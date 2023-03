L'UF Health Jacksonville met à l'honneur les lauréats 2023 pour leurs efforts en matière de sécurité des patients





L'UF Health Jacksonville a récompensé aujourd'hui six lauréats pour leurs efforts en matière de sécurité des patients à travers le monde en leur décernant le Robert Wears Patient Safety Award 2023.

Le prix est nommé en l'honneur de Robert L. Wears, D.M., MS, PhD, pour son travail pionnier en faveur de l'amélioration de la sécurité des patients. Médecin urgentiste à la Faculté de médecine de l'Université de Floride à Jacksonville pendant près de trois décennies, le Dr Wears a transformé la recherche sur la sécurité des patients. Le prix récompense des lauréats, dans quatre catégories, qui ont eu un impact significatif dans le domaine de la sécurité des patients grâce à l'analyse critique, la recherche, l'éducation ou la diffusion des connaissances.

« Les travaux du Dr Wears dans la sécurité des patients ont eu un impact incroyable, et les personnes qui ont eu l'honneur de recevoir ce prix en son nom ont continué son héritage », a déclaré Steven A. Godwin, D.M., FACEP, président du département de médecine d'urgence de l'UF Health Jacksonville. « Félicitations à tous nos lauréats réputés pour leur passion, leur dévouement et leur leadership dans le domaine de la sécurité des patients. Leur travail est crucial pour améliorer les résultats des patients et créer un système de santé plus sûr à travers le monde. »

Les lauréats de cette année, récompensés lors d'une remise des prix organisée aujourd'hui sous forme virtuelle, sont :

Catégorie Individu :

Dr Kathryn Kellogg, vice-présidente du département Sécurité des patients et prévention des infections chez MedStar Health, dans le Maryland

Joe Kiani, fondateur de la Patient Safety Movement Foundation et fondateur, président et chef de la direction de Masimo, en Californie

Catégorie Organisation :

Dr Saravana Kumar (Inde) et la Fédération internationale de médecine d'urgence et le Groupe d'intérêt spécial pour la qualité/sécurité des patients

Catégorie Équipe :

Dr David Nash et Charles Wohlforth, de Pennsylvanie

Catégorie Bénévole :

Anna Palmisano, D.M., Maryland

Le Dr Wears a fourni des services de mentorat et de conseil à tout un éventail de prestataires de soins de santé poursuivant des carrières dans la science de la sécurité et a, durant sa longue carrière, siégé aux comités de rédaction de 10 grands journaux médicaux et sur la sécurité des patients, il a également été rédacteur pour des dizaines d'autres. Nommé en son honneur, le prix a été créé en 2018 pour distinguer des professionnels de santé qui ont un impact significatif dans le domaine de la sécurité des patients grâce à l'analyse critique, la recherche, l'éducation ou la diffusion des connaissances.

