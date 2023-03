Wemade signe des partenariats stratégiques avec trois développeurs de jeux vidéo nord-américains et prévoit d'ajouter trois nouveaux jeux à sa gamme





Les accords avec Liithos Inc., Hit Factor Inc. et PM Champions LLC ont été signés lors de la GDC 2023

Les titres Ashfall, Glimmer Peak et Roshpit Champions 2 seront disponibles sur WEMIX PLAY

SÉOUL, Corée du Sud, 31 mars 2023 /PRNewswire/ -- Wemade, un géant sud-coréen du gaming et de la blockchain, a signé des protocoles d'accord pour des partenariats stratégiques avec trois développeurs de jeux nord-américains, à savoir Liithos Inc., Hit Factor Inc. et PM Champions LLC.

Les entreprises se sont rencontrées à l'occasion de la GDC 2023 et ont décidé d'unir leurs forces pour développer l'écosystème WEMIX. Le jeu Ashfall, de Liithos, et Roshpit Champions 2, de PM Champions, seront disponibles sur WEMIX PLAY, la plateforme de jeu blockchain de Wemade. Hit Factor devrait bientôt dévoiler les détails de son nouveau titre.

« Aujourd'hui, Liithos et Wemade ont conclu un partenariat stratégique pour développer des jeux Web 3 classés AAA à destination d'un public mondial », a déclaré Michael Mumbauer, PDG de Liithos. « Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l'idée de pouvoir profiter de leur expérience en matière de gaming blockchain et tirer parti de la plateforme de jeu WEMIX PLAY pour le public de la prochaine génération. »

« Nous sommes honorés d'annoncer la signature d'un partenariat stratégique avec WEMIX », a déclaré Cooper Bachman, PDG de Hit Factor. « L'équipe a vraiment hâte de créer des expériences engageantes et révolutionnaires pour nos joueurs du monde entier en utilisant la plateforme blockchain de pointe de WEMIX. »

« Je suis ravi de pouvoir annoncer notre partenariat avec Wemix, qui met à notre disposition son expertise en matière de technologie blockchain ainsi que son vaste réseau de relations dans le secteur », a déclaré Ryan Racioppo, PDG de PM Champions. « Le fait de travailler avec WEMIX nous permettra de garantir la meilleure qualité possible pour notre jeu lors de sa sortie et souligne notre engagement à offrir une expérience de gaming inoubliable à nos joueurs. »

WEMIX PLAY se concentre actuellement sur le développement d'une gamme de jeux plus complète et la diversification des genres afin d'être plus compétitif. Différents jeux blockchain sont actuellement proposés sur la plateforme. Vous trouverez plus d'informations sur le site officiel https://wemixplay.com/ .

À l'occasion de la GDC 2023, qui s'est tenue du 20 au 24 mars, la société Wemade a pu rencontrer des développeurs de jeux du monde entier. Les membres clés de la société ont également prononcé plusieurs discours pour présenter leur vision du marché des jeux blockchain et la force de la plateforme de jeux blockchain numéro 1 dans le monde, WEMIX PLAY.

À propos WEMADE

« Là où les jeux changent »

WEMADE est un leader reconnu dans le secteur du développement de jeux avec plus de 20 ans d'expérience, ainsi qu'un pionnier de l'adoption massive de la technologie blockchain dans le secteur mondial du gaming. Avec plus de vingt ans d'expérience en matière de développement de jeux et de services, WEMADE comprend parfaitement ce qu'il faut faire pour créer de bons jeux pour la communauté mondiale des joueurs.

À propos du « Mega-écosystème » de WEMIX

WEMIX est un protocole open source robuste compatible EVM, alimenté par l'algorithme de consensus SPoA (Stake-Based Proof of Authority), qui est sécurisé par 40 noeuds d'autorité décentralisés exploités par des partenaires mondiaux hautement qualifiés ainsi que par la communauté DAO (Decentralized Autonomous Organization) de la chaîne, connus collectivement sous le nom de 40 WONDERS. Il est conçu comme un méga-écosystème basé sur l'expérience, axé sur les plateformes et orienté vers les services, qui accueille des projets et des applications innovants construits par la communauté pour le monde entier.

À propos de WEMIX PLAY

« La vie est un jeu »

WEMIX PLAY est la plus grande plateforme de jeu blockchain au monde au service de millions de joueurs du monde entier. WEMIX PLAY ouvre une nouvelle porte sur l'avenir du jeu grâce à sa transformation modulaire qui met en oeuvre la tokenomics, la GameFi, le marché et la communauté afin d'offrir de bons jeux. Intégrer WEMIX PLAY est la réponse à toutes vos questions. Tout ce que vous avez à faire en tant que développeurs, c'est de vous concentrer sur la création de bons jeux.

