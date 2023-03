Scientist.com nommée 11e entreprise la plus innovante d'Amérique par Fortune





Scientist.com, la plus importante place de marché de recherche-développement pour le secteur biopharmaceutique, a annoncé qu'elle avait été nommée par Fortune comme la 11 e entreprise la plus innovante d'Amérique. La société a été reconnue comme la 5e entreprise la plus innovante de Californie et comme la 8e entreprise la plus innovante d'Amérique dans le secteur de la technologie.

« Qu'est-ce qui relie des avancées scientifiques révolutionnaires, une culture d'entreprise dynamique et un dévouement inébranlable à la promotion d'idées et de solutions nouvelles ? » demande Kevin Lustig, PhD, fondateur et PDG de Scientist.com. « La réponse est l'innovation. Depuis sa création, Scientist.com est animée par une passion pour l'innovation, visant à transformer le paysage de la recherche scientifique et à permettre une collaboration plus efficace entre les chercheurs partout dans le monde. »

Fortune, en partenariat avec la société d'études de marché et de données Statista, a passé en revue plus de 15 000 entreprises éligibles pour établir la liste. Chaque entreprise a été évaluée dans trois domaines, à savoir l'innovation produits, l'innovation des processus et la culture de l'innovation. Les entreprises qui figurent sur la liste sont des entreprises perturbatrices qui sont devenues des noms familiers, comme Alphabet, Microsoft, IBM, Salesforce, Dell, Amazon et Tesla, pour n'en citer que quelques-unes. Scientist.com occupe la troisième place parmi toutes les entreprises dans les catégories Innovation des processus et Culture de l'innovation.

« Scientist.com a créé une solution à certains des plus grands problèmes auxquels sont confrontés les organismes de recherche biopharmaceutique aujourd'hui, notamment le déclin de l'efficacité de la recherche-développement et l'augmentation des coûts de mise sur le marché de nouveaux médicaments », a déclaré Chris Petersen, fondateur et directeur de la technologie chez Scientist.com. « En éliminant la paperasserie et la bureaucratie et en créant un processus de recherche-développement plus automatisé et plus intelligent, Scientist.com contribue dès aujourd'hui aux grandes découvertes de demain. »

Scientist.com a récemment été reconnue comme la « solution biopharmaceutique globale de l'année » dans le cadre des BioTech Breakthrough Awards de 2022. La société a également été inscrite au « Tableau d'honneur » du magazine Inc. pour avoir été l'une des entreprises privées à la croissance la plus rapide en Amérique cinq années consécutives, de 2017 à 2021, se hissant jusqu'à la 9e place.

À propos de Scientist.com

Scientist.com a pour mission d'aider les scientifiques du monde entier et de les mettre en contact entre eux. La plateforme de recherche numérique de la société associe une pile technologique personnalisée cloud native, un client haut-de-gamme et un soutien scientifique pour permettre aux scientifiques de réaliser plus rapidement et pour un coût moindre des expériences plus innovantes. Scientist.com tire parti des modèles d'apprentissage machine développés en interne pour fournir des aperçus exploitables qui améliorent l'efficacité opérationnelle et la gestion efficace des recherches. Scientist.com met en contact entre elles les principales sociétés pharmaceutiques et sociétés biotechnologiques internationales, et les National Institutes of Health (NIH) des États-Unis, avec le plus important réseau mondial de fournisseurs d'équipements scientifiques.

