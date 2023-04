Principaux points à retenir du sommet mondial PRIORITY de l'Institut FII - Premier jour





Le sommet mondial Priority, qui réunit des dirigeants mondiaux et des acteurs du changement internationaux, a organisé sa première journée de débats sur les principales préoccupations mondiales et d'échanges d'idées en vue de formuler des solutions concrètes pour l'avenir.

MIAMI, 3 avril 2023 /PRNewswire/ -- La première journée du sommet mondial PRIORITY, organisé par l'Institut FII et qui accueillera 86 intervenants de renommée mondiale sur deux jours, a été animée par plus de 700 délégués. Le forum s'inscrit dans le cadre de l'initiative de la ville qui vise à devenir un centre de technologie et d'innovation. Il est organisé au Faena Forum de Miami Beach en partenariat avec le maire de la ville de Miami, Francis X. Suarez.

Le PDG de l'Institut FII, Richard Attias, a annoncé la publication prochaine du rapport PRIORITY 2023 et de l'outil de suivi, un tableau de bord interactif conçu pour permettre aux dirigeants et aux décideurs de visualiser et d'interpréter les priorités mondiales des citoyens du monde entier. M. Attias a souligné : « La mission de l'Institut FII est simple : l'humanité. Notre PRIORITÉ, ce sont les personnes. Donner aux décideurs l'accès à ces ressources aura un impact positif et tangible sur l'humanité. »

Bon nombre des discussions du sommet ont porté sur les préoccupations les plus pressantes de l'humanité et sur des enjeux mondiaux comme l'inflation, l'augmentation du coût de la vie et l'état de l'économie mondiale, ainsi que sur d'autres sujets comme les cryptomonnaies, les sports électroniques et bien d'autres encore. Les participants en personne et en ligne ont également entendu des dirigeants d'entreprises, de gouvernements, d'universités, de la société civile, de la technologie, des médias et même le tout premier « Enfant de l'année » du magazine TIME, qui a mis en lumière la pauvreté éducative dont souffrent les enfants dans le monde entier.

L'influence des données a été le fil conducteur de tous les panels, les orateurs ayant souligné l'importance d'utiliser les données pour prendre des décisions qui auront ensuite un impact sur l'humanité. Ces informations importantes seront ensuite utilisées pour atteindre l'objectif du sommet mondial PRIORITY, qui est de créer une feuille de route pour l'avenir avec des appels à l'action tangibles.

Grâce au soutien de ses partenaires stratégiques et au succès retentissant du sommet et des opportunités offertes par la ville de Miami, l'Institut FII a annoncé qu'il organiserait un autre sommet annuel dans cette ville en 2024.

Le sommet mondial PRIORITY, organisé par l'Institut FII, se réjouit à l'idée d'entamer demain une nouvelle journée de discussions fructueuses.

À propos de l'Institut FII

L'INSTITUT FUTURE INVESTMENT INITIATIVE (FII) est une nouvelle fondation mondiale à but non lucratif dotée d'une branche d'investissement et d'un seul programme : « Impact on Humanity » (Impact sur l'humanité). Mondial, inclusif et engagé dans les principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), l'Institut encourage les grands esprits du monde entier et transforme les idées en solutions concrètes dans cinq domaines critiques : l'intelligence artificielle (IA) et la robotique, l'éducation, la santé et le développement durable.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2045203/Future_Investment_Initiative_Institute.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1811613/3966042/FII_Institute_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 3 avril 2023 à 15:28 et diffusé par :