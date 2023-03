Hy2gen confie à Technip Energies la réalisation d'une étude pré-FEED pour son projet d'hydrogène et d'ammoniac renouvelables, nommé COURANT, situé à Baie-Comeau





Hy2gen, pionnier mondial de la production d'hydrogène renouvelable, basé à Wiesbaden en Allemagne, a confié à Technip Energies la réalisation d'une étude pré-FEED pour son projet COURANT.

L'étude pré-FEED a débuté en mars 2023. Elle fournira à Hy2gen la configuration du procédé de l'usine, les technologies sélectionnées, l'estimation des besoins en capitaux de l'usine et la clarification des coûts d'exploitation du site. L'étude fournira les informations nécessaires pour lancer les étapes requises en matière d'environnement et d'engagement des parties prenantes. L'étude devrait être finalisée avant la fin de l'année.

Les résultats de l'étude aideront également les partenaires de Hy2gen et de Technip Energies à configurer leurs usines en aval afin de respecter les accords d'achat et de servir leurs marchés.

Après l'étude d'avant-projet détaillée (FEED) et une décision finale d'investissement positive, Hy2gen prévoit que l'usine sera finalisée d'ici à la mi-2028. La production d'ammoniac renouvelable et neutre sur le plan climatique devrait commencer peu après, ce qui en fera le premier projet canadien de Hy2gen AG.

COURANT produira de l'ammoniac renouvelable pour la production de matières premières décarbonées destinées à être utilisées au Québec. L'hydrogène sera produit au moyen d'électrolyseurs et l'azote sera produit dans une installation de séparation de l'air. L'énergie nécessaire au fonctionnement des deux usines sera fournie par l'hydroélectricité. La production d'ammoniac est donc neutre sur le plan climatique. Le volume de production d'ammoniac prévu est de 220 000 tonnes métriques et les besoins énergétiques prévus sont de 2,5 TWh par an.

"Nous sommes heureux de la confiance accordée à Technip Energies par Hy2gen pour faire avancer le projet COURANT en réalisant la phase pré-FEED. Cela illustre la pertinence de notre partenariat avec Hy2gen et nous nous réjouissons d'accélérer ensemble le déploiement à grande échelle de l'hydrogène décarboné et de ses dérivés ", a déclaré Marco Villa, Directeur des opérations de Technip Energies.

"Nous nous réjouissons de l'opportunité de confier à Technip Energies la mise en oeuvre de la phase pré-FEED sur le projet COURANT. Technip Energies est un leader sur le marché international de l'énergie décarbonée et il était particulièrement important pour nous de confier la responsabilité de notre premier projet canadien à des professionnels reconnus", a déclaré Cyril Dufau-Sansot, PDG de Hy2en AG. En outre, le projet donne une impulsion significative pour la province de Québec et représente un jalon important d'un avenir climatiquement neutre pour la région.

À propos de Hy2gen?

Hy2gen AG, basée à Wiesbaden, en Allemagne, développe, finance, construit et exploite des usines dans le monde entier pour la production d'hydrogène renouvelable, connu sous le nom d'hydrogène vert. En outre, l'entreprise est spécialisée dans la production de RNFBO (Renewable fuels of non-biological origin), c'est-à-dire d'ammoniac renouvelable et d'e-carburants à base d'hydrogène. Hy2gen utilise ces produits pour produire des carburants et des sources d'énergie compétitifs et neutres sur le plan climatique. Les premières usines sont en cours de construction en France, en Norvège, au Canada et en Allemagne. L'objectif de Hy2gen est de devenir le leader du marché de la production d'hydrogène renouvelable et de ses dérivés pour la mobilité, l'agriculture et l'industrie. Fondée en 2017, l'avantage précurseur de l'entreprise est souligné par une réserve actuelle de projets de planification et de construction de 880 MW et une réserve de projets de plus de 12 GW de capacité d'électrolyse en cours de développement. Trafigura et d'autres investisseurs privés ont déjà investi dans Hy2gen lors des premiers tours de table. Début 2022, Hy2gen a levé 200 millions d'euros supplémentaires pour des projets additionnels avec l'entrée de Hy24, Mirova, CDPQ et Technip Energies. Il s'agit de la transaction avec le montant le plus élevé dans ce segment de marché.

À propos de Technip Energies

Technip Energies est une entreprise d'ingénierie et des technologies de premier plan au service de la transition énergétique, avec des positions de leader dans le Gaz Naturel Liquéfié (GNL), l'hydrogène et l'éthylène et avec une présence forte sur les marchés en croissance de l'hydrogène bleu et vert, la chimie durable et la gestion du CO2. L'entreprise bénéficie de son solide modèle de livraison de projet, soutenu par une offre étendue de technologies, de produits et de services.

Avec une présence dans 35 pays, nos 15 000 collaborateurs sont pleinement engagés à donner vie aux projets innovants de nos clients, en repoussant les limites du possible pour accélérer la transition énergétique vers un avenir meilleur.

Technip Energies est coté sur Euronext Paris avec des certificats de dépôt américains («ADR») négociés de gré-à-gré aux États-Unis.

Pour plus d'informations : www.technipenergies.com

