Programme de déclassement des appareils mobiles pour entreprises d'ORC Canada : Une solution durable pour les entreprises

TORONTO, le 31 mars 2023 /CNW/ - OCR Canada, important fournisseur de solutions technologiques novatrices, est fier d'annoncer son programme de déclassement des téléphones mobiles, une solution durable pour les entreprises qui cherchent à se départir de leurs appareils mobiles désuets ou inutilisés d'une manière écologique. Dans le cadre de partenariats fructueux, OCR Canada a aidé de nombreuses entreprises à réduire leur impact sur l'environnement d'une façon profitable sur le plan financier. Cette nouvelle offre s'harmonise parfaitement avec les services existants d'OCR Canada, comme l'a déclaré son vice-président principal et directeur général.

OCR Canada peut aider les entreprises à récupérer la valeur de leurs appareils déclassés par l'échange, la revente ou le recyclage.

« Nous sommes heureux d'offrir notre nouveau programme de déclassement aux entreprises qui cherchent à se débarrasser de leurs appareils mobiles de façon sécuritaire et durable », a déclaré Tony Mastrangeli, vice-président principal et directeur général. « Cette nouvelle offre complète notre gamme actuelle, qui comprend notre service de collecte de données automatisée, notre technologie RFID et nos systèmes de codes-barres, alors que nous nous efforçons d'offrir des solutions technologiques novatrices et durables aux entreprises de divers secteurs. »

À mesure que la technologie mobile progresse, les entreprises mettent à niveau leurs appareils mobiles plus fréquemment que jamais. Cela suscite de plus en plus de préoccupations quant à la façon de se débarrasser de ces appareils d'une façon qui ne nuit pas à l'environnement. Le programme de déclassement des appareils mobiles d'OCR Canada offre aux entreprises une solution simple, sûre et durable à ce problème.

Le programme comporte plusieurs avantages pour les entreprises, notamment :

Nettoyage sécuritaire des données : OCR Canada utilise un logiciel avancé de nettoyage des données pour s'assurer que tout est effacé des appareils mobiles de façon sécuritaire en vue du déclassement. Cela aide à protéger les entreprises contre de possibles atteintes à la protection des données et à assurer la conformité aux règlements sur la protection des renseignements personnels.

Élimination de manière écologique : Les efforts d'OCR Canada visent à réduire au minimum le nombre d'appareils qui atteignent les sites d'enfouissement, ainsi qu'à redéployer ou à recycler plus de 95 % des appareils reçus. Si un appareil ne peut pas être redéployé ou recyclé, OCR Canada suit des règlements environnementaux stricts pour veiller à ce que celui-ci soit éliminé d'une façon sécuritaire et responsable qui permet de minimiser les répercussions sur l'environnement.

Meilleure récupération de la valeur : OCR Canada peut aider les entreprises à récupérer la valeur de leurs appareils déclassés au moyen de diverses options, comme l'échange, la revente ou le recyclage. Cela peut fournir aux entreprises une source supplémentaire de revenus ou d'économies.

« Nous avons eu le plaisir d'aider de nombreuses entreprises à déclasser avec succès leurs appareils mobiles d'une manière écologique et profitable », a déclaré Greg Schmid, vice-président des Services gérés à OCR Canada. « Par exemple, nous avons récemment travaillé avec un grand cabinet comptable pour déclasser plus de 2 000 appareils mobiles et leur avons permis de récupérer une valeur importante par l'entremise de notre programme. Un autre exemple est celui d'une société nationale de consultation en technologie de l'information, que nous avons aidée à déclasser plus de 1 000 appareils, pour lesquels elle a pu obtenir un rendement important sur le capital investi. »

Le programme de déclassement des appareils mobiles d'OCR Canada offre une solution sécuritaire et durable pour éliminer les appareils désuets ou inutilisés des entreprises qui cherchent à mettre à niveau leur technologie mobile. Communiquez avec OCR Canada dès aujourd'hui pour en savoir plus sur le programme et sur ses avantages pour votre entreprise.

À propos d'OCR Canada :

OCR Canada est un important fournisseur de solutions technologiques novatrices, spécialisé dans la collecte de données automatisée, la technologie RFID et les systèmes de codes-barres. Avec plus de 30 ans d'expérience, OCR Canada s'est bâti une réputation de fournisseur de solutions fiables et rentables auprès des entreprises de divers secteurs.

