NetApp nomme Haiyan Song vice-présidente exécutive et directrice générale des activités CloudOps





NetApp® (NASDAQ : NTAP), un éditeur mondial de logiciels centrés sur les données et basés dans le cloud, a accueilli aujourd'hui Haiyan Song en tant que nouvelle vice-présidente exécutive et directrice générale de ses activités liées aux opérations de l'informatique en nuage (CloudOps). Haiyan Song bénéficie d'une expérience et d'une expertise considérables dans le secteur, puisqu'elle a récemment occupé le poste de vice-présidente exécutive et directrice générale de la sécurité et du cloud distribué chez F5.

Dans ses nouvelles fonctions, Mme Song sera un membre éminent de l'équipe dirigeante et rendra compte directement au PDG de NetApp, George Kurian. Mme Song sera chargée de diriger les activités CloudOps de NetApp, qui proposent des solutions et des services innovants permettant aux entreprises d'exploiter la puissance et l'énorme potentiel du cloud pour améliorer leurs résultats commerciaux. Elle travaillera en étroite collaboration avec les clients, les partenaires et les équipes produits de NetApp au niveau mondial afin d'étendre le leadership hybride et multi-cloud de NetApp.

« Nous sommes ravis d'accueillir Haiyan au sein de l'équipe NetApp », a déclaré George Kurian, PDG de NetApp. « Son expérience très pertinente et fructueuse, ainsi que sa profonde compréhension du marché du cloud, des données et de la sécurité, seront inestimables alors que nous continuons à aider nos clients à naviguer dans les complexités de leurs parcours multi-cloud. »

Avant de rejoindre F5, Song a occupé des postes de direction chez Splunk et HPE, ainsi que divers rôles de direction technique dans des entreprises de gestion de bases de données et de commerce électronique. Tout au long de sa carrière, Song a été reconnue pour la mise en oeuvre d'initiatives transformatrices qui ont amélioré la position concurrentielle et augmenté le chiffre d'affaires dans des domaines d'activité stratégiques. Elle est titulaire d'une maîtrise en informatique de la Florida Atlantic University, a étudié à l'université Tsinhua en Chine et a suivi le programme exécutif de la Graduate School of Business de l'université de Stanford.

« Je suis très heureuse de rejoindre NetApp et de diriger les efforts de l'entreprise visant à être un partenaire stratégique et opérationnel pour les clients dans leur parcours vers le cloud et dans le cloud », a déclaré Haiyan Song, vice-présidente exécutive et directrice générale de CloudOps, NetApp. « Le cloud est un catalyseur clé pour le nouveau monde numérique animé par les données et l'IA, mais des entreprises de toutes tailles sont encore confrontées aux complexités du développement et de l'exploitation dans des environnements multi-cloud. Je suis impatiente de travailler avec l'équipe talentueuse de NetApp pour proposer des solutions innovantes afin d'aider les clients à mieux gérer cette complexité et à exploiter tout le potentiel du cloud. »

