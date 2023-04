Uni-Sélect inc. annonce la recommandation d'une agence de conseil en vote indépendante, ISS, aux actionnaires de voter EN FAVEUR du plan d'arrangement proposé avec LKQ Corporation





Nous recommandons aux actionnaires de voter bien avant la date limite de vote par procuration, qui est le mardi 25 avril 2023 à 10 h (heure de l'Est).

Les actionnaires qui ont des questions ou qui ont besoin d'aide concernant l'exercice des droits de vote rattachés à leurs actions devraient communiquer avec Laurel Hill Advisory Group au 1 877 452-7184 (sans frais en Amérique du Nord) ou au 1 416 304-0211, ou par courriel à l'adresse [email protected] .

BOUCHERVILLE, QC, le 3 avril 2023 /CNW/ - Uni-Sélect inc. (TSX : UNS) (« Uni-Sélect » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer que Institutional Shareholder Services Inc. (« ISS ») a recommandé aux actionnaires de Uni-Sélect de voter EN FAVEUR de la résolution spéciale (la « résolution relative à l'arrangement ») visant à approuver le plan d'arrangement (l'« arrangement ») entre la Société, LKQ Corporation (« LKQ ») et 9485-4692 Québec inc. (l'« acquéreur »), une filiale à part entière de LKQ. ISS est une agence de conseil en vote indépendante de premier plan qui fournit des recommandations en matière de vote à des caisses de retraite, des gestionnaires de placements, des organismes de placement collectif et d'autres actionnaires institutionnels.

Aux termes des modalités de l'arrangement, entre autres, l'acquéreur fera l'acquisition de la totalité des actions émises et en circulation de Uni-Sélect moyennant un prix d'achat au comptant de 48,00 $ par action, suivant les modalités et les conditions de la convention d'arrangement intervenue entre la Société, LKQ et l'acquéreur le 26 février 2023.

« Nous sommes heureux que ISS ait appuyé cette opération et qu'elle encourage tous les actionnaires de la Société à voter EN FAVEUR de la résolution visant à approuver le plan d'arrangement avec LKQ avant le 25 avril 2023, soit la date limite de vote », a commenté Brian McManus, président exécutif et chef de la direction de Uni-Sélect, qui est satisfait de la recommandation favorable.

L'assemblée extraordinaire des actionnaires

L'assemblée extraordinaire des actionnaires de Uni-Sélect (l'« assemblée ») se tiendra de façon virtuelle uniquement et se déroulera par webdiffusion audio en direct le 27 avril 2023 à 10 h (heure de l'Est) à l'adresse https://web.lumiagm.com/463171644 au moyen du mot de passe suivant : uniselect2023 (respectez les majuscules et les minuscules).

VOTRE VOTE EST IMPORTANT - VEUILLEZ VOTER DÈS AUJOURD'HUI - LA DATE LIMITE DE VOTE PAR PROCURATION EST LE MARDI 25 AVRIL 2023, À 10 H (HEURE DE L'EST).

Le conseil d'administration de Uni-Sélect a recommandé à l'unanimité aux actionnaires de voter EN FAVEUR de la résolution relative à l'arrangement.

Nous recommandons aux actionnaires de lire la circulaire de sollicitation de procurations de la direction de Uni-Sélect

(la « circulaire ») datée du 23 mars 2023 pour obtenir de plus amples renseignements sur la résolution relative à l'arrangement et les questions connexes, y compris sur les procédures de vote et sur la façon dont les actionnaires de Uni-Sélect peuvent assister à l'assemblée virtuellement. La circulaire est disponible sur le site Web de Uni-Sélect à www.uniselect.com/fr/ et sous le profil de la Société sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

Questions des actionnaires

Si vous avez des questions ou avez besoin de plus amples renseignements au sujet de l'arrangement, veuillez communiquer avec le conseiller en communications avec les actionnaires et agent de sollicitation de procurations de Uni-Sélect, Laurel Hill Advisory Group, par téléphone au 1 877 452-7184, sans frais au Canada, ou au 416 304-0211 pour les appels internationaux, ou par courriel à l'adresse [email protected].

À propos de Uni-Sélect

Avec plus de 5 200 employés au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni, Uni-Sélect est un chef de file de la distribution de peinture automobile, de revêtements industriels et d'accessoires connexes en Amérique du Nord, ainsi qu'un chef de file de la distribution de produits automobiles de rechange au Canada et au Royaume-Uni. Le siège social de Uni-Sélect est situé à Boucherville (Québec), au Canada, et ses actions sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole UNS.

Au Canada, Uni-Sélect sert plus de 16 000 ateliers de réparation et de carrosserie automobile et plus de 4 000 ateliers par l'intermédiaire de ses bannières d'atelier de réparation/installation et de carrosserie automobile. Son réseau national compte plus de 1 000 grossistes indépendants et plus de 95 magasins corporatifs, dont plusieurs exercent leurs activités sous les programmes de bannières de Uni-Sélect telles que BUMPER TO BUMPER®, AUTO PARTS PLUS® et FINISHMASTER®.

Aux États-Unis, Uni-Sélect, par l'intermédiaire de sa filiale en propriété exclusive Finishmaster, inc., exploite un réseau national de plus de 145 magasins corporatifs de produits de revêtement automobile sous la bannière FINISHMASTER®, laquelle sert un réseau de plus de 30 000 clients annuellement.

Au Royaume-Uni, Uni-Sélect, par l'intermédiaire de GSF Car Parts, est un important distributeur de produits automobiles qui sert plus de 20 000 clients avec un réseau de plus de 175 magasins corporatifs. www.uniselect.com

Mise en garde concernant les informations prospectives de Uni-Sélect

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué de presse sont des informations prospectives au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Toutes ces informations prospectives sont présentées et communiquées conformément aux dispositions en matière d'exonération prévues dans les lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables.

Les informations prospectives comprennent toutes les informations et déclarations concernant les intentions, les plans, les attentes, les croyances, les objectifs, le rendement futur et la stratégie de Uni-Sélect, ainsi que toute autre information ou déclaration se rapportant à des circonstances ou à des événements futurs et ne se rapportant pas directement et exclusivement à des faits historiques. Les déclarations prospectives emploient souvent, mais pas toujours, des termes comme « croire », « estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention », « envisager », « prévoir », « planifier », « prédire », « projeter », « viser à », « chercher à », « s'efforcer de », « potentiel », « continuer », « cibler », « peut », « pourrait », « devrait », ainsi que tout autre terme de nature semblable et toute autre forme conjuguée de ces termes. En outre, les déclarations relatives aux attentes de la direction en termes de ventes, de BAIIA ajusté, de BPA ajusté ou d'autres résultats financiers pour 2023 constituent des informations prospectives et des perspectives financières au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières.

Les informations prospectives sont fondées sur la perception qu'a Uni-Sélect des tendances historiques, de la situation actuelle et de l'évolution prévue des affaires, ainsi que sur d'autres hypothèses, tant générales que spécifiques, que Uni-Sélect juge appropriées dans les circonstances. De telles informations sont, de par leur nature même, assujetties à des risques et incertitudes inhérents, dont plusieurs sont indépendants de la volonté de Uni-Sélect, ce qui donne lieu à la possibilité que les résultats réels diffèrent de façon importante des attentes exprimées ou suggérées par Uni-Sélect dans ces informations prospectives.

Uni-Sélect ne peut garantir que toute information prospective se matérialisera, et nous conseillons aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces informations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent, sans s'y limiter, les suivants : les risques associés à une diminution de la demande de nos produits; l'interruption de nos relations avec nos fournisseurs, une interruption des activités de nos fournisseurs ou le regroupement de fournisseurs; les augmentations des coûts d'expédition; l'interruption de nos relations avec nos clients; la concurrence au sein des secteurs dans lesquels nous exerçons nos activités; la pandémie de COVID-19 ou d'autres pandémies; la dépendance à l'égard des systèmes informatiques; des atteintes à la sécurité; un dysfonctionnement en matière de sécurité de l'information ou des enjeux d'intégration; la demande liée au commerce électronique et l'incapacité de fournir des solutions adéquates en matière de commerce électronique; la rétention des employés; les coûts et la disponibilité de la main-d'oeuvre; les activités syndicales et les lois en matière de travail et d'emploi; l'incapacité à réaliser les avantages liés à des acquisitions et à d'autres opérations stratégiques; les réclamations en matière de responsabilité du fait du produit; les rappels de produits; le risque de crédit; la résiliation ou la réduction de nos programmes de financement des comptes fournisseurs; la perte du droit d'exercer nos activités dans des emplacements clés; l'incapacité de mettre en oeuvre des initiatives commerciales; l'incapacité de maintenir des contrôles internes efficaces; les conditions macroéconomiques comme le chômage, l'inflation, les modifications apportées aux politiques fiscales et l'incertitude associée aux marchés du crédit; les activités exercées dans des territoires étrangers; le risque de change; l'incapacité d'assurer le service de notre dette ou de respecter nos clauses restrictives financières; les litiges; les modifications apportées à la législation ou aux politiques ou règlements gouvernementaux; le respect des lois et des règlements en matière d'environnement; le respect des lois en matière de protection des renseignements personnels; le changement climatique à l'échelle mondiale; les modifications aux normes comptables; les fluctuations du cours des actions; les initiatives concernant les questions environnementales, sociales et de gouvernance et la réputation de l'entreprise, les investisseurs activistes ainsi que d'autres risques énoncés ou intégrés par renvoi au rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 et dans d'autres documents que nous rendons publics, y compris ceux que nous déposons auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com).

Sauf indication contraire, les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont présentées en date des présentes, et Uni-Sélect décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les informations prospectives que ce soit par suite de l'obtention de nouveaux renseignements, en raison d'événements futurs ou pour toute autre raison, sauf dans la mesure où les lois applicables l'exigent. Bien que nous estimions que les hypothèses sur lesquelles reposent ces informations prospectives étaient raisonnables à la date du présent communiqué de presse, les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment à ces informations prospectives.

De plus, nous rappelons aux lecteurs que les informations prospectives sont présentées dans le seul but d'aider les investisseurs et autres personnes à comprendre les résultats financiers prévus de Uni-Sélect, ainsi que ses objectifs, ses priorités stratégiques et ses perspectives d'affaires, de même que le contexte dans lequel elle prévoit exercer ses activités. Les lecteurs sont avertis que ces informations peuvent ne pas être appropriées à d'autres fins et ne doivent pas être considérées comme nécessairement indicatives des résultats financiers futurs.

De plus amples renseignements sur les risques qui pourraient faire en sorte que nos résultats réels diffèrent considérablement de nos attentes actuelles figurent à la rubrique intitulée « Gestion des risques » de notre rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, qui est intégrée par renvoi à la présente mise en garde.

Nous prions également les lecteurs de tenir compte du fait que les risques susmentionnés et les risques présentés dans notre rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 et nos autres documents ne sont pas les seuls risques susceptibles de nous toucher. D'autres risques et incertitudes qui ne sont pas actuellement connus de nous ou que nous jugeons actuellement négligeables pourraient également avoir une incidence défavorable importante sur nos activités, nos résultats d'exploitation, nos flux de trésorerie et notre situation financière.

