartThings connecte automatiquement les appareils Samsung , notamment les téléviseurs ou les téléphones intelligents, à d'autres appareils Samsung, comme les laveuses, sécheuses et réfrigérateurs, éliminant le besoin d'un réglage manuel. « Hub Everywhere » : Le portail IdO est intégré dans différents produits Samsung, dont les téléviseurs intelligents Samsung, facilitant ainsi le réglage IdO.

Le portail IdO est intégré dans différents produits Samsung, dont les téléviseurs intelligents Samsung, facilitant ainsi le réglage IdO. Compatibilité expansionniste : SmartThings va bien au-delà de l'écosystème Samsung, activant les appareils compatibles de toute marque pour fonctionner harmonieusement ensemble, grâce à Home Connectivity Alliance et à la norme de communication internationale IdO MATTER 2 .

SmartThings va bien au-delà de l'écosystème Samsung, activant les appareils compatibles de toute marque pour fonctionner harmonieusement ensemble, grâce à Home Connectivity Alliance et à la norme de communication internationale IdO MATTER . Sécurité : Grâce à la certification CC EAL 6+, la nouvelle puce composante interne de voûte Knox Samsung chiffre toutes les données des appareils connectés, garantissant aux utilisateurs un haut degré de sécurité et une tranquillité d'esprit.



Samsung est bien au fait que les consommateurs utilisent différents écosystèmes technologiques, alors il a participé à créer « Home Connectivity Alliance » pour que les appareils préférés des utilisateurs puissent fonctionner ensemble, peu import la marque du produit. Et en matière de connectivité véritable, Samsung montre la voie pour les maisons plus intelligentes avec un soutien pour MATTER, une norme de communication internationale IdO qui englobe plus de 220 sociétés mondiales.

Grâce à cet esprit de collaboration et ces cinq fondements, les utilisateurs peuvent bâtir un réseau d'appareils connectés qui rend leur maison plus intelligent et leur vie meilleure.

2 ? Les gens et la planète avant tout : Durabilité et Relumino

Samsung s'engage à produire une technologie calme et des pratiques écologiques qui améliorent et facilitent la vie de ses utilisateurs. À chaque étape du cycle de vie du produit, d'approvisionnement à la production, distribution, usage et recyclage, Samsung s'efforce de prioriser la durabilité, ayant recours à différentes technologies pour fabriquer des produits qui contribueront à édifier une planète plus saine pour les générations futures.

Samsung a comme mission de paver la voie grâce à trois approches novatrices en matière de durabilité : En transformant le CO2 en matériaux recyclés , en utilisant moins de matériaux et en réutilisant les produits et les emballages . Les téléviseurs, écrans et télécommandes 2023 de Samsung utilisent une résine recyclée faite d'au moins 50 % de matériaux recyclés. 3 En outre, Samsung a fait des efforts importants pour s'assurer qu'elle donne un emballage durable, de la boîte à l'emballage intérieur.

, et . Les téléviseurs, écrans et télécommandes 2023 de Samsung utilisent une résine recyclée faite d'au moins 50 % de matériaux recyclés. En outre, Samsung a fait des efforts importants pour s'assurer qu'elle donne un emballage durable, de la boîte à l'emballage intérieur. Samsung a également développé le Mode Énergie IA 4 qui permet aux utilisateurs de surveiller leur consommation énergétique et les schémas d'usage. La fonction Mode Énergie IA analyse aussi le contenu se déroulant à l'écran pour réduire la consommation énergétique sans nuire au contenu.

qui permet aux utilisateurs de surveiller leur consommation énergétique et les schémas d'usage. La fonction Mode Énergie IA analyse aussi le contenu se déroulant à l'écran pour réduire la consommation énergétique sans nuire au contenu. La Télécommande à énergie solaire de troisième génération de Samsung est plus compacte. Elle utilise la technologie exclusive de Samsung, libre d'exigences de licences, permettant à tout fabricant de se joindre à Samsung pour faire de ce monde un endroit plus soucieux de l'environnement.



Samsung a en outre souligné son engagement à créer une expérience de visionnement améliorée et plus inclusive pour tous grâce au tout nouveau Mode Relumino. Le Mode Relumino a été conçu pour aider les personnes ayant des déficiences visuelles à visionner du contenu plus facilement, et a reçu le prix Innovation en électronique grand public 2023.5

En optant pour Samsung, les utilisateurs bénéficient d'une technologie de pointe et peuvent se joindre à Samsung dans sa démarche durable et ses pratiques inclusives qui s'harmonisent aux valeurs de base en matière d'ESG.

3 ? Plus de choix avec les écrans haut de gamme : QLED Neo 8K et Samsung OLED





Lors de Déballer et découvrir 2023, Samsung a dévoilé des produits et des fonctions conçus pour produire des expériences novatrices 8K. Le QN900C est en tête des produits QLED Neo 8K haut de gamme de Samsung et représente un modèle unique dans la catégorie des téléviseurs haut de gamme. Grâce à des technologies innovantes comme la Remastérisation HDR automatique et la conversion ascendante de l'IA en 8K6, le modèle QN900C impressionne aussi bien les spécialistes de l'industrie que les évaluateurs.

D'une qualité d'image fidèle à la réalité à un volet audio immersif, Samsung a de plus relevé la barre avec son modèle QLED Neo 8K. La société ajoutera en outre un modèle de 98 po à sa gamme QLED Neo 8K, produisant une reproduction de couleur immaculée et des détails fidèles à la réalité, offrant une expérience cinématographique. Ce modèle produira un son rehaussé avec Dolby Atmos et Q-Symphonie 3.0, qui saura envelopper les spectateurs dans chaque scène.

En outre, Samsung a parlé de sa démarche pour élargir l'écosystème 8K en collaborant étroitement avec divers partenaires, y compris la 8K Association. Grâce à cette collaboration, Samsung propose plus de façons d'apprécier du contenu natif 8K.





Samsung a également dévoilé sa gamme de produits Samsung OLED 2023, proposant une couleur nette immaculée grâce au mappage des couleurs perceptuelles du processeur Quantum neural 4K ? faisant du modèle OLED Samsung le « Premier OLED HDR au monde validé par Pantone. »7



De fait, Samsung OLED produit des noirs véritables et des images superbement naturelles avec un contraste élevé et une expression chromatique. Le modèle S95C comprend le design Infinity One unique à Samsung, et la conception LaserSlim du modèle S90C ajoute une touche de fini métallique raffiné.



4 ? Le jeu à l'avant-plan avec les téléviseurs et écrans pour le jeu

Des écrans haut de gamme, du QLED Neo 8K à OLED et au-delà, produisent du contenu réaliste d'images et de vidéos à très haute résolution, mais peuvent aussi produire des expériences de jeu à l'écran à un tout autre niveau. Jouer à des jeux sur un modèle QLED Neo 8K de 98 po procure une expérience de jeu exceptionnelle, d'un grand écran à des cartes graphiques à haute performance, qui prend en charge la résolution 8K à un rythme très rapide.

Pour 2023, Samsung a dévoilé le modèle Odyssey Neo G9, le premier écran double à résolution UHD au monde, et le modèle Odyssey Ark, un écran incurvé de 55 po avec un système audio puissant et des capacités multitâches. Les nouveaux modèles Odyssey 2023 seront offerts en 2H, Odyssey Neo G9 de 57 po et Odyssey Neo G9 de 49 po, pour une qualité d'image et une expérience utilisateur exceptionnelles.

Intégrant les rétroactions précieuses de milliers d'amateurs de jeux, Samsung a également optimisé sa plateforme de jeu tout-en-un, le Portail de jeux.8 La plateforme comprend maintenant un partenariat avec Amazon Luna, NVIDIA GeForce NOW, Utomik et Xbox, permettant aux amateurs de jeux de jouer leurs jeux préférés à des vitesses élevées de performance directement du nuage sans disposer de console ou d'un PC.9



En plus de ses fonctions avancées pour des expériences de visionnement hors pair, la gamme 2023 propose également des fonctions axées sur les joueurs, comme la Barre de jeux, qui positionne les commandes sur le devant et au centre, avec le Zoom sur carte miniature, qui peut faire toute la différence entre gagner et perdre un jeu compétitif.10

Le téléviseur QLED Neo 8K 2023 de Samsung est maintenant offert au Canada en deux modèles, le QN800C et le QN900C, qui sont tous les deux proposés en tailles 65 po, 75 po et 85 po. Le nouveau téléviseur intelligent OLED 4K S95C 2023 est aussi offert dans les tailles 77 po, 55 po et 65 po. Pour en savoir plus sur la gamme de moniteurs et de téléviseurs Samsung de cette année, veuillez consulter https://www.samsung.com/ca_fr/.

1 Disponible avec l'application SmartThings sur les appareils Android ou iOS. Une connexion Wi-Fi est requise.

2 SmartThings prendra en charge Matter et HCA en 2023. Cela permettra aux utilisateurs de SmartThings d'ajouter des milliers d'appareils compatibles en toute simplicité dans leur environnement domestique SmartThings.

3 La résine contient au moins 50 % de contenu recyclé. (Environmental Claim Validation Procedure, UL 2809 5e édition)

4Disponible sur les appareils Android et iOS. Une connexion Wi-Fi et un compte Samsung sont nécessaires.

5 Le Mode Relumino est appliqué pour les modèles de téléviseurs QN80C, QN90C, QN800C, QN900C et fonctionne sur les sources fournies par DTV et HDMI uniquement. Samsung Relumino a reçu le prix Innovation en électronique grand public 2023.

6 La conversion ascendante de l'IA en 4K/8K améliore la qualité d'image du contenu près de 4K/8K, selon le cas. Selon des tests effectués en laboratoire. L'expérience de visionnement peut varier selon les types de contenu et le format. La conversion ascendante de l'IA en 4K/8K pourrait ne pas s'appliquer à la connexion PC et à certaines conditions du mode Jeu.

7 Pantone est figure d'autorité mondiale en matière de couleurs, fournissant un système normalisé, utilisé par plus de 10 millions de designers et de fabricants à travers le monde. Certificat d'approbation validé par Pantone pour le produit répondant aux exigences validées par PANTONE® telles qu'elles ont été publiées sur Samsung Electronics Co., Ltd. par Pantone le 29 décembre 2021.

8 Le Portail de jeux n'est disponible que dans certains pays et les fonctionnalités, applications et jeux pris en charge peuvent varier selon le pays

L'accès au Portail de jeux est gratuit, mais un abonnement à un ou plusieurs services de jeux supplémentaires peut être nécessaire pour accéder au contenu proposé par les fournisseurs de flux de jeux sur la plateforme de portail de jeux.

Une manette distincte et compatible peut être requise selon le jeu du portail de jeux.

9 La disponibilité du Portail de jeux Samsung peut varier selon la région.

10 La Barre de jeux prend en charge les jeux sur PC et console seulement.

