Libro obtient un financement significatif et conclut l'année 2022 avec une croissance sans précédent





Libro, une plateforme de gestion des réservations en ligne de pointe, a obtenu un financement significatif de la part de Fondaction, un fond de travailleurs précurseur de la finance durable au Québec, et de BDC Capital, la division d'investissement de la Banque de développement du Canada. Les fonds serviront à propulser les plans de croissance ambitieux de Libro et à soutenir la mission continue de l'entreprise, qui consiste à offrir une plateforme de réservation abordable et facile à utiliser, permettant aux restaurants de toutes tailles de se concentrer sur l'expérience du client et d'augmenter leurs ventes.

Cet investissement fait suite à la croissance sans précédent de Libro d'une année sur l'autre et aux ventes record du quatrième trimestre. La compagnie a obtenu 664 nouveaux emplacements et a conclu l'exercice 2022 avec une augmentation de 74 % des revenus récurrents. De plus, Libro a enregistré une augmentation de 45 % dans la croissance des nouvelles affaires. Libro a rapidement capitalisé sur son élan de fin d'année et a donné le départ de 2023 en signant 67 clients additionnels au cours du mois de janvier seulement, dont Boston Pizza, Les Enfants Terribles Lawrence Restaurant, et Foiegwa.

"Je suis extrêmement fier de l'équipe chez Libro et de ce que nous avons pu accomplir ensemble", déclare Lorne Schwartz, président de Libro. "Nous sommes clairement en accord avec les restaurateurs qui ont besoin d'un outil de gestion des réservations à la fois solide et simple, comportant de nombreuses fonctionnalités essentielles et à un prix très raisonnable. Cette année, nous ajoutons de nombreuses fonctionnalités incroyablement puissantes qui aideront non seulement les restaurants à gérer leurs réservations, mais aussi à augmenter leur chiffre d'affaires en favorisant l'engagement des clients."

"Cet investissement contribue à la transition numérique du monde de la restauration, un secteur particulièrement touché par les effets de la pandémie et qui doit aujourd'hui intégrer tous les moyens à sa disposition pour gagner en agilité et performance. Fondaction est heureux de soutenir une équipe compétente et ambitieuse qui contribue à renforcer la synergie économique et sociale de ce secteur", affirme Claire Brisson, cheffe adjointe, investissements d'impact et durables à Fondaction.

"Soutenir la croissance et le succès des entreprises novatrices du Canada est notre mandat à la BDC, dont Libro est l'exemple parfait. Les logiciels de gestion des réservations sont indispensables aux restaurateurs performants, et la transparence et l'approche axée sur les données de la plateforme de Libro en font un facteur de différenciation clé. Leur incroyable croissance d'une année à l'autre atteste des compétences et de l'expérience de l'équipe de direction, et constitue un indicateur de ce que nous pouvons continuer d'attendre de cette entreprise". Alexandre Leclerc, directeur, Capital de croissance et de transition, BDC Capital.

À propos de Libro

Libro est l'une des principales solutions de gestion des réservations en ligne en Amérique du Nord. Elle offre aux restaurants une solution abordable et entièrement personnalisée pour remplir les tables, gérer les réservations, réduire les absences, engager les clients et améliorer l'expérience globale des invités. La plateforme SaaS (Software-as-a-Service) permet aux restaurateurs de contrôler l'ensemble de l'expérience de réservation en ligne, de retenir toutes les informations sur les clients et d'éliminer les modèles de commission coûteux qui accompagnent souvent les sites de réservation tiers. Basée à Montréal, la plateforme de réservation Libro est utilisée dans plus de 2 500 établissements au Canada, aux États-Unis et en Europe. Pour plus d'informations, visitez www.librorez.com.

À propos de Fondaction

En tant que fonds de travailleurs, Fondaction représente des dizaines de milliers d'épargnants et des centaines d'entreprises engagées dans le développement du Québec. Fondaction gère un actif net de plus de 3,25 milliards de dollars investi dans des centaines d'entreprises et sur les marchés financiers, en favorisant les investissements qui génèrent des impacts économiques, sociaux et environnementaux positifs en plus d'un rendement financier. Fondaction participe au maintien et à la création d'emplois, à la réduction des inégalités et à la lutte contre le changement climatique. Pour plus d'informations, visitez www.fondaction.com.

À propos de BDC Capital

BDC Capital est la division d'investissement de BDC, la Banque de développement du Canada. Avec plus de 6 milliards de dollars sous sa gestion, BDC Capital est un partenaire stratégique des entreprises les plus novatrices au pays. Elle offre une gamme complète de capital aux entreprises en phase de lancement et à celles qui sont à la recherche d'un investissement en vue de leur croissance. BDC Capital soutient les entrepreneurs canadiens qui ont l'ambition de se démarquer sur la scène mondiale. Pour de plus amples renseignements, visitez www.bdc.ca/capital.

