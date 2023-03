Investissements routiers 2023-2025 - Le gouvernement du Québec présent en région : plus de 240 M$ pour une mobilité plus efficace et sécuritaire dans Lanaudière





JOLIETTE, QC, le 31 mars 2023 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, annonce un investissement de 240 498 000 $ pour les deux prochaines années dans les réseaux de transport routiers de la région de Lanaudière.

Les sommes allouées visent la mise en oeuvre de projets significatifs pour le milieu, tels que :

l'étude en lien avec le plan d'intervention de la route 131 entre Joliette et Saint-Michel-des-Saints ;

et ; le programme d'intervention pour la réfection de la chaussée sur diverses routes à Rawdon et à Saint-Ambroise-de-Kildare ;

et à ; la réfection de la chaussée des routes 158 et 347 à Sainte-Geneviève-de-Berthier et à Saint-Norbert ;

; le contournement de Saint-Lin-Laurentides et le réaménagement de la route 335;

et le réaménagement de la route 335; la sécurisation de la route 158 entre Saint-Alexis et Joliette .

Ces derniers comptent parmi les 57 projets prévus dans la région.

Pour l'occasion, la ministre Proulx était accompagnée de la députée des Plaines, Mme Lucie Lecours, du député de Masson, M. Mathieu Lemay, du député de Joliette, M. François St-Louis, et du député de Rousseau, M. Louis-Charles Thouin.

Citations

« Ces investissements prouvent l'importance que nous accordons au maintien de nos actifs et à l'amélioration des infrastructures de mobilité sur notre immense et magnifique territoire. Ils incarnent notre engagement d'offrir aux Québécois une meilleure mobilité et une sécurité accrue sur nos réseaux. Ce faisant, nous renforçons nos chaînes logistiques et stimulons la vitalité de nos communautés, en soutenant leur développement socioéconomique et en favorisant la création d'emplois de qualité. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Je suis heureuse de cet important soutien qui va nous permettre de concrétiser plusieurs projets aux retombées réelles et positives pour Lanaudière. La réalisation de ces projets contribuera à la vitalité économique en stimulant l'entrepreneuriat local et la création d'emplois de qualité, autant dans le nord que dans le sud de la région. Je suivrai avec attention l'avancement de ces travaux au cours des deux prochaines années. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants

Les sommes investies dans la région de Lanaudière se répartissent comme suit :

60 409 000 $ pour améliorer l'état des chaussées;



38 917 000 $ pour améliorer l'état des structures;



141 172 000 $ pour un réseau efficace et sécuritaire, notamment pour donner suite à des recommandations du Bureau du coroner.

En 2022, plusieurs projets ont été menés à terme, dont :

l'installation d'un système d'alerte météoroutière en bordure de l'autoroute 40, en direction ouest, à L'Assomption;



la construction d'un mur antibruit en bordure de l'autoroute 40, en direction est, à Repentigny ;

;

la réfection de cinq ponceaux à l'échangeur de l'autoroute 31 et de l'autoroute 40, de même que l'asphaltage des six bretelles, à Lavaltrie ;

;

la réfection de ponceaux sous la route 131, à Saint-Zénon.

