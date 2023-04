AIFRED HEALTH OBTIENT UN BREVET AMÉRICAIN CLÉ POUR L'UTILISATION DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (IA) DANS LA SÉLECTION DE TRAITEMENT





MONTRÉAL, le 3 avril 2023 /CNW/ - Aifred Health, une entreprise de soins de santé numériques primée, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait obtenu un brevet américain intitulé « Systèmes et méthodes pour la sélection de traitement » (« Systems and Methods for Treatment Selection »). Ce brevet protège la technologie d'IA primée d'Aifred, conçue pour aider dans la sélection de traitement des maladies où plusieurs options thérapeutiques sont approuvées pour le traitement, mais où les réponses individuelles à ces options varient. La technologie d'IA d'Aifred se sert de questionnaires simples pour personnaliser les options thérapeutiques à l'échelle du patient, et son objectif est d'améliorer la réponse globale en intervention de première ligne.

Cette technologie a été mise au point à partir de données cliniques de grande qualité, obtenues dans le cadre d'essais cliniques visant à évaluer les traitements pour la dépression et ne repose pas sur des données provenant d'essais externes. La plateforme d'Aifred a été conçue en collaboration avec les cliniciens (médecins de famille, infirmières et psychiatres) et pour les cliniciens puisqu'ils ne possèdent que des outils limités pour personnaliser les options thérapeutiques pour leurs patients, ce qui se traduit souvent par un processus d'essais et erreurs long et douloureux pour ces derniers. La technologie d'Aifred vise à soutenir la prise de décisions cliniques et à améliorer la qualité et l'efficacité des soins autant pour les patients que pour les cliniciens.

Marina Massingham, présidente-directrice générale d'Aifred, réagit à l'octroi du premier brevet américain : « L'obtention de ce brevet américain est pour nous une reconnaissance majeure de la nouveauté et de l'importance de notre technologie en IA pour le soutien à la prise de décisions personnalisées dans des domaines où plusieurs options de traitement coexistent et où les professionnels de santé n'ont pas les outils pour effectuer les meilleurs choix pour chacun de leurs patients individuellement. Ce brevet représente la première étape d'une stratégie à plusieurs niveaux visant à protéger et à préserver la propriété intellectuelle de ce que nous sommes en train de développer afin de fournir des soins médicaux personnalisés aux patients, dans la vraie vie. »

Robert Fratila, cofondateur et vice-président -- IA, commente : « Notre technologie brevetée aidera à accroître les possibilités d'interprétation en nous permettant d'en tirer des sous-groupes de patients qui réagissent différemment aux traitements. » Dr David Benrimoh, cofondateur et conseiller scientifique en chef, ajoute : « Nous avons constaté dans nos essais que la grande interprétabilité des résultats de l'IA en fait un moteur puissant auprès des cliniciens qui peuvent avoir confiance en l'IA, et cette confiance influe à son tour sur la probabilité qu'ils ont d'utiliser les prévisions de l'IA. Le fait de proposer des interprétations de ces résultats qui seraient attendues de n'importe quel clinicien, sous la forme de sous-groupes, devrait dès lors augmenter considérablement l'utilité clinique de nos modèles d'IA à l'avenir. »

Pour consulter le brevet complet, rendez-vous sur https://image-ppubs.uspto.gov/dirsearch-public/print/downloadPdf/11605463

Les professionnels de la santé et les patients qui souhaitent recevoir plus de renseignements à propos de l'essai clinique novateur1 d'Aifred peuvent consulter la page suivante : https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04655924.

_________________________________ 1 Note : La technologie de regroupement en sous-groupes couverte par ce brevet n'est pas utilisée dans cet essai clinique, mais elle en fera partie dans les essais ultérieurs.

À propos d'Aifred Health

Aifred Health, une entreprise de technologie médicale numérique basée à Montréal, propose des solutions adaptées aux cliniciens pour le traitement de la santé mentale, dont fait partie sa technologie d'IA de calibre international qui vise à soutenir les professionnels de la santé dans leur prise de décisions. En 2021, la technologie d'IA d'Aifred s'est mérité la première place en Amérique et la deuxième place à l'échelle mondiale dans le cadre du concours IBM WATSON AI XPRIZE de 5 millions de dollars. En 2022, Aifred a entamé le processus d'approbation réglementaire de son essai clinique pour le soutien à la prise de décisions dans le cadre de dépression majeure, et l'entreprise a commencé à travailler de façon à étendre l'utilisation de sa technologie pour le soutien à la prise de décisions dans le contexte d'un deuxième problème de santé mentale. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur www.aifredhealth.com.

SOURCE Aifred Health Inc.

Communiqué envoyé le 3 avril 2023 à 08:00 et diffusé par :