Goodwin Biotechnology Inc. (GBI) annonce la signature d'un premier contrat commercial





PLANTATION, Floride, 4 avril 2023 /PRNewswire/ -- GBI est fière d'annoncer la signature de son premier contrat-cadre d'approvisionnement pour la commercialisation d'un anticorps. Avec le développement de ce nouveau partenariat, les services intégrés de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) de produits biologiques de GBI mettront en avant leur expertise pour amener un produit des essais cliniques à l'approvisionnement commercial tout en fournissant la fabrication à la fois de la substance médicamenteuse et des produits médicamenteux. « Il s'agit d'une étape majeure dans notre parcours et d'une validation des efforts déployés par notre équipe pour faire évoluer GBI. Ce n'est que la prochaine étape d'un grand nombre de réalisations passionnantes au fur et à mesure que nous poursuivons notre évolution », déclare Darrin Schellin, PDG de GBI.

Parallèlement à son travail exaltant de mise sur le marché de thérapies révolutionnaires avec ses partenaires, GBI se réjouit d'élargir ses horizons et a posé de nouveaux jalons avec ce nouveau partenariat. Karl Pinto, président du conseil d'administration de GBI, a déclaré : « Nous avons toujours investi et grandi en soutenant la réussite de nos clients, et cet accord témoigne du partenariat que nous avons établi depuis de nombreuses années avec ce client clé. D'autres accords sont à venir ! » Félicitations GBI.

À propos de GBI

GBI est une CDMO (organisation de développement et de fabrication sous contrat) américaine particulièrement qualifiée et flexible qui offre une Single Source Solutiontm afin d'améliorer la valeur des produits biopharmaceutiques complexes pour nos clients. Avec 30 ans d'expérience en tant que fabricant contractuel indépendant, GBI a travaillé en tant que partenaire stratégique avec des entreprises et des institutions de toutes tailles, menant leurs produits jusqu'aux essais cliniques et vers une commercialisation rapide. GBI fournit des services de développement de processus et de fabrication cGMP englobant les substances médicamenteuses et les produits médicamenteux pour les produits biologiques complexes, y compris les anticorps multispécifiques, les protéines recombinantes, les conjugués anticorps-médicaments et d'autres produits à base de cellules.

