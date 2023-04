La Fondation Honda Canada fait un don de 200 000 $ à Habitat pour l'humanité Canada pour soutenir le rêve de l'accès à la propriété





- Ce don soutiendra les efforts déployés par Habitat Canada pour offrir aux familles noires davantage de possibilités d'augmenter leur valeur nette grâce à l'accès à la propriété

MARKHAM, ON, le 3 avril 2023 /CNW/ - La Fondation Honda Canada, l'organisme de bienfaisance de Honda au Canada, fera un don de 200 000 $ au cours des deux prochaines années à Habitat pour l'humanité Canada. Le don de la Fondation Honda Canada à Habitat Canada aidera à réduire l'écart racial lié à l'accès à la propriété et à offrir aux familles noires davantage d'occasions d'augmenter leur valeur nette grâce à l'accès à la propriété.

La première tranche de 100 000 dollars financera un projet dirigé par Habitat pour l'humanité dans la région du Grand Toronto, tandis que la seconde tranche soutiendra un projet mené par Habitat pour l'humanité dans le sud de l'Alberta.

En novembre dernier, 14 bénévoles de Honda Canada ont participé à une journée de construction Habitat pour l'humanité, et d'autres journées sont prévues en 2023 dans la région du Grand Toronto.

« L'accès à une propriété abordable est un rêve pour de nombreuses familles qui travaillent fort, et le marché immobilier actuel rend ces rêves difficiles à réaliser », déclare Tony Facciolo, président de la Fondation Honda Canada. « La Fondation Honda Canada et les associés de Honda ont à coeur le soutien des familles de la communauté en les aidant à réaliser leurs rêves de devenir propriétaires. Du transport des matériaux de construction à la pose de cloisons sèches, nos associés ont fait preuve d'une grande énergie en donnant de leur temps et en travaillant dur lors de notre première journée de construction pour Habitat. »

« Chez Habitat Canada, nous savons que l'accès à la propriété transforme des vies », a déclaré Julia Deans, présidente-directrice générale d'Habitat pour l'humanité Canada. « Notre nouveau partenariat avec la Fondation Honda Canada aidera à éliminer les obstacles qui ont contribué au manque disproportionné de possibilités d'accès à la propriété pour les Noirs au Canada. Grâce à notre initiative de financement des familles noires, nous pouvons donner à un plus grand nombre de familles noires la possibilité d'acquérir une stabilité financière et une valeur nette en accédant à une propriété, et ce, à un prix abordable. Nous sommes fiers de nous associer à une organisation qui partage notre conviction selon laquelle tout le monde gagne lorsque nous avons tous un chez-soi décent. »

À propos de la Fondation Honda Canada

Créée en 2005, la Fondation Honda Canada (FHC) a comme objectif de permettre la réalisation des rêves grâce aux diverses activités philanthropiques organisées chaque année, et à des subventions versées à des organismes de bienfaisance enregistrés sans but lucratif, partout au pays où des clients et associés Honda vivent, travaillent et se divertissent. Les activités de la FHC se concentrent sur quatre domaines clés, soit la famille, l'environnement, l'ingénierie et l'éducation et, chaque année, visent à donner plus de deux millions de dollars à des groupes dans le besoin. Plus de 6,5 millions de Canadiens ont tiré profit des programmes de bienfaisance financés par Honda Canada et la Fondation Honda Canada. Pour plus d'information, visitez le site Web www.fondationhondacanada.ca/accueil .

À propos d'Habitat pour l'humanité Canada

Fondé en 1985, Habitat pour l'humanité Canada est un organisme de bienfaisance national qui oeuvre pour un monde où chacun a un chez-soi abordable et décent. Habitat Canada rassemble des collectivités pour aider des familles à acquérir de la force, de la stabilité et de l'indépendance au moyen de l'accès à une propriété abordable. Avec l'aide de bénévoles, de propriétaires de maison Habitat et des 48 affiliés locaux d'Habitat qui travaillent dans chaque province et territoire, nous fournissons une assise solide sur laquelle bâtir des vies meilleures et plus saines, au Canada et partout dans le monde. Habitat pour l'humanité Canada est membre d'Habitat pour l'humanité international, un organisme fondé en 1976 devenu un chef de file mondial des organismes à but non lucratif oeuvrant dans plus de 70 pays. Pour plus d'informations, veuillez visiter habitat.ca/fr .

