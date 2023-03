Tony Robbins clôturera le sommet mondial PRIORITY organisé par l'Institut FII





MIAMI, 30 mars 2023 /PRNewswire/ -- Le sommet mondial PRIORITY, organisé par l'Institut Future Investment Initiative (FII), a annoncé que Tony Robbins, auteur à succès no 1 du New York Times, entrepreneur, philanthrope et l'un des meilleurs stratèges de la vie internationale et des affaires, fermera l'événement le deuxième jour.

Le sommet, qui aura lieu les 30 et 31 mars 2023, réunira des chefs de file mondiaux dans les domaines des affaires, du gouvernement, du milieu universitaire, de la société civile, de la technologie et des médias afin qu'ils participent à des discussions révolutionnaires et façonnent le programme mondial.

Ce sommet est guidé par la mission de l'Institut FII d'avoir un impact sur l'humanité, et repose sur le rapport PRIORITY, qui révèle les principales priorités des individus du monde entier.

Pendant plus de quarante-cinq ans, des millions de personnes ont apprécié la cordialité, l'humour et le pouvoir de transformation des événements axés sur le développement personnel de Tony. Ces éléments seront sans aucun doute intégrés dans l'ADN du sommet de Miami, car celui-ci vise à tracer une feuille de route pour l'humanité en ces temps difficiles.

Tony Robbins, orateur prolifique, ne manquera pas de motiver les acteurs du changement dans la salle à relever les défis qui les attendent, à agir pour de bon et à travailler ensemble pour un avenir meilleur pour l'humanité alors que l'événement tire à sa fin.

À propos de l'Institut FII :

L'INSTITUT FUTURE INVESTMENT INITIATIVE (FII) est une nouvelle fondation mondiale à but non lucratif dotée d'une branche d'investissement et d'un seul programme : « Impact on Humanity » (Impact sur l'humanité). Mondial et engagé dans les principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), l'Institut encourage les grands esprits du monde entier et transforme les idées en solutions concrètes dans cinq domaines critiques : l'intelligence artificielle (IA) et la robotique, l'éducation, la santé et le développement durable.

