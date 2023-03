Au coeur de l'action : une solution Toshiba TV pour les joueurs





HONG KONG, 31 mars 2023 /PRNewswire/ -- En 2022, Toshiba TV se classera en tête des parts de marché au Japon et au troisième rang en Égypte grâce à son innovation constante.*

Toshiba TV s'apprête à lancer un nouveau produit équipé du tout nouvel écran doté d'un taux de rafraîchissement élevé : l'écran natif 144 Hz, pour des mouvements de qualité supérieure.

L'écran doté d'un taux de rafraîchissement élevé (nombre de fois qu'un téléviseur actualise les images animées par seconde) a une incidence directe sur la fluidité et la clarté de ce qui est affiché à l'écran, en particulier les contenus caractérisés par des mouvements rapides, tels que le sport, les films d'action et, plus particulièrement, les jeux vidéo.

Il ne fait aucun doute que le nouveau modèle de Toshiba TV, le téléviseur Z870, doté d'un taux de rafraîchissement de 144 Hz assurant des performances d'affichage optimales, a été conçu pour les joueurs.

Pour une installation de gaming complète, ces nouveaux modèles de téléviseurs Toshiba intègrent également l'impressionnant Game Mode Pro, qui promet une expérience de jeu immersive.

Le Game Mode Pro est une suite de sous-fonctionnalités améliorant la jouabilité, telles que la fonctionnalité Auto Low Latency Mode (ALLM), qui permet une connexion fluide entre les consoles de jeu et le téléviseur ; la technologie AMD FreeSync, pour jouer sans saccades et sans décalages ; et la fonctionnalité Variable Refresh Rate (VRR), qui permet la synchronisation dynamique du taux de rafraîchissement. Ces caractéristiques répondent parfaitement aux besoins de chaque scène pour une expérience de jeu authentique et rapide.

Outre une conception renforcée pour la performance, Toshiba TV accorde une attention particulière à la qualité d'affichage en incluant la technologie d'affichage Mini LED, qui permet un rétroéclairage précis, une gradation locale améliorée, une grande vivacité des couleurs et une efficacité énergétique accrue. Tout cela est optimisé par la puce REGZA, le processeur d'image emblématique de Toshiba TV, qui assure la conversion ascendante de la résolution de l'image, l'amélioration des couleurs et l'optimisation du contraste.

Pour tous ceux qui attendent le lancement du modèle Toshiba TV Z870, il devrait être disponible dès le mois de juillet de cette année. Tout porte à croire que ce nouveau venu dans la gamme des téléviseurs Toshiba devrait perpétuer le succès de la société sur les marchés locaux et internationaux.

À propos de Toshiba TV

Toshiba TV bénéficie de 71 ans d'expérience dans la production de téléviseurs. Grâce à son ADN fortement ancré dans les inventions et les idées novatrices, Toshiba TV a produit de nombreux téléviseurs dotés de fonctionnalités inédites dans le monde. Toshiba TV a offert des expériences inoubliables et de nouveaux styles de visionnage à de nombreuses personnes à travers le monde grâce à sa haute qualité d'image.

