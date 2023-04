Avis aux médias - Le ministre O'Regan présente les investissements annoncés dans le budget fédéral au Niagara College





GATINEAU, QC, le 3 avril 2023 /CNW/ - Le ministre du Travail, Seamus O'Regan Jr., fera une annonce au Collège Niagara pour présenter les investissements du budget fédéral dans une classe moyenne forte, une économie abordable et un avenir prospère.

Le ministre visitera le campus Welland du Niagara College, où il rencontrera des étudiants et des apprentis des métiers pour discuter des mesures de soutien annoncées dans le budget de 2023 pour les métiers spécialisés.

Le ministre sera accompagné de Chris Bittle, secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine canadien et député de St. Catharines, Vance Badawey, secrétaire parlementaire de la ministre des Services aux Autochtones et député de Niagara-Centre, et Sean Kennedy, président du Niagara College.

Les médias sont invités à participer à la visite. Un point de presse suivra l'activité.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés et qu'il s'agit de l'heure locale.

Date : Le mardi 4 avril 2023



Heure : 11 h (HAE)



Lieu : Niagara College

Welland Campus,

Rankin Technology Centre

Lab TC 1 7677

100 boul. Niagara College

Welland (Ontario)

Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse avant 10 h 30 (HAE) le mardi 4 avril 2023.

