Praxis Tech Ltd. et Groove étendent leur partenariat fructueux aux marchands clés en main de Groove





LIMASSOL, Chypre, 4 avril 2023 /PRNewswire/ -- Praxis Tech Ltd, société leader dans le domaine de la gestion des paiements, a le plaisir d'annoncer l'extension de son partenariat fructueux avec Groove, agrégateur de jeux en ligne de premier plan et plateforme d'intelligence artificielle basée sur les données. Après des années de collaboration, Praxis va désormais étendre sa plateforme de gestion des paiements aux marchands clés en main de Groove, offrant ainsi des avantages considérables à leur groupe de plus de 100 opérateurs.

Ce nouveau partenariat entre Praxis Tech Ltd. et Groove devrait stimuler l'innovation et améliorer les solutions de paiement dans le secteur des jeux en ligne. En associant les solutions de paiement avancées de Praxis et les solutions clés en main de Groove, les opérateurs auront accès à une plateforme de gestion des paiements personnalisable et souple, ce qui leur permettra de maximiser leurs profits et de réduire leurs coûts.

La collaboration entre Praxis et Groove permettra aux opérateurs du géant des jeux en ligne de tirer parti des solutions de paiement avancées de Praxis, qui comprennent plus de 525 PSP et plus de 1 000 intégrations APM, par le biais d'une intégration parfaitement adaptée à leur plateforme. Le logiciel de gestion des paiements de Praxis est conçu pour réduire les difficultés de traitement à haut risque tout en augmentant les taux de validation des transactions commerciales. En proposant de nombreux modes de paiement, le logiciel de Praxis apporte aux entreprises une solution de paiement personnalisable et efficace.

Natalie Agopian, directrice des ventes de Praxis, s'est réjouie de l'extension de ce partenariat : « Nous sommes ravis d'étendre notre partenariat avec Groove et de fournir à leurs marchands nos solutions de paiement avancées par le biais d'une intégration unique et homogène. Notre logiciel de gestion des paiements permettra aux opérateurs de Groove de mieux contrôler leurs opérations de paiement, de maximiser leurs profits et de réduire leurs coûts. Nous nous réjouissons de poursuivre notre étroite collaboration et de stimuler l'innovation dans le secteur des jeux en ligne. »

Yahale Meltzer, directeur de l'exploitation et cofondateur de Groove, a commenté ce nouveau partenariat : « Nous sommes ravis d'étendre notre partenariat avec Praxis Tech Ltd. et de proposer à nos opérateurs une solution de paiement complète qui fonctionne de manière irréprochable. La plateforme de gestion des paiements de Praxis apportera plus de flexibilité et d'efficacité à nos opérateurs, leur permettant de se concentrer sur d'autres aspects importants de leur activité. Nous sommes convaincus que ce partenariat contribuera à la poursuite de notre croissance et de notre succès. »

Praxis Tech Ltd poursuit sa croissance prospère en tant que plateforme de gestion des paiements grâce à des partenariats stratégiques qui permettent aux marchands désireux de développer leurs activités de s'implanter sur de nouveaux marchés mondiaux et d'intégrer de multiples solutions de paiement.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2045906/Groove_Praxis.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1501755/Praxis_Logo.jpg

