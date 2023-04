Adaptation aux changements climatiques - Québec accorde plus de 325 000 $ à la Ville de Thurso pour la planification de son projet de verdissement du centre-ville





THURSO, QC, le 4 avril 2023 /CNW/ - Le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, et le député de Papineau, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable des régions de l'Abitibi-Témiscamingue et l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, sont fiers d'annoncer l'octroi d'un soutien financier de 326 348 $ à la Ville de Thurso pour son projet de verdissement du centre-ville.

À l'instar de plusieurs régions du Québec, la Ville de Thurso fait face à deux enjeux climatiques importants : les vagues de chaleur et les précipitations intenses. Son territoire est caractérisé, entre autres, par la présence de nombreux îlots de chaleur, situés principalement à proximité du secteur résidentiel. Selon les projections du consortium Ouranos, on assisterait à une augmentation du nombre de jours de chaleur extrême d'ici 2040 en Outaouais, ainsi qu'à une augmentation importante des précipitations. La gestion des eaux pluviales sera donc un défi croissant pour les prochaines années dans cette région.

Le financement accordé s'inscrit dans le cadre du volet 1 du programme OASIS, soit le soutien à la planification d'actions de verdissement. Il permettra à la Ville de réaliser une analyse des risques liés aux vagues de chaleur et aux précipitations intenses sur tout son territoire, afin de prioriser les zones d'intervention et d'identifier les solutions d'adaptation qui permettront de réduire la minéralisation du centre-ville. Selon les analyses préliminaires, il serait possible de planter approximativement 400 arbres et de remplacer 7 500 m2 de surface minérale par de la végétation et des infrastructures de gestion des eaux pluviales.

« Le verdissement urbain et les infrastructures naturelles représentent des solutions efficaces, durables et économiques pour contrer les effets négatifs des changements climatiques et faciliter la résilience des communautés face à ceux-ci. Je suis très fier que notre gouvernement, par l'entremise du programme OASIS, appuie des projets comme celui-ci. Grâce à son initiative, la Ville de Thurso intègre le développement durable dans l'aménagement de son territoire et permet à la nature de reprendre la place qui lui revient. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« En tant que député de Papineau, je suis très heureux de l'annonce de ce projet car ces effets seront considérables pour l'ensemble de la collectivité Thursolienne. À terme, le projet de verdissement améliorera la qualité de vie des citoyennes et des citoyens qui pourront profiter de nouvelles infrastructures naturelles urbaines. En plus de contrer les îlots de chaleur et d'améliorer la gestion des eaux pluviales, le projet de verdissement de la ville de Thurso favorisera l'augmentation de la biodiversité et les retombées du projet seront significatives sur les plans économique, environnemental et humain. »

Mathieu Lacombe, député de Papineau, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable des régions de l'Abitibi-Témiscamingue et de l'Outaouais

« Je tiens à exprimer mes sincères remerciements pour cette subvention accordée à la Ville de Thurso. Cette aide financière nous permettra de poursuivre notre mission de verdissement pour contrer les impacts des changements climatiques. Les Thursoliennes et Thursoliens pourront bénéficier d'une biodiversité qui protègera efficacement leur santé et qui augmentera leur qualité de vie. »

Benoit Lauzon, maire de Thurso

Lancé en juin 2022, le programme OASIS offre un soutien financier aux organismes municipaux et aux communautés autochtones pour les aider à se protéger contre les effets négatifs des changements climatiques. Doté d'un budget de 113,6 M$, il soutient des projets de verdissement, lesquels permettent de réduire, plus particulièrement, les impacts des vagues de chaleur et des pluies torrentielles, deux phénomènes météorologiques qui prennent de plus en plus d'ampleur à cause du bouleversement du climat.





Le programme comporte trois volets, soit :





Volet 1 : soutenir la planification de projets de verdissement, incluant l'acquisition de connaissances sur les risques, les solutions et l'acceptabilité sociale. L'aide financière est d'un minimum de 50 000 $ et d'un maximum de 2 M$ par projet;





Volet 2 : faciliter la mise en place d'infrastructures vertes permettant de prévenir et de réduire les risques liés à l'augmentation des vagues de chaleur et à celle des précipitations intenses dans les collectivités québécoises. L'aide financière est d'un minimum de 2 M$ et d'un maximum de 25 M$ par projet;





Volet 3 : appuyer la mise sur pied d'un projet d'entretien des infrastructures vertes financées au volet 2. Cela inclut l'élaboration et l'adoption d'une stratégie de pérennisation de ces infrastructures vertes. L'aide financière est d'un maximum de 2 M$ par projet.





Le programme OASIS s'inscrit dans l'action 3.1.1.3 du Plan pour une économie verte 2030. Elle vise à implanter des mesures d'adaptation aux changements climatiques, telles que le verdissement.

Pour en savoir davantage sur le programme OASIS :

www.environnement.gouv.qc.ca/programmes/oasis.

Pour en savoir davantage sur le Plan pour une économie verte 2030 :

www.quebec.ca/gouvernement/politiques-orientations/plan-economie-verte.

Pour en savoir davantage sur son plan de mise en oeuvre 2022-2027 :

www.quebec.ca/gouvernement/politiques-orientations/plan-economie-verte/plan-mise-en-oeuvre.

