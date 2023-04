Intact Corporation financière publie son rapport annuel 2022 et sa circulaire de sollicitation de procurations de la direction 2023





TORONTO, le 3 avril 2023 /CNW/ - Intact Corporation financière (TSX : IFC) a annoncé aujourd'hui que son rapport annuel de 2022 et sa circulaire de sollicitation de procurations de la direction de 2023 sont accessibles au www.intactfc.com.

« Nous avons obtenu d'excellents résultats en 2022 et avons progressé dans la réalisation de notre plan de match malgré l'inflation, les tensions socioéconomiques et géopolitiques, et les effets toujours plus intenses des phénomènes météorologiques extrêmes », explique Charles Brindamour, chef de la direction d'Intact Corporation financière. « La société est à un tournant. Les attentes sont de plus en plus grandes envers les entreprises, et les gouvernements et le monde des affaires doivent collaborer pour gérer les grands enjeux sociétaux, profiter des occasions qui se présentent et tirer parti des grandes tendances. »

« Intact, c'est une équipe de 29 000 personnes guidées par une raison d'être commune et des valeurs fondamentales qui orientent chacune des décisions qui sont prises. C'est cet état d'esprit qui oriente notre stratégie : nous voulons aider la société tout en cherchant des moyens de poursuivre notre croissance », ajoute M. Brindamour.

Vous pouvez lire ici la lettre aux actionnaires de Charles Brindamour, qui présente le point de vue stratégique d'Intact et sa perception des grandes tendances qui façonnent la société.

L'assemblée générale et extraordinaire des actionnaires d'Intact Corporation financière se tiendra le 11 mai 2023. Veuillez consulter la circulaire de sollicitation de procurations de la direction de 2023 pour en savoir plus.

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est le plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada, l'un des principaux fournisseurs d'assurance spécialisée dans le monde et, avec RSA, un chef de file au Royaume-Uni et en Irlande. La Société a connu une croissance interne et par acquisition, et ses primes annuelles totalisent plus de 21 milliards de dollars.

Au Canada, Intact distribue ses produits d'assurance sous la marque Intact Assurance grâce à un vaste réseau de courtiers, notamment sa filiale en propriété exclusive BrokerLink, et directement aux consommateurs par belairdirect. Intact offre également des solutions d'assurance pour les groupes d'affinité par l'intermédiaire de Johnson Assurance.

Aux États-Unis, Intact Assurance Solutions spécialisées offre une gamme de produits et services d'assurance spécialisée par l'entremise d'agences indépendantes, de courtiers régionaux et nationaux, de grossistes et d'agences générales de gestion.

Au Royaume-Uni, en Irlande et en Europe, nous offrons des solutions d'assurance pour les particuliers et les entreprises ainsi que d'assurance spécialisée sous les marques de RSA.

