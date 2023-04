L'un des participants au plus grand concours religieux au monde se remémore son expérience en Suisse aux côtés du footballeur Mohamed Salah





RIYADH, Arabie Saoudite, 4 avril 2023 /PRNewswire/ -- Une dizaine d'années après avoir côtoyé le joueur de l'équipe d'Égypte et de Livervool Mohamed Salah sur les rives du Rhin à Bâle, au nord-ouest de la Suisse, le candidat saoudien Abdulaziz Al-Faqih s'est remémoré ses premiers jours dans l'ancienne ville européenne lors de l'émission Otr Elkalam, une initiative de l'Autorité générale saoudienne du divertissement. Salah était l'un des fidèles qui le suivaient pendant les prières de Tarawih en congrégation lors du ramadan 2013 à la mosquée du Centre islamique de la ville, qui est la troisième plus grande ville suisse en termes de population après Zurich et Genève.

Bâle, qui surplombe deux des plus importants pays d'Europe occidentale, à savoir la France et l'Allemagne, a été la première expérience étrangère pour Al-Faqih et pour Salah. La ville a symbolisé le début du succès pour les deux jeunes hommes. Salah a marqué 20 buts au sein de l'équipe suisse, accélérant son entrée dans les clubs anglais de Chelsea, puis de Liverpool, après être passé par la Fiorentia et Rome, et il a remporté le prix du meilleur joueur en Angleterre et en Afrique à plusieurs reprises. Al-Faqih a emprunté un autre chemin vers le succès au département des récitations de l'université Oumm Al-Qura et est devenu candidat à l'un des plus grands concours de récitation du Coran au monde.

Bien qu'Al-Faqih ait vécu sa première expérience à l'étranger aux côtés de Mohamed Salah, ce dernier n'a pas été le premier Mohamed à influencer la vie d'Al-Faqih. Al-Faqih a également été influencé par Mohammed Ayoub, l'ancien imam de la mosquée du Prophète. Al-Faqih s'est inspiré des récitations spirituelles et respectueuses d'Ayoub Hijazi qui lui ont permis de faire d'autres expériences dans de nombreux pays, notamment en Allemagne, à Bahreïn, en France et aux Émirats arabes unis.

L'émission Otr Elkalam décernera des prix d'une valeur totale de 3,3 millions de dollars aux gagnants, la plus importante récompense financière de l'histoire des concours internationaux de ce type. Le lauréat de la meilleure récitation du Coran recevra une récompense de 800 000 $, tandis que le lauréat du meilleur adhan recevra la somme de 534 000 $. L'émission est diffusée quotidiennement pendant le mois sacré du ramadan sur MBC et sur la plateforme numérique Shahid. Les épisodes du concours peuvent également être visionnés sur la chaîne YouTube de l'émission via le lien :

