Projet de remplacement du barrage-pont Témiscamingue du Québec





Période de consultation publique sur le résumé de l'étude d'impact environnemental

Que se passe-t-il?

OTTAWA, ON, le 3 avril 2023 /CNW/ - L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) réalise une évaluation environnementale fédérale pour le projet de remplacement du barrage-pont Témiscamingue du Québec, situé sur la rivière des Outaouais à la frontière du Québec et de l'Ontario.

Le public et les peuples autochtones sont invités à formuler des commentaires sur les effets environnementaux potentiels du projet et les mesures proposées pour prévenir ou atténuer ces effets tels que présentés dans le résumé de l'étude d'impact environnemental du promoteur.

Comment puis-je participer?

Les commentaires peuvent être présentés en ligne en visitant la page d'accueil du projet sur le Registre canadien d'évaluation d'impact (numéro de référence 80151). Le résumé de l'étude d'impact environnemental du promoteur sera aussi disponible sur le site du Registre. Les participants qui souhaitent fournir leurs commentaires dans un autre format peuvent communiquer avec l'Agence en écrivant à l'adresse suivante : [email protected].

Présentez vos commentaires en ligne dans l'une ou l'autre des langues officielles d'ici le 3 mai 2023, à 23 h 59. Tous les commentaires reçus seront publiés en ligne dans le cadre du dossier de projet.

Séances d'information virtuelles

L'Agence invite le public et les peuples autochtones à assister à l'une des séances d'information virtuelles pour en savoir plus sur le projet, le résumé de l'étude d'impact environnemental du promoteur, le processus d'évaluation environnementale et les modalités de présentation des commentaires sur le document du promoteur.

Séances en français

Le 13 avril 2023, de 14 h à 15 h 30

Le 18 avril 2023, de 18 h 30 à 20 h 00

Séances en anglais

Le 12 avril 2023, de 18 h 30 à 20 h 00

Le 19 avril 2023, de 14 h à 15 h 30

Pour obtenir plus de renseignements sur la façon de participer aux séances d'information virtuelles, veuillez visitez la page d'accueil du projet mentionné ci-haut ou contacter l'Agence à [email protected].

Y aura-t-il d'autres possibilités de participation?

Il s'agit de la troisième des quatre occasions offertes au public et aux peuples autochtones pour formuler des commentaires sur l'évaluation environnementale de ce projet.

Restez à l'affut en suivant l'Agence sur Twitter : @AEIC_IAAC #BarragePontTémiscamingue

Quel est le projet proposé?

Services publics et Approvisionnement Canada propose de remplacer le barrage-pont Témiscamingue du Québec. Le barrage-pont enjambe la rivière des Outaouais et relie les provinces de l'Ontario, à 65 kilomètres au nord-est de North Bay, et du Québec, à Témiscaming. La nouvelle structure comprendrait deux voies de circulation et un trottoir et permettrait de réguler les niveaux d'eau sur la rivière. Le barrage-pont mesurerait environ 75 mètres de long et comporterait 10 travées avec des vannes verticales. La construction s'étalerait sur 30 mois.

SOURCE Agence d'évaluation d'impact du Canada

Communiqué envoyé le 3 avril 2023 à 11:45 et diffusé par :