LES ENTREPRISES DES ÎLES VIERGES BRITANNIQUES SOUTIENNENT 2,3 MILLIONS D'EMPLOIS ET GÉNÈRENT 14 MILLIARDS DE DOLLARS DE RECETTES FISCALES AU NIVEAU MONDIAL

LONDRES, 30 mars 2023 /PRNewswire/ -- Le rôle positif des îles Vierges britanniques dans l'économie mondiale a été souligné dans un nouveau rapport indépendant publié aujourd'hui : « Beyond globalisation: The British Virgin Islands contribution to global prosperity in an uncertain world »[1] (« Au-delà de la mondialisation : La contribution des îles Vierges britanniques à la prospérité mondiale dans un monde incertain »).

Le rapport, basé sur une étude quantitative et qualitative des entreprises opérant dans les Îles Vierges britanniques1, montre que les Îles Vierges britanniques abritent un centre international d'affaires et de finances respecté dans le monde entier, facilitant un commerce et des investissements transfrontaliers estimés à 1,4 trillion de dollars.

Il y a actuellement un peu plus de 375 000 sociétés commerciales actives aux îles Vierges britanniques, dont environ 57 % sont originaires d'Asie et 16 % d'Europe et d'Amérique du Nord. Les investissements réalisés par les sociétés commerciales des îles Vierges britanniques soutiennent environ 2,3 millions d'emplois dans le monde et génèrent chaque année 14 milliards de dollars de taxes supplémentaires pour les gouvernements du monde entier.

Au Royaume-Uni, les entreprises des îles Vierges britanniques détiennent des actifs estimés à 153 milliards de dollars, 134 000 emplois sont créés grâce aux investissements réalisés par l'intermédiaire des îles Vierges britanniques et 3,5 milliards de dollars de recettes fiscales sont générés pour le gouvernement britannique.

Elise Donovan, directrice générale de BVI Finance, a commenté le rapport :

« Ce rapport démontre clairement le rôle que jouent les îles Vierges britanniques dans la facilitation des investissements, la stimulation de la croissance économique, la création d'emplois et la fourniture aux gouvernements de recettes fiscales dont ils ont tant besoin.

Grâce à cette étude, nous pouvons continuer à briser certains mythes et à informer un plus grand nombre de personnes sur le véritable rôle que jouent les îles Vierges britanniques en tant que centre financier et commercial international respecté et apprécié, et en tant qu'intermédiaire clé dans l'économie mondiale.

Quelle que soit la forme que prendra la prochaine évolution de la mondialisation, les centres financiers internationaux comme les îles Vierges britanniques resteront des rouages essentiels pour stimuler l'économie mondiale en facilitant les investissements et en permettant un marché mondial plus efficace. »

Le rapport « Beyond Globalisation » présente trois scénarios pour l'avenir de la mondialisation et les possibilités qui s'offrent aux îles Vierges britanniques. Dans le premier scénario, « un internationalisme plus faible », les tendances prépandémiques de la mondialisation se poursuivent, bien que plus lentement et avec de nombreux obstacles politiques à franchir. Dans « l'économie de blocs », l'intégration économique et réglementaire entre les pays se poursuit au sein des blocs géopolitiques, mais ces différents groupes divergent. Enfin, le « nouveau nationalisme économique » est un renversement partiel de la mondialisation, avec un protectionnisme accru, des frontières moins poreuses et des politiques plus erratiques.

Mark Pragnell, directeur de Pragmatix Advisory, a ajouté :

« Si l'on se projette dans un avenir incertain et au-delà de la mondialisation des dernières décennies, il existe de nombreux scénarios différents pour la géopolitique et l'économie, mais le besoin de centres experts, neutres et innovants, comme celui des îles Vierges britanniques, pour soutenir le commerce, l'investissement et la mobilité transfrontaliers, demeurera. »

Le rapport complet « Beyond Globalisation » peut être consulté à l'adresse suivante : https://bvifinance.vg/The-BVI-Advantage/Beyond-Globalisation

[1] « Beyond globalisation: The British Virgin Islands » combine une nouvelle analyse des statistiques officielles, des informations et des recherches, ainsi qu'une analyse prospective et les résultats d'un important programme de recherche quantitative et qualitative parmi les entreprises opérant dans le centre d'affaires et de finances internationales de la juridiction.

