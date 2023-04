Suspension de la négociation par l'OCRCVM - KUYA

L'OCRCVM a suspendu la négociation des titres suivants : Société : Kuya Silver Corporation Symbole CSE : KUYA Les titres : Oui Motif : Nouvelle en attente Heure de la suspension (HE) : 8 h 55 L'OCRCVM peut prendre la décision de suspendre (ou...

Les conventions collectives du secteur public étant échues, des syndicats représentant plus de 50 000 travailleuses et travailleurs de la fonction publique au Québec pressent le gouvernement Legault d'accélérer le processus de négociation et de...