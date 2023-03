Horizon Quantum Computing lève 18,1 millions USD dans le cadre d'un financement de série A visant à faire avancer le développement des logiciels quantiques





Horizon Quantum Computing, une société basée à Singapour qui crée des outils de développement logiciel visant à libérer le potentiel du matériel informatique quantique, a annoncé aujourd'hui avoir levé 18,1 millions USD dans le cadre d'un financement de série A auprès de Sequoia Capital India, Tencent, SGInnovate, Pappas Capital et Expeditions Fund.

Le tour d'investissement dopera la croissance de la société, lui permettant de renforcer ses équipes scientifiques et d'ingénierie en vue d'accélérer le développement de produits, d'installer son nouveau centre d'ingénierie en Europe et de mettre sur le marché la technologie unique d'Horizon. Le financement total d'Horizon Quantum Computing s'établit dorénavant à environ 21,3 millions USD.

« L'informatique quantique a le potentiel de modifier complètement notre manière de voir l'informatique »,a affirmé le Dr Joe Fitzsimons, PDG d'Horizon. « Bien que l'informatique quantique à grande échelle constitue un défi de taille, il est indéniable que des progrès vers cet objectif sont réalisés. Chez Horizon, nous nous efforçons de libérer la puissance des futurs ordinateurs quantiques, et avons fait de grands progrès vers notre objectif visant à permettre aux développeurs de logiciels conventionnels de tirer parti de la technologie grâce à l'abstraction et à la synthèse automatisée d'algorithmes. Le nouvel investissement soutiendra nos efforts visant à briser les barrières vers une informatique quantique utile. »

Sequoia Capital India et SGInnovate, qui ont dirigé les tours d'investissement Seed+ et Seed d'Horizon, respectivement, ont tous deux réaffirmé leur soutien à l'ambition de la société de fournir des outils pour rendre la programmation des ordinateurs quantiques aussi accessible et efficace qu'elle ne l'est pour les ordinateurs conventionnels aujourd'hui.

« Cela fait longtemps que nous sommes optimistes quant à la thèse de l'économie des développeurs », a expliqué Pieter Kemps, associé pour le programme Surge de Sequoia Capital India and Southeast Asia. « Dans le même temps, nous pensons qu'un changement tectonique résultera des avancées en matière de matériel quantique. Mais libérer le potentiel de l'informatique quantique pour les millions de développeurs n'est pas une mince affaire. Ne serait-il pas formidable que n'importe quel développeur puisse développer des algorithmes quantiques avec peu d'expérience dans le domaine quantique, voire aucune expérience ? Voilà la vision d'avenir que permet Horizon. Nous croyons en la vision produit de M. Fitzsimons consistant à faire abstraction de la physique quantique sous-jacente pour permettre aux développeurs de créer des logiciels quantiques facilement, et nous avons été extrêmement impressionnés par les percées technologiques réalisées par l'équipe dans un court laps de temps. »

L'informatique quantique est confrontée à deux principaux défis pour une adoption généralisée : le développement de logiciels capables de prendre en charge le calcul quantique à grande échelle et la création d'outils logiciels permettant aux programmeurs de tirer parti de ce matériel pour résoudre des problèmes du monde réel. Horizon Quantum Computing est concentrée sur le deuxième défi : permettre aux experts du domaine de tirer parti de l'informatique quantique pour leurs tâches de calcul les plus exigeantes. Horizon construit un système pour le développement de logiciels quantiques permettant aux développeurs de combler le fossé entre le codage traditionnel et les applications quantiques accélérées.

Horizon a déjà franchi des étapes clés dans son développement technologique, faisant la démonstration de techniques de compilation avancées, de la synthèse d'algorithmes et d'une caractérisation rapide des appareils. Lors de la conférence Q2B dans la Silicon Valley en décembre 2022, Horizon a fait la démonstration de son environnement de développement intégré et annoncé qu'elle lancera un programme d'accès anticipé cette année.

L'an dernier, Horizon à également rejoint le National Quantum-Safe Network de Singapour et a récemment observé la première transmission de données depuis son noeud. La participation d'Horizon à ce réseau constitue une étape vers l'accomplissement de l'ambition de la société consistant à offrir un accès sécurisé et préservant la confidentialité à des ordinateurs quantiques basés sur le Cloud.

Horizon Quantum Computing a par ailleurs annoncé récemment l'ouverture de ses premiers bureaux européens en Irlande, où elle construit son nouveau centre d'ingénierie. La société procède actuellement au recrutement d'une équipe de génie logiciel à Dublin pour renforcer ses opérations dans le monde entier.

À propos d'Horizon Quantum Computing

Horizon Quantum Computing développe une nouvelle génération d'outils de programmation pour simplifier et accélérer le processus de développement de logiciels pour les ordinateurs quantiques. En éliminant le besoin d'une expérience préalable en informatique quantique pour développer des applications pour le matériel quantique, les outils d'Horizon rendront la puissance de l'informatique quantique accessible à chaque développeur de logiciels.

La société a été créée en 2018 par le Dr Joe Fitzsimons, un expert dans le domaine des applications pour l'informatique quantique. Le Dr Fitzsimons a plus de 18 années d'expérience en informatique quantique et théorie de la complexité, il est titulaire d'un doctorat de l'Université d'Oxford sur les architectures d'informatique quantique. L'équipe de direction inclut également le Dr Si-Hui Tan, directeur scientifique, titulaire d'un PhD en physique du MIT qui participe activement à la recherche quantique depuis 18 ans.

