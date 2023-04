Pinnacle Pet Group s'apprête à entrer sur le marché français avec l'acquisition de HD Assurances





Pinnacle Pet Group (« PPG »), fournisseur paneuropéen de premier plan d'assurance santé pour animaux de compagnie, soutenue par son actionnaire majoritaire JAB Holding Company, a annoncé aujourd'hui qu'elle allait acquérir HD Assurances, un important courtier d'assurance santé pour animaux, qui offre ses produits d'assurance sous la marque Assur O'Poil en France, Belgique et Italie.

Fondée en 1990 par l'entrepreneur Hubert Derai, HD Assurances est le premier courtier français spécialisé en produits d'assurances santé pour chiens et chats, et propose ses produits à plus de 120 000 clients. Avec le soutien de PPG, HD Assurances va dorénavant étendre ses canaux de distribution, accélérer son innovation produit et élargir son offre.

Une fois la transaction finalisée, Hubert Derai continuera de soutenir Assur O'Poil en tant que directeur général.

« Au cours des vingt dernières années, Hubert Derai a réussi à créer un champion de l'assurance pour animaux de compagnie en Europe qui place vraiment les animaux de compagnie au premier plan », a déclaré Dirk Beeckman, PDG du portefeuille d'assurances pour animaux de compagnie de JAB. « Nous sommes ravis de savoir qu'Hubert restera au sein de l'entreprise, permettant à PPG et à Assur O'Poil de continuer à bénéficier de son expertise en leadership, de son réseau et de sa connaissance fine du marché. »

« Nous devons notre extraordinaire succès à notre amour indéfectible pour les animaux de compagnie », a confié pour sa part M. Derai. « Nous sommes convaincus par la vision de long terme de PPG concernant l'avenir de l'assurance pour animaux de compagnie, et sommes ravis d'être impliqués dans ses ambitieux plans d'expansion. En travaillant ensemble, nous allons pouvoir faire en sorte que davantage d'animaux reçoivent les soins dont ils ont besoin, tout en remboursant les prestataires de services vétérinaires en temps réel. »

PPG est également en train de procéder à l'acquisition de CaptainVet, une plateforme innovante et primée de prise de rendez-vous en ligne avec des vétérinaires. Fondée en 2017, CaptainVet opère actuellement en France et en Belgique et rassemble plus de 1 100 vétérinaires. Avec le soutien de PPG, CaptainVet va élargir son offre de services en France et explorer les possibilités d'entrée sur de nouveaux marchés à travers l'Europe.

PPG a été créé en 2021 pour fournir aux propriétaires et à leurs animaux un accès aux meilleures assurances et soins disponibles au Royaume-Uni et en Europe..

Pinnacle Pet Group (« PPG » ou « le Groupe ») est un fournisseur paneuropéen d'assurance pour animaux de compagnie contrôlée par JAB Holding Company. Le Groupe propose une gamme complète de produits et services d'assurance pour animaux de compagnie, en visant les propriétaires d'animaux, les partenaires de distribution, les éleveurs, les refuges et les vétérinaires. Le Groupe a été fondé en 2021 dans le cadre d'une coentreprise avec BNP Paribas Cardif.

