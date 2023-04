SK Capital finalise l'acquisition d'Apotex, un chef de file mondial dans le domaine des produits pharmaceutiques abordables





Allan Oberman a été nommé chef de la direction pour faire d'Apotex une entreprise mondiale du domaine de la santé basée au Canada.

TORONTO, le 3 avril 2023 /CNW/ - Apotex Pharmaceutical Holdings Inc. (« Apotex » ou l'« entreprise ») a annoncé aujourd'hui la conclusion de son acquisition par une filiale de fonds conseillée par SK Capital Partners, LP (« SK Capital »). L'entreprise annonce également la nomination d'Allan Oberman, directeur pharmaceutique expérimenté, à titre de président, chef de la direction et membre du conseil d'administration d'Apotex.

Allan se joint à Apotex avec quatre décennies d'expérience en leadership organisationnel, dont 20 ans au sein de l'industrie pharmaceutique. Plus récemment, il a occupé le poste de chef de la direction de Concordia International Corp. et de Sagent Pharmaceuticals Inc. Avant d'occuper ces postes, il a été président et chef de la direction de Teva Canada (anciennement Novopharm Limited), directeur de l'exploitation de Teva International Group, président de Teva EMIA et président et chef de la direction de Teva Americas Generics. M. Oberman cumule près de trente ans d'expérience en gouvernance d'entreprise. Il a siégé à de nombreux conseils, notamment à titre de président de l'Association canadienne du médicament générique et de vice-président de l'Association for Accessible Medicines des États-Unis. Il est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de la Schulich School of Business de l'Université York et d'un baccalauréat en administration des affaires de l'Université Western.

« En tant que concurrent d'Apotex depuis de nombreuses années, je connais très bien l'entreprise, dont j'ai toujours admiré le personnel et la feuille de route en matière d'innovation et d'engagement à rendre les médicaments abordables pour les patients au Canada et dans le monde entier », a déclaré Allan Oberman, président et chef de la direction d'Apotex. « Je suis ravi de me joindre à l'équipe et de faire fond sur cet héritage. »

« Nous souhaitons la bienvenue à Allan au sein de l'équipe d'Apotex. Son expérience à la tête de grandes entreprises pharmaceutiques canadiennes et internationales et à accroître la valeur pour les actionnaires est un atout considérable pour Apotex, alors que nous sommes sur le point de devenir une entreprise mondiale du domaine de la santé basée au Canada », a déclaré Aaron Davenport, président du conseil d'administration d'Apotex et directeur général de SK Capital. « SK Capital se réjouit de la perspective de travailler avec Apotex alors que l'entreprise évolue vers sa prochaine phase d'expansion, en tirant parti de sa marque emblématique, de sa vaste gamme de produits, de sa présence internationale et de son équipe qualifiée. »

Jeff Watson, chef de la direction d'Apotex depuis 2018, se joindra au conseil d'administration d'Apotex.

« Nous remercions Jeff pour son leadership et nous lui souhaitons la bienvenue au sein du conseil, où nous continuerons de bénéficier de ses compétences en matière de gérance et comme conseiller », a ajouté M. Davenport.

À propos de SK Capital

SK Capital est une société de placement privée spécialisée auprès de secteurs considérés comme des piliers de la vie moderne et d'un avenir plus durable, y compris les matériaux de spécialité, les ingrédients et les sciences de la vie. La société cherche à bâtir des entreprises solides et en croissance qui créent une valeur économique substantielle à long terme. SK Capital a pour objectif de se servir de son expérience en lien avec l'industrie, l'exploitation et l'investissement pour trouver des occasions de transformer les entreprises en organisations plus performantes bénéficiant d'un positionnement stratégique, d'une croissance et d'une rentabilité améliorés et d'un risque opérationnel réduit. Le portefeuille d'entreprises de SK Capital génère des revenus d'environ 16 milliards de dollars américains par année, emploie plus de 20 000 personnes dans le monde et exploite 203 usines dans 32 pays. La société compte actuellement près de 7,2 milliards de dollars américains d'actifs sous gestion. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site skcapitalpartners.com.

Au sujet d'Apotex

Apotex est fière d'être une entreprise pharmaceutique canadienne et internationale qui produit des médicaments abordables de grande qualité pour les patients du monde entier. L'équipe d'Apotex compte au total près de 8 000 personnes dans le monde entier dans les secteurs de la fabrication, de la recherche et du développement et des activités commerciales. L'entreprise exporte dans plus de 100 pays et territoires et a des bureaux dans plus de 45 pays. Sa présence est particulièrement importante au Canada, aux États-Unis, au Mexique et en Inde. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site www.apotex.com/ca/fr.

